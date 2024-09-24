标签
AI 与农业的未来

用于饲料或乙醇生产的玉米收割农机

联合国统计，全球近一半人口生活在以农业粮食系统为主要就业来源的家庭中。预计到 2050 年，世界人口将从 73 亿增加到 97 亿，气候变化导致的水资源短缺和农作物歉收可能导致灾难性的全球粮食短缺。

为应对人口增长，未来 25 年全球农业产量需提升 60%，即便如此，仍可能有 3 亿人面临饥饿问题。与此同时，由于极端天气加剧和病虫害增多，行栽作物产量预计将下降 11%。目前，培育一种新的作物性状在美国需耗资约 1.36 亿美元，耗时约 12 年

全球升温、淡水减少，昔日适配性良好的作物渐失可靠性。AI 能否缓解未来数十年的迫在眉睫的农业危机？

卡内基梅隆大学专注于农业 AI 与机器人研究的系统科学家 Abhisesh Silwal 博士对此持肯定态度。他解释道：“AI 能带来更精准及时的预测，尤其在早期病害识别方面；通过优化能源与资源利用效率，还有助于减少碳足迹及环境影响。”

下是几家农业科技企业和非营利组织，它们正争分夺秒应对气候变化。

更高效精准的表型分析

在坦桑尼亚，国际热带农业中心的农业科学家 David Guerena 正在利用 AI 加速植物进化。

Guerena 团队开发的“阿尔忒弥斯”项目，正运用 AI 与计算机视觉技术加速表型分析流程。“人类并不擅长对所见事物做出可靠的定量估算。”他解释道，“一个人根本不可能准确数清数千块试验田中成百上千株植物上的花朵数量。我们会疲劳、注意力不集中，或者身体条件根本不允许我们看清所有需要统计的东西。而计算机就不存在这些问题。训练有素的计算机视觉模型能即时生成一致的定量数据。”

Guerena 团队最初采用卷积神经网络 (CNNs) 处理智能手机图像。虽然该技术能完成任务，但存在数据饥渴问题——需要数千张带标注的样本进行训练，导致成本高昂且耗时。团队本欲开发适用于不同作物多种性状（如花朵计数）的模型，然而卷积神经网络对此类任务的要求过于严苛。

Guerena 解释说，几年前，视觉 Transformer 以及 YOLO、Segment Anything 这类开源模型问世，彻底改变了行业格局。这些模型大大减少了对标记数据的需求。如今，它们不再需要数千张作物图像样本，只需几百张就足够了。“视觉 Transformer 和基础模型确实让我们得以快速推进模型开发。”

Guerena 团队正在努力将语音转文本和自然语言处理以及计算机视觉集成到他们正在构建的系统中。他解释道，通过自然语音交互有助于克服语言与识字水平障碍。此外，整合多源数据能更完整地呈现作物田间生长态势。“农民可直接通过语音功能描述当季遇到的种植难题。”他指出，“若能从全球数千个农场收集此类数据，我们就能更精准地解析局部环境条件如何影响作物品种的表现。”

预测未来数月天气

Max Evans 和 Himanshu Gupta 在成长过程中，亲眼目睹了异常天气模式对各自社区的影响。“Max 在厄瓜多尔的一个菠萝农场长大，亲身见证了气候变化对作物的冲击。”Gupta 告诉我们，“我在印度北部的一个村庄长大，干旱和季风不足的季节里，我们常常要步行一英里去获取干净的水。”

这些体验给 Evans 和 Gupta 留下了深刻的印象，并激励他们创立了 ClimateAi。“尽管多数科技公司致力于改进传统的 14 天天气预报，但这些时效范围对农民和食品企业而言缺乏可操作性。”Gupta 指出，“我们实现了两周以上天气预报的技术突破，采用获专利的基于生物物理原理的 AI 方法，以比美国国家海洋和大气管理局等气象机构使用的超级计算机模型更经济、更快速、更可靠的方式预测极端天气风险。”这让 ClimateAi 能够为农民提供当日或提前数月的超本地化天气预报，还能推荐特定作物的最佳种植和收获时间，并预估其产量。

ClimateAi 在印度马哈拉施特拉邦为农户运行模拟预测，发现未来二十年该地区极端高温与干旱将导致番茄产量下降约 30%。一家番茄种子公司运用该洞察成果，加速为当地小农户推出耐旱种子的试验进程。该公司还携手印度某大型食品饮料企业，在 300 个村庄推广气候适应指南，惠及约 10 万小农户。这些指南提供优选种子、水资源管理及最佳农时的实操建议，最终使生产效率提升最高达 40%。

Gupta 解释道，我们的目标是提升粮食与供水系统抵御气候变化的能力，并改善全球民众的生活质量，而农民正是这些系统中的核心力量。“[他们]是粮食与供水价值链上最为关键的环节。”

西兰花种植期缩短至三分之一

总部位于北卡罗来纳州的农业科技公司 Avalo 正利用可解释人工智能 (xAI) 精准识别与复杂作物性状相关的基因。CEO Brendan Collins 表示，通过详细的基因图谱指导育种，Avalo 培育作物的速度比竞争对手快 5 倍，成本却低 50 倍。Avalo 涉足的一个项目是垂直农业，这种种植方式可全年在室内种植作物。它虽能实现作物连续种植周期，却受困于高昂的能源和肥料成本，导致利润微薄。

Collins 柯指出，若这些农场能加速种植高价值作物，收益将显著提升。目前该种植系统中唯一适栽的仅有价格低廉的生菜。Avalo 与垂直农场合作培育花椰菜——这种超市里售价最高的蔬菜之一，在露天环境需要 120 多天才能成熟。团队筛选了 500 多个花椰菜品种，最终研发出仅需37天即可采收的新品种。短暂的生长周期还规避了农药使用，因为害虫尚未来得及形成威胁。

“植物基因组太复杂了。”Collins 表示，“它们的运作规则和动物基因组完全不同。”他解释道，动物拥有小巧高效的基因组以节省能量，而植物因无法移动躲避威胁，进化出了庞大且灵活的基因组。而且与动物简单的二倍体基因组不同，许多植物拥有多个基因组拷贝——比如棉花有 4 个、草莓有 8 个，甘蔗甚至有 10 个——这让它们的研究难度极大。“我们很期待利用可解释 xAI 来解读这些复杂的植物基因组。”

IBM® Sustainability Accelerator：数据赋能农民

IBM® Sustainability Accelerator 也正与全球各地的农民合作，分享其云计算和 AI 专业技术，助力他们适应不断变化的地球环境。

"我们的目标是帮助农民获取必要的数据与人工智能洞察，使其在应对气候挑战和环境威胁时，仍能保持盈利能力和生产可持续性。”IBM 社会责任部门可持续发展与社会创新负责人 Michael Jacobs 表示，“目前，我们五个农业项目中有四个已成功结项，直接惠及约 65,300 名受益者——这些农户及其家庭通过运用技术提升产量，增强了农业经营的韧性。这些解决方案具备跨地域、跨行业的推广潜力。”

以下快速了解其一项成功案例。

 

为德克萨斯州农民提供智能灌溉

干旱、洪水、极端高温和寒潮仅是气候变化影响得克萨斯州的部分表现，给该州农民和牧场主带来持续困扰。这一影响波及所有得克萨斯人：去年该州农业部发布了一份报告，指出气候变化与食品价格上涨及粮食不安全问题加剧存在关联。

德州兰帕瑟斯的农民兼 IBM 员工 David Chapin，与 IBM 合作测试水资源管理解决方案已逾十载，期间亲眼见证气候变化对其果园的持续破坏。他最初种植的3600棵橄榄树，在2021年全部毁于冬季风暴“乌里”。次年他获得美国农业部拨款，改种更具耐寒性但需水量更大的梨树、李树、杏树与桃树，然而原有灌溉系统却无法满足新增用水需求。

“由于监测根系层而非仅表面的水分状况至关重要，我正在寻找一种精准的管理方法。”Chapin 解释道，“AI 能可通过分析不同区域的需水量提供帮助，但这需要大量地下传感器。理想情况下，我希望获得实时土壤状况图和未来灌溉预测，以便更好地管理水资源储备，避免短缺问题。”

IBM 与得克萨斯农工大学农业生命科学学院正合作帮助像 Chapin 这样的小规模农户。合作成果是 Liquid Prep 工具，该工具旨在为农户提供精准信息，指导他们以最高效的方式确定灌溉地点和时间，同时计划在美国干旱地区部署并推广这项技术。

Liquid Prep 工具结合物联网传感器与一款运行于 IBM® Cloud 的移动应用。农户可在地里安装湿度传感器并连接至移动应用，实时监测土壤湿度，随后上传数据进行分析。项目团队目前正升级该应用，新增气象数据、土壤类型及灌溉时机决策支持功能，助力农户更高效地管理灌溉工作。

“小农户通常技术应用水平有限，这正是他们与大型农场的关键差异之一。”Chapin 指出，“但人们已掌握手机和应用程序的基本使用——而Liquid Prep这款应用操作简便……这正是改变竞争格局的突破口。”

