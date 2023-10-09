借助 AI 将公民置于政府服务的中心

随着全球各国政府持续探索 AI 的应用，并深入研究如何利用生成式 AI 提供的基础模型，一个关键问题日益凸显：公民将如何从该技术中受益？公共部门之所以被称为“公共”，是有其原因的：公众理应始终是优先考虑的对象。AI 不仅有助于改善人们日常依赖的某些服务，还能帮助缩小地方政府、其雇员与居民之间的距离。这主要通过实现面向公民的政府服务自动化，以及提升机构内部沟通及与公共服务依赖者之间沟通的效率来实现。
在商业领域，AI 能为率先采用机器学习、自然语言处理 (NLP) 及生成能力的企业带来相较于行动迟缓同行的竞争优势。AI 也已开始提供具体的用例，展示该技术如何切实改善客户服务。然而，AI 对公共部门的影响可能更为深远。在服务政府各类不同服务对象方面，AI 使各机构有机会进行彻底且精准的数据分析，从而主动为公民提供更加个性化、更加有效的服务。这可能包括缩短处理申索的响应时间，或减少经常与政府打交道的公司或承包商所经历的繁琐程序。
设想这样一种场景：某人需要在新工作地点附近寻找负担得起的住房。当地住房管理机构可以部署 AI 的不同功能，自动识别该公民的需求，确定其符合资格的服务项目，从而主动联系并提供相关服务信息。例如，智能聊天机器人甚至可以帮助此人找到客户应用程序，跳过许多关于公民通常需要提供的基本信息的问题，因为系统已经准备好了这些信息。通过这种方式，AI 驱动的自动化和效率提升，有助于使政府机构成为服务公民的中心枢纽。
得益于 AI 的快速成熟和日益普及，此类场景在今天比几年前要现实得多。该技术正日益自动化某些特定任务，使公共部门员工能减少对重复性、低价值任务的投入，而将更多精力集中于最关键的问题上。潜在的成果是什么？提高生产力，为整个社会做出巨大贡献。例如，美国某大型机构发现其在处理通过邮件、传真和在线提交的申索上花费了过多时间。缓慢的手工操作延误了审批流程，意味着受益人无法及时获得他们应得的福利。几年前，美国退伍军人事务部 (VA) 通过引入 AI，成功将申索分类所需的时间从 10 天缩短到半天左右。
此后，美国退伍军人事务部设立了 AI 机构审查委员会 (IRB) 试点项目，以帮助该部门审查拟议的 AI 项目。美国退伍军人事务部的 AI IRB 及一个独立的监督委员会均严格遵守白宫于 2022 年发布的 AI “权利法案”蓝图，该蓝图旨在指导每个联邦机构使用 AI 的方法。美国退伍军人事务部设立了 AI 机构审查委员会和 AI 监督委员会，负责评估在研究和运营中使用 AI 工具的公平性和透明度，以确定部门及其员工如何以最佳方式使用这些工具。
其他国家政府，如英国政府，也正在积极探索 AI 带来的机遇和挑战，并制定了指导 AI 技术实施的国家方针。
当新的法律出台时，政府机构往往会急于支持新的服务，而不管 IT 系统是否已经准备好承受额外的压力。满足这些需求通常需要简化流程和提高效率。无论是在大型的全国性组织中，还是在较小的地区性或地方性组织中，这都是一个经常出现的问题。
2021 年美国通过的经济刺激法案就是一个很好的例子，该法案旨在帮助减轻新冠疫情对公民造成的经济影响。新泽西州的社区事务部 (DCA) 迅速预见到该立法的影响，并实施了灵活、简化的申请和裁定流程，使公民能够使用在线门户申请急需的财政支持。为了帮助减少预计的呼叫中心工作量，DCA 将虚拟助理和 NICE CXone 交互式语音应答 (IVR) 技术与该机构的提交门户网站和呼叫中心集成在一起。IBM Watson Assistant 推出自助服务功能，每月平均少接听 6,200 个来电，相当于节省 800 多个小时的工作时间。
除了阐述 AI 在政府民事机构服务中的用例，更关键的是要聚焦于维持公众信任——这在使用此类技术时尤为重要。在 IBM 看来，任何关于公共部门负责任的 AI 的讨论，都必须强调在整个技术设计、开发、使用与维护的生命周期中遵循伦理准则，并以人为政府服务的中心，同时依托值得信赖的 AI 的五大基础特性——可解释性、公平性、透明性、稳健性与隐私性——来监督其负责任部署。
在监管此类新兴技术方面，IBM 力主推行精准监管，即规制技术使用方式而非技术本身。IBM 长期以来主张 AI 系统必须具备透明性与可解释性。这些特性将有助于应对当前立法提案中关注的诸多问题，例如版权保护、隐私与算法偏见等。
全球民众都希望确信他们的数据受到保护，并且仅能以他们同意的方式被使用。Morning Consult 在 2020 年代表 IBM 政策实验室进行的一项研究显示，近四分之三的受访欧洲人和三分之二的受访美国人支持风险评估等法规，这些法规可以测试 AI 是否存在偏见，以防止其决策过程中出现任何歧视。这些统计数据证明，为 AI 构建可信赖的基础是全世界的重要优先事项。
在展望政府未来时，几乎可以肯定 AI 将在某些方面扮演重要角色。当前的关键在于确定哪些问题可以通过 AI 解决，并以合乎伦理的方式实施，同时将提升公民服务交付作为优先任务。随着公共部门继续深入了解 AI 和自动化领域，有许多方法可以利用 AI 和自动化来造福更多民众。毫无疑问：当我们数年后回顾政府服务时，看到 AI 技术取得的巨大进步及其帮助过的无数民众，将会令人无比振奋。
