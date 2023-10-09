借助 AI 将公民置于政府服务的中心

随着全球各国政府持续探索 AI 的应用，并深入研究如何利用生成式 AI 提供的基础模型，一个关键问题日益凸显：公民将如何从该技术中受益？公共部门之所以被称为“公共”，是有其原因的：公众理应始终是优先考虑的对象。AI 不仅有助于改善人们日常依赖的某些服务，还能帮助缩小地方政府、其雇员与居民之间的距离。这主要通过实现面向公民的政府服务自动化，以及提升机构内部沟通及与公共服务依赖者之间沟通的效率来实现。

在商业领域，AI 能为率先采用机器学习、自然语言处理 (NLP) 及生成能力的企业带来相较于行动迟缓同行的竞争优势。AI 也已开始提供具体的用例，展示该技术如何切实改善客户服务。然而，AI 对公共部门的影响可能更为深远。在服务政府各类不同服务对象方面，AI 使各机构有机会进行彻底且精准的数据分析，从而主动为公民提供更加个性化、更加有效的服务。这可能包括缩短处理申索的响应时间，或减少经常与政府打交道的公司或承包商所经历的繁琐程序。

设想这样一种场景：某人需要在新工作地点附近寻找负担得起的住房。当地住房管理机构可以部署 AI 的不同功能，自动识别该公民的需求，确定其符合资格的服务项目，从而主动联系并提供相关服务信息。例如，智能聊天机器人甚至可以帮助此人找到客户应用程序，跳过许多关于公民通常需要提供的基本信息的问题，因为系统已经准备好了这些信息。通过这种方式，AI 驱动的自动化和效率提升，有助于使政府机构成为服务公民的中心枢纽。