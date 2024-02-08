人力资源领导者越来越多地将员工视为不仅是劳动力的一部分，更是扮演多重角色的独特个体。这种“员工整体视角”理念是一种范式转变，它认可了人的多面性及其所处环境的复杂性。巧合的是，员工已经将个人与职业优先事项视为相互交织、互为影响的关系，并希望雇主也能如此看待。在最近的一项调查中，超过 70% 的员工将工作条件、工作与生活的平衡以及灵活性视为最重要的因素。



在员工任职期间，他们会经历许多变化，这些变化不仅影响他们的贡献，也影响他们所需的雇主支持类型。人力资源可以通过多种方式帮助员工应对这些变化，包括：制定与其经验和目标相符的职业发展路线图；在员工经历不同阶段的家庭规划时提供支持；创建适应其可及性需求和个性特征的工作空间；或提供灵活的工作安排。

人力资源现在的任务是通过技术驱动的体验（如生成式 AI 驱动的自动化、智能工作流程、虚拟助理、聊天机器人和数字助理）来提升员工的整体生活，超越短暂的互动。将 AI 和自动化融入每一个流程，可以释放员工的时间，让他们专注于对个人重要的事务。虽然这一任务复杂，但如果执行得当，这些投资能够带来卓越的员工体验，潜在地帮助员工在工作中更快乐、更高效。

虽然人力资源并非一家组织唯一负责员工体验的部门，但人力资源部门正日益成为新员工体验的重要倡导者。在帮助重新构想员工体验的过程中，人力资源正在转向一种受消费者启发的灵活交付模式，该模式具有前瞻性、个性化、相关性强且以结果为导向。组织还必须运用全企业的想象力、远见和同理心，创造性地吸引和服务那些渴望简化流程和自主权的员工。