AI 如何让电动汽车更安全、更高效

根据国际能源署最近的一项调查，去年全球每周售出超过 250,000 辆电动汽车(EV)。调查还发现，消费者的采用率正处于一个转折点，行业高管预计，到 2030 年，电动汽车将占汽车销量的 40%，这主要是由于电动汽车变得更便宜。

电池是电动汽车成本中占比最大的单一因素，也是安全性和性能方面令人担忧的焦点。

但是 University of Arizona 的最新研究表明，机器学习可以帮助防止电动汽车电池爆炸。汽车制造商还可以利用先进的算法来确定特定的化学成分、尺寸和形状，从而生产出性能最佳、更可持续的汽车。

“开发和完善这些假想的电池可能会带来十亿美元的商机。”IBM 合作伙伴 Mercedes-Benz 的创新总监 Benjamin Boeser 表示。

虽然现在还处于早期阶段，但根据 IBM 商业价值研究院最近的一项实地调查，AI 有望将电动汽车的感知价值提高 20% 以上。