现代医疗系统并未平等地服务于所有患者——甚至远非如此。几十年来，健康结果方面的显著差异已被认识到并持续存在。其原因很复杂，解决方案将涉及政治、社会和教育的变革，但有些因素可以通过应用人工智能来确保临床试验的多样性立即得到解决。

临床试验患者缺乏多样性导致了我们对疾病、预防因素和治疗效果的理解存在空白。多样性因素包括性别、年龄组、种族、民族、基因谱、残疾、社会经济背景和生活方式条件。正如 《FDA 安全与创新法案行动计划》 （链接位于 ibm.com 外部）简洁指出的：“当临床研究涵盖多样化人群时，医疗产品对每个人都更安全、更有效。”但由于经济障碍、缺乏认识以及难以接触试验点，某些人口群体在临床试验中的代表性不足。除了这些因素，在从弱势或少数群体中招募试验参与者时，信任、透明度和知情同意是持续存在的挑战。

这种差异还带来伦理、社会和经济方面的后果。美国国家科学、工程和医学院 2022 年 8 月的一份报告（链接位于 ibm.com 外部）预测，由于在临床试验中代表性不足的人群预期寿命缩短、无残疾寿命缩短以及工作年限减少，未来 25 年内将损失数千亿美元。

在美国，确保临床试验多样性已成为一项法律强制要求。美国食品药品监督管理局 (FDA) 少数族裔健康与健康平等办公室为临床试验提供了广泛的指南 与资源，并于近期发布了新指南，旨在提升代表性不足人群的参与度。

从道德、科学及财务多维度考量，设计更具多样性和包容性的临床试验，正成为生命科学行业日益重要的目标。借助机器学习与人工智能 (AI) 的数据驱动方法，能够有效助力这些工作。

机遇

根据 FDA 法规，生命科学公司必须按年龄组、性别、种族和民族等人口统计学特征，呈报新药的疗效数据。未来几十年内，FDA 也将日益关注影响疾病及治疗反应的遗传与生物因素。正如 FDA 2013 年一份报告中所总结：“随着我们朝着通过个性化医疗为个体或特定人群量身定制治疗的终极目标迈进，理解疾病潜在遗传变异及治疗反应的科学进展，正日益成为现代医疗产品研发的核心焦点。”

除人口统计学和遗传数据外，还有大量其他数据可供分析，包括电子病历 (EMR) 数据、理赔数据、科学文献及历史临床试验数据。

通过运用云端高级分析、机器学习与人工智能技术，各组织现已拥有多种强大手段来实现以下目标：

整合庞大、复杂且多样化的患者人口统计数据、基因谱及其他患者数据

了解代表性不足的亚群

建立涵盖多样化人群的模型

缩小临床试验招募过程中的多样性差距

确保数据可追溯性与透明度符合 FDA 指南和法规

启动临床试验包含四个步骤：

了解疾病性质 收集并分析现有患者数据 创建患者筛选模型 招募参与者

在第二步和第三步解决多样性差异将有助于研究人员更好了解药物或生物制剂的作用机制，缩短临床试验审批时间，提高患者对试验的接受度，并实现医疗产品与商业目标。

数据驱动的多样性框架

以下案例有助于我们了解多样性差距。西语裔/拉丁裔患者占总人口 18.5%，但仅占典型试验参与者的 1%（链接位于 ibm.com 外部）；非洲裔/黑人患者占总人口 13.4%，但仅占典型试验参与者的 5%。2011 年至 2020 年间，60% 的疫苗试验 （链接位于 ibm.com 外部）未纳入任何 65 岁以上患者——尽管美国 65 岁以上人口占总人口 16%。要弥补此类多样性差距，关键是在临床试验招募过程中纳入代表性不足的人群。

在招募前的步骤中，我们可以评估上文列出的全部数据源。根据疾病或病症情况，我们可以评估哪些多样性参数适用以及哪些数据源相关。在此基础上，临床试验设计团队可以定义患者资格标准，或将试验扩展至更多研究中心，以确保所有人群在试验设计和规划阶段均得到恰当体现。

IBM 如何助您一臂之力

为有效实现临床试验多样性，IBM 提供了多种解决方案，包括数据管理、在云端执行 AI 与高级分析以及建立 ML Ops 框架。该方案能帮助试验设计者供应和准备数据，融合患者数据的多个维度，识别多样性参数并消除建模中的偏差。它通过 AI 辅助流程实现这一目标，该流程能更精准地定义临床试验的纳入与排除标准，从而优化患者筛选和招募。

由于该流程具备可追溯性且公平公正，能为试验参与者招募提供稳健的筛选流程。随着生命科学公司采用此类框架，他们能够建立对临床试验涵盖多样人群的信任，进而增强对其产品的信任。此类流程还能帮助医疗从业者更好地理解并预测产品可能对特定人群产生的影响，而非临时应对——待到那时治疗病症可能为时已晚。

摘要

IBM 的解决方案和咨询服务可帮助您利用更多数据源并识别更相关的多样性参数，从而能够重新审视和优化试验的纳入与排除标准。这些解决方案还能帮助您判断患者筛选过程是否准确反映了疾病流行情况，并改善临床试验招募工作。通过使用机器学习和 AI，这些流程可以轻松扩展到一系列试验和人群，作为简化、自动化工作流的一部分。

这些解决方案可帮助生命科学公司与那些历来在临床试验中代表性不足的群体建立信任，并改善健康结局。