作为值得信赖的人工智能领域的领导者，IBM 在制定治理框架方面拥有丰富的体验，这些框架能够指导负责任地使用 AI，使其与客户组织的价值观保持一致。IBM 还在自身内部制定了 AI 使用框架，为政策立场提供指导，例如在面部识别技术等方面的应用。

AI 工具现已被用于国家安全领域，并帮助防御数据泄露和网络攻击。但 AI 也支持国防部的其他战略目标。它可以增强员工队伍实力，帮助他们提高效率，并帮助他们 重新学习技能。它可以帮助打造有弹性的供应链，以支持士兵、水手、空军人员和海军陆战队员在作战、人道援助、维和及灾难救援等角色中的任务。

CDAO 在其负责任的 AI 工具包中纳入了五项伦理原则，即负责任、公平、可追溯、可靠和可治理。基于美国军方现有的伦理框架，这些原则植根于军方的价值观，并有助于维护其对负责任 AI 的承诺。

必须通过在模型及其治理系统中考虑功能性和非功能性需求，进行协调一致的努力，将这些原则付诸实践。下面，我们为实施 CDAO 的道德原则提供了广泛的建议。

1. 负责任

“国防部人员将在保持对 AI 能力的开发、部署和使用负责的同时，发挥适当水平的判断力和谨慎。”

大家都认为 AI 模型应该由谨慎周到的人员开发，但组织如何培养从事这项工作的人员呢？我们建议：

培育一种认识到人工智能挑战具有社会技术性的组织文化。这一点必须从一开始就明确传达，并且需要认识到，必须在模型及其管理过程中投入相应的实践、技能和审慎思考，以持续监测其表现。

详细说明 AI 生命周期中的伦理实践，与业务（或任务）目标、数据准备和建模、评估和部署相对应。CRISP-DM 模型在这方面很有用。IBM 推出的 规模化数据科学方法 作为 CRISP-DM 的延伸框架，通过整合数据科学家、工业与组织心理学家、设计师、传播专家等多方协作意见，为人工智能模型全生命周期提供治理支持。该方法融合了数据科学、项目管理、设计框架和人工智能治理方面的最佳实践。团队可以轻松查看和了解生命周期中每个阶段的需求，包括文档、需要联系或协作的对象以及后续步骤。

作为 CRISP-DM 的延伸框架，通过整合数据科学家、工业与组织心理学家、设计师、传播专家等多方协作意见，为人工智能模型全生命周期提供治理支持。该方法融合了数据科学、项目管理、设计框架和人工智能治理方面的最佳实践。团队可以轻松查看和了解生命周期中每个阶段的需求，包括文档、需要联系或协作的对象以及后续步骤。 提供可解释的 AI 模型元数据（例如以事实说明书形式），明确指定责任人、性能基准（与人类表现对比）、使用的数据与方法、审计记录（时间及执行人）以及审计目的与结果。

需要注意的是，这些责任衡量标准必须能让非 AI 专家理解（避免使用"数学术语硬解释"）。

2. 公平

“该部门将采取切实措施，最大限度地减少 AI 功能中可能出现的无意偏见。”

所有人都认同 AI 模型的使用应当公平且不歧视，但这在实践中如何实现？我们建议：

建立卓越中心，为多元化的跨学科团队提供应用培训社区，助力识别潜在的不公平影响。

使用审计工具来反映模型中表现出的偏见。若反映的内容与组织价值观一致，则对所选数据及方法保持透明度至关重要。如果反映的内容与组织价值观不一致，那么这就表明必须进行调整。发现并减轻偏差可能造成的不平等影响，远不止于检查模型训练所使用的数据。组织还必须审查相关人员和流程。例如，模型的适当使用和不当使用是否已被清晰传达？

通过提供不同服务水平的功能和非功能需求，衡量公平性并使公平标准可操作。

运用设计思维框架评估 AI 模型的意外影响，确定最终用户的权利，并将原则付诸实践。设计思维研讨活动必须吸纳拥有多元生活经历的人群参与，多样性越丰富越好。

3. 可追溯

“该部门将按照以下原则开发和部署 AI 能力：确保相关人员对人工智能技术、开发流程及操作方法具备充分理解，并采用透明、可审计的方法论、数据源以及设计流程与文档记录。”

通过使用 AI 向所有人员提供明确的指导方针，实现可追溯性：

在与 AI 系统交互时，务必向用户明确说明。

为 AI 模型提供内容根基。授权领域专家整理和维护用于训练模型的可信数据源。模型输出基于其训练所用的数据。

IBM 及其合作伙伴能够提供具备全面、可审计内容根基的 AI 解决方案，这对于高风险应用场景至关重要。

记录关键元数据，使 AI 模型透明化并实现模型库存的追踪管理。确保此元数据是可解释的，并且正确的信息已公开给适当的人员。数据解读需要反复实践，并且是一项跨学科的协作任务。在 IBM，我们的 AI 设计团队致力于向员工普及数据在 AI 中的关键作用（及其他基础知识），并向开源社区贡献技术框架。

确保这些元数据能够被使用者轻松检索（最终在输出源头即可获取）。

采用人机协同机制，使 AI 始终作为人类的增强和协助工具。这允许人类在 AI 系统运行时提供反馈。

建立流程与框架，在模型部署或采购之前充分评估其差异性影响与安全风险。指定专人负责降低这些风险。

4. 可靠

“本部门的人工智能能力将具有明确、清晰界定的用途，并且这些能力的安全性及有效性将在其整个生命周期中，针对既定用途进行测试与保障。”

组织必须记录明确的用例，然后进行合规性测试。实施和扩展这一过程需要强大的文化一致性，以便即使没有持续的直接监督，从业者也遵守最高标准。最佳实践包括：

建立能够持续重申为何公平可靠的输出至关重要的社群。许多从业者真诚地相信，只要抱有最良好的初衷，就不会产生差异性影响。这是一种误解。由高度投入的社区领导者提供的实践培训至关重要，他们能够让员工感到被倾听和被包容。

围绕模型训练数据的使用指南与标准，构建可靠性测试的基本原理。实现这一目标的最佳方式，是提供因缺乏严格审查而导致后果的实例。

限制用户对模型开发的访问权限，但在项目启动阶段收集多元化视角，以防范引入偏见。

在整个 AI 生命周期中执行隐私和安全检查。

在定期计划的审计中纳入对准确性的衡量。必须明确坦率地说明模型性能与人类表现的对比情况。如果模型未能提供准确结果，需明确说明该模型的负责人以及用户可采取的追责途径。（所有这些都应纳入可解释、易查找的元数据体系中）。

5. 可治理

“本部门将致力于设计和构建具备预期功能的人工智能系统，同时确保其能够检测并规避非预期后果，且对已部署并表现出非预期行为的系统具备中止运行或失效保护的能力。”

要实施这一原则，需要：