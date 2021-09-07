标签
人工智能 业务自动化

智能自动化：RPA 与 AI 如何共同推动组织数字化转型

发布日期 2021年9月7日
中国广州中央商务区的现代玻璃幕墙摩天大楼

定义以 AI 赋能机器人流程自动化

人工智能（AI）延伸了机器人流程自动化（RPA）的能力，能够提升企业效率。

智能自动化（IA）——这种结合 RPA AI 的端到端解决方案，能为组织数字化转型带来多重效益。

AI 与 RPA 相得益彰，基于完善的知识库实现更精准高效的自动化。AI 致力于模拟人类智能，而 RPA 则专注于基于结构化数据与逻辑的流程自动化。

 

什么是智能自动化？

智能自动化（IA）融合了 AI 与自动化技术，涵盖认知自动化、机器学习、业务流程自动化（BPA）和 RPA。IA 能力有效简化流程，让用户更关注目标实现，而非操作过程或应用程序边界。

虚拟助手、聊天机器人等智能工具助力组织获取关键洞察，提升自动化效率与客户响应速度。例如光学字符识别（OCR）技术，帮助医疗、金融等文书密集型行业实现文本分析自动化，推动精准决策。

智能自动化应用场景

IA 拥有多种用途，其最终目标都是为客户提供更优质的体验。具体应用场景包括：

  • 智能文档处理（IDP）：图像、电子邮件及文件等业务数据通常以非结构化形式呈现。IDP 运用 RPA、机器学习与自然语言处理等 IA 工具，实现对这些数据的提取、验证与处理。
  • 流程挖掘：IA 能借助 RPA 为流程自动化创建完整实施指南。
  • 工作流优化：IA 通过数据驱动实现工作流自动化，提升流程速度与效率。
  • 生产与供应链管理：IA 可预测并调整生产计划，灵活应对供需变化。

IA 融合人工智能与 RPA 提升商业效能的四大路径

亚里士多德认为，就人类感知而言，“整体大于部分的总和”。嵌入 AI 能力的 RPA 扩展正是这一哲理的完美体现。AI 汇聚多方信息源数据，将其馈送至各类工具与产品，从而提升交互价值；RPA 则基于结构化数据实现流程自动化，取代大量传统人工操作。二者各自独当一面，但两者的融合（即 IA）更能爆发出巨大能量——通过构建技术知识库，持续优化应用程序间的流程与交互。由此诞生的解决方案兼具速度与精度，为企业带来以下四大效能提升：

  1. 提升生产效率：自动化应用程序与流程高速运行。基于多源结构化与非结构化数据，实现应用流程自动化及实时决策、预测与研判，使企业在规划周期内获得更高生产效率和精准度。例如，IBM 金融行业客户德勤近期利用 RPA 创建机器人，实现了月度管理报告的自动生成。
  2. 降低成本：德勤调研显示，“高管们预估智能自动化将平均降低 22% 成本”，同时指出“已规模化部署智能自动化的企业表示，其实施至今平均已达成 27% 的成本削减”。
  3. 提高精度：结构化与非结构化数据的协同运用，结合重复性流程的自动化，保障了更科学的决策。减少人工干预使得成果更精准。某 IBM 金融行业客户通过 RPA 创建月度管理报告自动生成机器人，彻底消除了人工录入导致的差错，显著提升了多项报告的准确性。此外，OCR 技术的运用能加速数据处理，实现多源数据自动提取。
  4. 优化客户体验：运用智能技术的企业能更精准洞察客户需求，实现高效沟通并推出更优质的产品。客户由此获得更满意的购买体验。资产管理领域的 IBM 客户 GAM 利用机器人提供一线客户支持与价格报价，这一优化极大缩短了客户问询响应时间，既提升了客户体验，也简化了购买流程。

关于智能自动化 (IA) 的误解

一些误解可能会延缓智能自动化的普及，但这些误解很容易澄清。主要包括以下几点：

  • 智能自动化将取代人力：实际上，智能自动化通过接管重复性工作来补充和增强人力，使得具有思考能力的人力资源可以专注于更复杂或更紧迫的事务。它能够提升所负责工作的准确性，减少纠错需求——纠错不仅会导致延迟，还可能占用其他项目的资源。同时，智能自动化创造了围绕新技能的发展机遇，这些技能可通过再培训来获得。对员工而言，这正是更新技能储备、为未来成长夯实基础的良机。
  • 将智能自动化视作锦上添花而非必需品：如今智能自动化已不可或缺。从与 Alexa 对话到使用天气类应用，融合自动化技术的场景早已融入日常生活。同样在企业领域，智能自动化已成为跟上市场节奏、保持竞争力与满足客户需求的必备工具。依赖人工流程的企业难以维持发展节奏。不仅如此，自动化还能通过减少错误、提升重复性流程的速度与效率，持续优化产品质量与客户服务体验。拒绝智能自动化的企业将难以取得成功。
  • 智能自动化能做出绝对客观的决策：智能自动化的决策基于收集到和接收到的输入信息，其中大量信息具有情境依赖性，或由负责输入的个人及组织提供。因此，其决策本质上存在固有偏见。

智能自动化实施面临的挑战

实施智能自动化确实存在挑战，但这些挑战都能有效应对。主要包括：

  • 技能与知识缺口：可通过员工再培训，或与流程即服务供应商合作来解决。这类供应商能帮助企业启动并管理智能自动化系统。
  • 流程不明确：若组织内部流程未被清晰界定，将形成障碍。流程挖掘与流程发现技术能通过流程梳理帮助企业应对这一挑战，这也是实施智能自动化的必要前提。
  • 缺乏标准化意识：这是所有实施者都会面对的难题。由于目前不存在统一的自动化标准，不同供应商对同一流程可能采用不同实施方案。若企业需要更换供应商，就会面临适配挑战。随着越来越多厂商和组织关注这一问题，行业标准的建立值得期待。
  • 机会识别与平台建设困难：可通过合作伙伴解决。从SaaS（软件即服务）供应商、PaaS供应商到系统集成商，各类合作伙伴都能帮助企业选择最适合的解决方案与自动化软件。
  • 端到端解决方案的开发与执行工具缺失：这可能让智能自动化尚未启动即遭遇阻碍。若企业具备内部技术能力或能对现有团队进行再培训，便可确保配置合适的 RPA 工具（如软件机器人）。通过建立合作伙伴关系同样能克服这一难题。

用例：运用智能自动化解决现实世界挑战

 

智能自动化已渗透各行各业，通过优化流程、提升效能，实现更高精度、更快响应速度与更优质的产品。以下是几个示例：

房地产

在房地产行业，智能自动化构成了潜在买家的第一道响应防线。机器人通过智能自动化技术，在人工客服介入前即可提供更快速、更统一的应答服务，有效吸引买家关注。这些系统还能通过比对同类房源、计算平均成交价，精准评估物业价值，为业主提供最优定价策略。

此外，借助机器学习与数据分析构建的风险预测模型，机器人可准确预判贷款违约风险。而机器人流程自动化技术的引入，不仅实现了贷款审批流程的自动化，更有助于减少人为偏见。

生产

在生产制造环境中，机器人流程自动化通过将后台零件库存管理至生产线装配等重复性作业流程自动化，能够提升业务运营效率并降低差错风险。机器人流程自动化还能借助数据分析评估当前库存使用率，通过整合信息来预测需求并生成补货建议。

无论是生产环境，还是任何依赖供应商合作的场景，都能通过智能自动化优化供应商分析与遴选流程。该技术利用光学字符识别技术采集并解析多源异构数据，通过数据分析比对供应商的综合能力、可靠性与价格体系。

智能自动化发展趋势与未来方向

智能自动化的未来无可限量。正在兴起的认知自动化技术，正是智能自动化在日常人机交互中创造更大价值的典型例证。这项进阶技术通过整合海量数据、互联工具、诊断系统与预测分析，构建出能够模拟人类行为的解决方案。依托自然语言处理、图像识别、神经网络深度学习等工具，认知自动化试图复现包括情感反应在内的更多人类自然交互行为。目前该技术已应用于养老院和医院的护理机器人，有效辅助患者照护工作。

超自动化将智能自动化推向新高度，通过业务流程管理等工具最大限度实现流程与应用自动化，构建企业统一的自动化标准体系，从而创造更巨大的商业价值。

了解更多关于IBM Robotic Process Automation的信息，并即刻申请免费试用
