标签
分析 人工智能

OLAP 和 AI 如何促进业务优化

蓝色电路板特写

联机分析处理 (OLAP) 数据库系统与人工智能 (AI) 相辅相成，二者协同运用有助于强化数据分析和决策能力。OLAP 系统致力于高效地处理和分析大型多维数据集，而 AI 技术则能够从 OLAP 数据中挖掘洞察并做出预测。随着 AI 技术持续发展，OLAP 领域有望出现创新型应用程序。

当今 OLAP 解读

自 20 世纪 90 年代初问世以来，OLAP 数据库系统已取得了显著的发展。最初，它们旨在处理海量多维数据，使企业能够执行复杂的分析任务，例如 向下钻取汇总 以及 切片和切块

早期的 OLAP 系统是独立的专用数据库，拥有独特的数据存储结构与查询语言。这种孤立的方式往往会引发数据冗余与复杂性问题，进而阻碍与其他业务系统的整合。在 2010 年代，列式 OLAP（C - OLAP）和内存 OLAP（IM - OLAP）技术开始崭露头角。C - OLAP 对数据存储进行了优化，以加快查询处理速度；而 IM - OLAP 则将数据存储在内存中，最大程度地减少数据访问延迟，实现实时分析。这些进步进一步提升了 OLAP 系统的性能与可扩展性。

如今，OLAP 数据库系统已成为全面的集成数据分析平台，能够满足现代企业的多样化需求。它们与云数据仓库实现了无缝集成，便于收集、存储和分析来自各种渠道的数据。

采用基于云的 OLAP 解决方案所面临的挑战

由于具备可扩展性、弹性以及成本效益等优势，OLAP 数据库在云端的采用已十分普遍。然而，组织在采用基于云的 OLAP 解决方案时面临诸多挑战，例如：

  • 数据迁移：将海量数据迁移至云端，可能会耗费大量时间与资源。
  • 网络延迟：数据与用户之间的地理距离可能引发延迟问题，进而影响查询性能。
  • 成本优化：鉴于复杂的定价模型和资源利用模式，优化 OLAP 资源的云支出并非易事。
  • 安全性和合规性：在云环境中确保数据安全和符合监管要求可能非常复杂。
  • 技能和专业知识：过渡到基于云的 OLAP 可能需要云计算和 OLAP 技术方面的专业技能和专业知识。

识别最佳实践及其优势

在 OLAP 领域，AI 的作用愈发关键。要构建强大的 OLAP 系统，无论数据位置与类型如何，都应具备可访问性。同时，该系统还应支持多种存储空间格式，例如块存储（block storage）、对象存储（object storage），以及 Parquet、Avro 和 ORC 等文件格式。

OLAP 数据库系统已从专业分析工具演变为全面的数据分析平台，使企业能够依据对大型复杂数据集的洞察分析，做出明智的决策。企业实施 OLAP 解决方案后，可预期获得以下益处：

1. 强化数据分析能力

  • 多维数据深度洞察：OLAP 允许用户从多个维度深入剖析数据，识别传统关系数据库中可能并不明显的模式和关系。
  • 向下钻取和汇总分析： OLAP 支持用户深入探究特定数据点，或汇总至更广泛的数据点，从而全面把握数据趋势。
  • 切片与切块分析：OLAP 允许用户沿不同维度对数据进行切片与切块分析，隔离特定部分以开展深入探究。

2. 改进决策

  • 战略规划与预测：OLAP 能够帮助企业识别趋势、模式以及潜在风险，进而改进战略规划与预测工作。
  • 资源分配优化：OLAP 可提供关于资源利用和性能的洞察分析，使企业得以优化资源分配，提升效率。
  • 性能基准测试与趋势分析：OLAP 允许企业依据行业标准开展性能基准测试，并明确需要改进的领域。

3. 提高运营效率的优势

  • 缩短数据准备时间：OLAP 的数据准备能力可简化数据分析流程，节省时间和资源。
  • 实时数据洞察分析：OLAP 能够提供对业务运营的实时洞察分析，使企业可以快速响应不断变化的市场状况。
  • 改进问题解决能力：OLAP 可提供对问题根本原因的洞察分析，使企业能够更有效地解决问题。

4. 增强客户理解的优势

  • 客户细分与定位：OLAP 允许企业依据各种特征对客户进行细分，从而开展有针对性的营销活动。
  • 客户生命周期价值分析：OLAP 可帮助企业识别高价值客户，并制定留住这些客户的策略。
  • 客户流失预测：OLAP 能够识别有流失风险的客户，使企业得以实施客户保留战略。

5. 竞争优势

有效实施 OLAP 解决方案可为企业提供竞争优势，使其能够更深入地了解市场趋势和客户行为，发现新的商机与细分市场，快速响应不断变化的市场条件和客户需求，并就产品开发、定价和营销战略做出更明智的决策。

下一代云 OLAP 数据库引擎有望带来重大进步。以下是主要特征概述：

  • 人工智能驱动的分析： 将 AI 和机器学习功能整合到 OLAP 引擎中将实现实时洞察、预测性分析和异常检测，为企业提供可操作的洞察分析以推动明智决策。
  • 数据准备和清洗：人工智能驱动的数据准备工具将自动执行数据清洗、转型和规范化，从而减少手动数据准备所需的时间和精力，并提高数据质量。
  • 统一的数据结构：OLAP 系统将与基于云的数据仓库和数据湖无缝集成，为跨各种数据源的全面数据分析提供统一的数据结构。
  • 实时数据处理和分析：OLAP 引擎将处理实时数据流并提供实时洞察分析，帮助企业根据最新信息及时做出决策。
  • 混合事务或分析处理： OLAP 系统将与事务数据库融合，从而实现对事务数据的实时分析，并为操作和分析处理提供单一平台。
  • 可扩展性和弹性：OLAP 引擎将具备高度可扩展性和弹性，能够自动扩展或缩减以处理波动的数据量和用户需求，优化资源利用率和成本效率。
  • 无服务器架构：OLAP 系统将采用无服务器架构，无需进行基础设施管理和配置，使企业能够专注于数据分析，而非基础设施维护。
  • 易用性和自助服务： OLAP 系统将提供直观的用户界面、自然语言查询和自助服务功能，使非技术用户能够轻松访问和分析数据。
  • 安全性和合规性：OLAP 系统将纳入先进的安全功能，包括数据加密、访问控制和遵守行业法规，以保护敏感数据并满足监管要求。
  • 云原生设计和部署： OLAP 系统将针对云原生环境进行设计和优化，利用云基础设施和服务实现无缝部署、管理和可扩展性。

OLAP 数据库系统的未来展望

总而言之，OLAP 数据库系统的前景广阔。它们专为云原生环境而设计，必将为企业带来更高效、更具数据驱动性的决策，开启敏捷性和洞察分析的新时代。

IBM watsonx .data 是一款基于湖仓一体架构的企业级 AI 数据存储，通过开源组件集成 IBM 创新工具，支持数据工程、数据科学和商业智能等混合云分析工作负载。IBM watsonx.data 作为下一代 OLAP 系统，可助力您充分挖掘数据价值。

 

作者

John Millar Thangaraj

Senior Data and AI Specialist-HDM
相关解决方案
数据管理软件和解决方案

设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。

 深入了解数据管理解决方案
IBM watsonx.data™

watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。

 了解 watsonx.data
数据和分析咨询服务

通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

 了解分析服务
采取下一步行动

设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。

 深入了解数据管理解决方案 了解 watsonx.data