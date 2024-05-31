负责任 AI 革新税务机构，提升公民服务

生成式 AI 新时代催生了众多 AI 应用场景的探索，旨在提升生产力、改善客户服务、提高效率并推进 IT 现代化规模化。
IBM® 委托的最新研究表明，42% 的受访大型企业已积极部署 AI，另有 40% 正在积极探索 AI 技术应用。但由于潜在风险，公共部门对 AI 应用场景的探索和新 AI 工具部署进度相对缓慢。
然而，IBM 商业价值研究院的最新 CEO 调研发现，72% 的受访政府领导者认为 AI 和自动化带来的潜在生产力收益如此巨大，他们必须承担显著风险以保持竞争力。
税务或收入管理机构作为公共部门组成部分，很可能从负责任 AI 工具的使用中获益。生成式 AI 可彻底变革税务管理，迈向更个性化、更符合伦理的未来。但税务机构必须在使用 AI 工具时实施充分监督与治理，才能降低风险并建立公众信任。
这些机构面临各国独有的复杂挑战，但大多共享提高效率和提供纳税人要求透明度的目标。
在政府机构领域，AI 部署相关风险表现形式多样，通常比私营部门面临更高的风险。缓解数据偏见、数据不道德使用、缺乏透明度或隐私泄露至关重要。
政府可依托 IBM 提出的值得信赖的 AI 五大基础特性 ——可解释性、公平性、透明性、稳健性与隐私性——来管理与降低相关风险。政府亦能制定并执行以人为决策核心的 AI 设计与部署策略。
为了深入了解全球税务机构领导者观点，IBM 政府业务中心与美利坚大学科戈德商学院税收政策中心合作，组织了一系列关键利益相关者圆桌会议，并发布了探讨现代 AI 与税收的报告。该报告汇聚全球学者和税务专家的见解，帮助我们理解这些机构如何利用技术提高效率并为纳税人创造更优体验。
该报告详细阐述了税务机构规模化应用 AI 的潜在效益，包括增强客户服务、加快威胁检测、有效识别和处理税务欺诈，以及让公民更快获得福利。
自该报告发布以来，全球税务领导者在随后举行的圆桌会议上探讨了下一步如何推动全球税务机构迈向未来。在这两次会议上，与会者都强调了有效治理和风险管理的重要性。
根据联邦税务管理局 (FTA)《2023 年税务管理》报告，85% 的个人纳税人和 90% 的企业现在以数字方式报税。全球 80% 的税务机构正在实施前沿技术采集纳税人数据，其中超过 60% 使用虚拟助手。FTA 研究表明，这一数字较 2018 年增长了 30%。
对税务机构而言，虚拟助手是减少公民咨询等待时间的有效途径；全天候助手（如 watsonx 高级 AI 聊天机器人）可通过分散税务支持和减少错误来协助税务机构，避免税务申报处理错误。这些 AI 助手的使用还有助于提供快速精准的答案，提升体验并实现可量化的成本节约。它还能实现合规性内嵌的税务系统，对纳税人偶然错误提供早期预警，这些错误如果不加以解决，可能会给政府造成重大税收损失。
然而，这些高级 AI 和生成式 AI 应用伴随风险，机构必须解决数据隐私与保护、可靠性、税收权利和生成模型幻觉等关切。
此外，对边缘群体的偏见仍是风险。当前风险缓解策略（包括设置系统中人角色和健全训练数据）未必足够。每个国家都需要根据自身税收政策复杂性和公众信任度，独立制定适当的 AI 风险管理策略。
无论使用现有大语言模型还是自建模型，全球税务领导者应优先构建 AI 治理框架来管理风险、减轻声誉损害并支持合规计划。通过使用自身高质量数据训练生成式 AI 模型，并建立具有风险识别预警机制及偏移与有害语言检测保障的透明流程，这是有可能实现的。
税务机构应确保技术带来效益，并产生透明、无偏见且恰当的结果。随着这些机构的领导者持续扩展生成式 AI 应用规模，IBM 可帮助全球税务机构领导者为纳税人提供个性化、支持性的体验。
IBM 与全球大型税务机构数十年的合作经验，结合 watsonx 和 watsonx.governance 领先 AI 技术，可助力税务机构负责任、量身定制地规模化加速受监管 AI 的部署。
