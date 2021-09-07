人工智能（AI）延伸了机器人流程自动化（RPA）的能力，能够提升企业效率。
智能自动化（IA）融合了 AI 与自动化技术，涵盖认知自动化、机器学习、业务流程自动化（BPA）和 RPA。IA 能力有效简化流程，让用户更关注目标实现，而非操作过程或应用程序边界。
虚拟助手、聊天机器人等智能工具助力组织获取关键洞察，提升自动化效率与客户响应速度。例如光学字符识别（OCR）技术，帮助医疗、金融等文书密集型行业实现文本分析自动化，推动精准决策。
IA 拥有多种用途，其最终目标都是为客户提供更优质的体验。具体应用场景包括：
亚里士多德认为，就人类感知而言，“整体大于部分的总和”。嵌入 AI 能力的 RPA 扩展正是这一哲理的完美体现。AI 汇聚多方信息源数据，将其馈送至各类工具与产品，从而提升交互价值；RPA 则基于结构化数据实现流程自动化，取代大量传统人工操作。二者各自独当一面，但两者的融合（即 IA）更能爆发出巨大能量——通过构建技术知识库，持续优化应用程序间的流程与交互。由此诞生的解决方案兼具速度与精度，为企业带来以下四大效能提升：
一些误解可能会延缓智能自动化的普及，但这些误解很容易澄清。主要包括以下几点：
实施智能自动化确实存在挑战，但这些挑战都能有效应对。主要包括：
智能自动化已渗透各行各业，通过优化流程、提升效能，实现更高精度、更快响应速度与更优质的产品。以下是几个示例：
在房地产行业，智能自动化构成了潜在买家的第一道响应防线。机器人通过智能自动化技术，在人工客服介入前即可提供更快速、更统一的应答服务，有效吸引买家关注。这些系统还能通过比对同类房源、计算平均成交价，精准评估物业价值，为业主提供最优定价策略。
此外，借助机器学习与数据分析构建的风险预测模型，机器人可准确预判贷款违约风险。而机器人流程自动化技术的引入，不仅实现了贷款审批流程的自动化，更有助于减少人为偏见。
在生产制造环境中，机器人流程自动化通过将后台零件库存管理至生产线装配等重复性作业流程自动化，能够提升业务运营效率并降低差错风险。机器人流程自动化还能借助数据分析评估当前库存使用率，通过整合信息来预测需求并生成补货建议。
无论是生产环境，还是任何依赖供应商合作的场景，都能通过智能自动化优化供应商分析与遴选流程。该技术利用光学字符识别技术采集并解析多源异构数据，通过数据分析比对供应商的综合能力、可靠性与价格体系。
智能自动化的未来无可限量。正在兴起的认知自动化技术，正是智能自动化在日常人机交互中创造更大价值的典型例证。这项进阶技术通过整合海量数据、互联工具、诊断系统与预测分析，构建出能够模拟人类行为的解决方案。依托自然语言处理、图像识别、神经网络、深度学习等工具，认知自动化试图复现包括情感反应在内的更多人类自然交互行为。目前该技术已应用于养老院和医院的护理机器人，有效辅助患者照护工作。
超自动化将智能自动化推向新高度，通过业务流程管理等工具最大限度实现流程与应用自动化，构建企业统一的自动化标准体系，从而创造更巨大的商业价值。
