随着员工个人生活与职业生活的界限日益模糊，他们期待更灵活、更人性化的工作环境 — 真正关注其完整自我价值的工作场所。这种员工期望的转变发生在一个充满挑战的环境中：技术迅速发展、技能差距扩大以及社会经济问题不可预测。更复杂的是，人力资源本身的特性也阻碍了优化，因为员工体验难以量化，组织变革也具有难度。
尽管面临这些挑战，员工仍期望自己与公司的互动和体验能够体现公司的品牌价值。人力资源在满足这些期望、保持竞争力方面发挥着至关重要的作用，领导者认为生成式 AI 可以助力推动人力资源和人才转型。如果企业采用积极且动态的人力资源策略来应对当前和未来的挑战、吸引并留住顶尖人才以及培养未来技能，就能够为所有员工提供世界一流的体验。
人力资源领导者越来越多地将员工视为不仅是劳动力的一部分，更是扮演多重角色的独特个体。这种“员工整体视角”理念是一种范式转变，它认可了人的多面性及其所处环境的复杂性。巧合的是，员工已经将个人与职业优先事项视为相互交织、互为影响的关系，并希望雇主也能如此看待。在最近的一项调查中，超过 70% 的员工将工作条件、工作与生活的平衡以及灵活性视为最重要的因素。
在员工任职期间，他们会经历许多变化，这些变化不仅影响他们的贡献，也影响他们所需的雇主支持类型。人力资源可以通过多种方式帮助员工应对这些变化，包括：制定与其经验和目标相符的职业发展路线图；在员工经历不同阶段的家庭规划时提供支持；创建适应其可及性需求和个性特征的工作空间；或提供灵活的工作安排。
人力资源现在的任务是通过技术驱动的体验（如生成式 AI 驱动的自动化、智能工作流程、虚拟助理、聊天机器人和数字助理）来提升员工的整体生活，超越短暂的互动。将 AI 和自动化融入每一个流程，可以释放员工的时间，让他们专注于对个人重要的事务。虽然这一任务复杂，但如果执行得当，这些投资能够带来卓越的员工体验，潜在地帮助员工在工作中更快乐、更高效。
虽然人力资源并非一家组织唯一负责员工体验的部门，但人力资源部门正日益成为新员工体验的重要倡导者。在帮助重新构想员工体验的过程中，人力资源正在转向一种受消费者启发的灵活交付模式，该模式具有前瞻性、个性化、相关性强且以结果为导向。组织还必须运用全企业的想象力、远见和同理心，创造性地吸引和服务那些渴望简化流程和自主权的员工。
这种“员工整体视角”的人力资源体验方法不仅仅是强制提供数字化访问渠道，更在于让这些渠道具有足够吸引力，自然吸引员工使用。更重要的是，对于紧急、时间敏感或高度个人化的情况，员工仍然可以获得人工支持。
“员工整体视角”理念使员工能够自主获取资源，预测其需求并提供前瞻性解决方案。
这一转型带来的好处通过以下改进推动企业价值：
要顺利实现“员工整体视角”的体验转型并获得这些好处，企业必须做好三件关键的事情：
目标是将人力资源转型为现代化的服务交付模式，将视角和关注点转向员工。这意味着要理解员工在特定时间为何需要特定体验，并尽可能让这些体验顺畅无阻。从员工视角进行设计，需要打破人力资源内部及外部的传统部门壁垒，以简化任务、支持员工应对人生阶段的变化，并提供信息和技能发展资源的获取途径。借助生成式 AI，人力资源终于拥有了一种能够规模化提供高度个性化和定制化互动的技术。
向“员工整体视角”体验的转型标志着人力资源的下一阶段发展。它承认个体的复杂性与动态性、外部环境的不断变化，以及员工体验在应对这些现实中的关键作用。采纳这一模式的企业将更有能力吸引、培养并留住所需人才，从而保持竞争力。