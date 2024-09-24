据联合国统计，全球近一半人口生活在以农业粮食系统为主要就业来源的家庭中。预计到 2050 年，世界人口将从 73 亿增加到 97 亿，气候变化导致的水资源短缺和农作物歉收可能导致灾难性的全球粮食短缺。

为应对人口增长，未来 25 年全球农业产量需提升 60%，即便如此，仍可能有 3 亿人面临饥饿问题。与此同时，由于极端天气加剧和病虫害增多，行栽作物产量预计将下降 11%。目前，培育一种新的作物性状在美国需耗资约 1.36 亿美元，耗时约 12 年。

全球升温、淡水减少，昔日适配性良好的作物渐失可靠性。AI 能否缓解未来数十年的迫在眉睫的农业危机？

卡内基梅隆大学专注于农业 AI 与机器人研究的系统科学家 Abhisesh Silwal 博士对此持肯定态度。他解释道：“AI 能带来更精准及时的预测，尤其在早期病害识别方面；通过优化能源与资源利用效率，还有助于减少碳足迹及环境影响。”

下是几家农业科技企业和非营利组织，它们正争分夺秒应对气候变化。