自 20 世纪 90 年代初问世以来，OLAP 数据库系统已取得了显著的发展。最初，它们旨在处理海量多维数据，使企业能够执行复杂的分析任务，例如 向下钻取、 汇总 以及 切片和切块。

早期的 OLAP 系统是独立的专用数据库，拥有独特的数据存储结构与查询语言。这种孤立的方式往往会引发数据冗余与复杂性问题，进而阻碍与其他业务系统的整合。在 2010 年代，列式 OLAP（C - OLAP）和内存 OLAP（IM - OLAP）技术开始崭露头角。C - OLAP 对数据存储进行了优化，以加快查询处理速度；而 IM - OLAP 则将数据存储在内存中，最大程度地减少数据访问延迟，实现实时分析。这些进步进一步提升了 OLAP 系统的性能与可扩展性。

如今，OLAP 数据库系统已成为全面的集成数据分析平台，能够满足现代企业的多样化需求。它们与云数据仓库实现了无缝集成，便于收集、存储和分析来自各种渠道的数据。