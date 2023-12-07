联机分析处理 (OLAP) 数据库系统与人工智能 (AI) 相辅相成，二者协同运用有助于强化数据分析和决策能力。OLAP 系统致力于高效地处理和分析大型多维数据集，而 AI 技术则能够从 OLAP 数据中挖掘洞察并做出预测。随着 AI 技术持续发展，OLAP 领域有望出现创新型应用程序。
自 20 世纪 90 年代初问世以来，OLAP 数据库系统已取得了显著的发展。最初，它们旨在处理海量多维数据，使企业能够执行复杂的分析任务，例如 向下钻取、 汇总 以及 切片和切块。
早期的 OLAP 系统是独立的专用数据库，拥有独特的数据存储结构与查询语言。这种孤立的方式往往会引发数据冗余与复杂性问题，进而阻碍与其他业务系统的整合。在 2010 年代，列式 OLAP（C - OLAP）和内存 OLAP（IM - OLAP）技术开始崭露头角。C - OLAP 对数据存储进行了优化，以加快查询处理速度；而 IM - OLAP 则将数据存储在内存中，最大程度地减少数据访问延迟，实现实时分析。这些进步进一步提升了 OLAP 系统的性能与可扩展性。
如今，OLAP 数据库系统已成为全面的集成数据分析平台，能够满足现代企业的多样化需求。它们与云数据仓库实现了无缝集成，便于收集、存储和分析来自各种渠道的数据。
由于具备可扩展性、弹性以及成本效益等优势，OLAP 数据库在云端的采用已十分普遍。然而，组织在采用基于云的 OLAP 解决方案时面临诸多挑战，例如：
在 OLAP 领域，AI 的作用愈发关键。要构建强大的 OLAP 系统，无论数据位置与类型如何，都应具备可访问性。同时，该系统还应支持多种存储空间格式，例如块存储（block storage）、对象存储（object storage），以及 Parquet、Avro 和 ORC 等文件格式。
OLAP 数据库系统已从专业分析工具演变为全面的数据分析平台，使企业能够依据对大型复杂数据集的洞察分析，做出明智的决策。企业实施 OLAP 解决方案后，可预期获得以下益处：
有效实施 OLAP 解决方案可为企业提供竞争优势，使其能够更深入地了解市场趋势和客户行为，发现新的商机与细分市场，快速响应不断变化的市场条件和客户需求，并就产品开发、定价和营销战略做出更明智的决策。
下一代云 OLAP 数据库引擎有望带来重大进步。以下是主要特征概述：
总而言之，OLAP 数据库系统的前景广阔。它们专为云原生环境而设计，必将为企业带来更高效、更具数据驱动性的决策，开启敏捷性和洞察分析的新时代。
IBM watsonx .data 是一款基于湖仓一体架构的企业级 AI 数据存储，通过开源组件集成 IBM 创新工具，支持数据工程、数据科学和商业智能等混合云分析工作负载。IBM watsonx.data 作为下一代 OLAP 系统，可助力您充分挖掘数据价值。
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。
通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。