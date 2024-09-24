AI 如何让电动汽车更安全、更高效

根据国际能源署最近的一项调查，去年全球每周售出超过 250,000 辆电动汽车(EV)。调查还发现，消费者的采用率正处于一个转折点，行业高管预计，到 2030 年，电动汽车将占汽车销量的 40%，这主要是由于电动汽车变得更便宜。
电池是电动汽车成本中占比最大的单一因素，也是安全性和性能方面令人担忧的焦点。
但是 University of Arizona 的最新研究表明，机器学习可以帮助防止电动汽车电池爆炸。汽车制造商还可以利用先进的算法来确定特定的化学成分、尺寸和形状，从而生产出性能最佳、更可持续的汽车。
“开发和完善这些假想的电池可能会带来十亿美元的商机。”IBM 合作伙伴 Mercedes-Benz 的创新总监 Benjamin Boeser 表示。
虽然现在还处于早期阶段，但根据 IBM 商业价值研究院最近的一项实地调查，AI 有望将电动汽车的感知价值提高 20% 以上。
多年来，锂电池一直是全球电动汽车电池市场的王者，这主要归功于其卓越的能量密度、更长的使用寿命和轻巧的设计。
锂电池的安全问题仍然存在，特别是与“热失控”风险有关的问题。当电池温度意外飙升时，就会发生这种情况，从而带来电池失效、着火甚至爆炸的风险。
热失控可能由多种因素引起，包括过度充电、过度放电、高温暴露、制造缺陷和内部短路。
为了解决热失控问题，University of Arizona 的一个团队开发了一种机器学习模型，用于预测和防止锂电池温度飙升。
电动汽车通常配备一个电池组，由数百个紧密连接的电芯组成，并封装成模块。如果一个电芯发生热失控，附近的电芯也极有可能升温。
“当电池内的温度以指数方式加速上升时，就会产生连锁反应。”该项目的首席研究员 Basab Ranjan Das Goswami 说道，“如果这种情况发生，电动汽车的整个电池组都可能爆炸。”
受考虑时间和地点因素的天气预报框架启发，研究小组开发了一种算法，用于预测热失控可能开始的时间和地点。他们利用电池周围包裹的热传感器，将历史温度数据输入机器学习算法，以预测未来的温度。
Goswami 说：“如果我们知道热点的位置或热失控的开始位置，我们就可以规划解决方案，在电池达到这一严重阶段之前阻止电池的工作。”
未来潜在的解决方案可能包括一个预警系统，该系统可检测未来的热点并激活安全开关以切断与主电池组的电气连接。
除了使电池更安全之外，先进的算法还可以提高其性能和可持续性。
“未来，低能耗 AI 芯片将有助于减少对大型电池的需求。”IBM 商业价值研究院的技术思想领袖 Noriko Suzuki 表示，“电动汽车电池成本高、重量大，会给道路基础设施带来更大压力。”
IBM 位于加利福尼亚州阿尔马登的研究实验室有一个专门项目，利用 AI 和机器学习为电动汽车开发更强大、可持续、节能的电池。
具体来说，该团队利用 AI 和机器学习工作流来加快电解质材料的发现和优化，而电解质材料是影响电池安全性、稳定性和效率的关键组件。此工作流集成了自动执行的模拟工作流和广泛的特定领域知识与数据集，使用专门构建的 AI 模型，以发现高性能电池的新电解液配方。
阿尔马登实验室的 IBM 研究科学家 Murtaza Zo Hair 表示：“AI 有潜力极大地推动复杂电池材料和工艺的发现，从而实现更快的充电速度、更高的能量密度和更好的可持续性。”
多模态 AI 基础模型是在 9,000 多万个分子上预训练的大型化学模型，可通过标记的电池数据集进行微调，以预测电解质配方等复杂材料的特性，从而优化电池性能。深度搜索算法可以快速从海量的现有科学文献中提取知识。模拟工具包可以有效地决定运行哪种类型的模拟，从而更好地了解材料及其功能。最后，生成式模型可以快速推荐新材料。
一些研究人员专注于电池内部的化学成分，而另一些研究人员则利用 AI 研究有助于降低电动汽车电池能耗的外部因素。
埃及吉萨 Arab Academy for Science 的一组研究人员最近为电动汽车的 GPS 系统开发了一种新算法，它会选择最短、最快和最节能的行驶路线。
研究人员利用该算法来研究电动汽车在不同道路拓扑中的能耗，评估各种车型、风速和风向对能耗的影响。
研究人员发现，在约 50 公里的短途行程中，风速和风向可以节省电池约 49% 的容量。他们还发现道路拓扑对里程预测和能源消耗有重大影响。例如，选择坡度较小的道路可节省约 46% 的能耗。
在选择电动汽车的最佳路线时，将所有这些因素考虑在内，可以节省资金并延长电池寿命。
优化整个电动汽车电池充电基础设施对于为电动汽车的广泛采用铺平道路也将至关重要。例如，AI 很可能在“智能充电”中发挥重要作用，算法会监控电池运行状况和状态，并建议最佳充电点和充电时间，以确保最大行驶里程和电池寿命。AI 还可以帮助车辆和充电网络等方面进行安全监控和事件响应。
机器和深度学习算法与传感器和摄像头相结合，已经为希望提高车辆安全性和效率的驾驶员提供车内协助。例如，Volkswagen 在其许多汽车中集成生成式 AI，这样驾驶员最终可以要求将汽车改道至最近的电动汽车充电站。
长远来看，我们可以期待 AI 将改变电动汽车市场和更广泛的交通运输，因为它整合了驾驶辅助系统和自动驾驶技术，实现了预测性维护，并有助于与智能电网的整合。最终，电动汽车的创新之路是无限的，而 AI 只会帮助它变得更加顺畅。