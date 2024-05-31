负责任 AI 革新税务机构，提升公民服务

税务或收入管理机构作为公共部门组成部分，很可能从负责任 AI 工具的使用中获益。生成式 AI 可彻底变革税务管理，迈向更个性化、更符合伦理的未来。但税务机构必须在使用 AI 工具时实施充分监督与治理，才能降低风险并建立公众信任。

这些机构面临各国独有的复杂挑战，但大多共享提高效率和提供纳税人要求透明度的目标。

在政府机构领域，AI 部署相关风险表现形式多样，通常比私营部门面临更高的风险。缓解数据偏见、数据不道德使用、缺乏透明度或隐私泄露至关重要。

政府可依托 IBM 提出的值得信赖的 AI 五大基础特性 ——可解释性、公平性、透明性、稳健性与隐私性——来管理与降低相关风险。政府亦能制定并执行以人为决策核心的 AI 设计与部署策略。