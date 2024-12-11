什么是 AI 卓越中心？

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人工智能卓越中心 (AI CoE) 是一种组织结构，致力于鼓励整个组织采用、优化和治理 AI。它是专业知识、最佳实践和资源的中心，有助于确保人工智能 (AI) 计划与组织的战略目标保持一致，并在实施过程中创造商业价值。
随着深度学习、生成式 AI (gen AI) 和计算机视觉等领域的发展，组织需要专门的技能和基础设施来有效利用这些技术。
然而，实施 AI 所需的技术专业知识通常分散在各个团队中，这会导致效率低下和结果不一致。这还导致了重复工作、资源浪费以及难以在整个组织内扩展成功的项目。
此外，要使 AI 计划与业务目标保持一致，如果没有一个专门的机构来确定具有重大影响的用例的优先次序，并帮助确保项目实现可衡量的价值，则证明具有挑战性。开发 AI CoE 就是为了弥合这一差距，鼓励对 AI 计划进行战略调整和全面管理。
在 AI 开发过程中，对治理和伦理因素的重视与日俱增，这也凸显了集中监督的必要性。对数据隐私、算法偏见和监管合规性的担忧催生了对能够执行道德标准并鼓励负责任地使用 AI 的结构的需求。
AI CoE 为解决这些问题提供了必要的框架，为整个组织的 AI 应用程序和系统提供指导方针、监控机制和问责制。
AI CoE 旨在通过打破组织中的孤岛、防止重复工作并利用标准化流程简化工作流 ，从而加速 AI 的应用。除了使 AI 的开发和部署速度更快、更具成本效益之外，它还可以通过促进监督和治理来实现更安全可靠的生产结果。
AI CoE 具有多项功能，是大型组织甚至中型初创企业管理 AI 战略和开发的重要枢纽。
AI CoE 的主要职能是促进各业务职能部门之间的合作，以支持 AI 计划，同时鼓励遵守组织的战略路线图和长期愿景。通过充当集中枢纽，AI CoE 可根据项目的潜在影响对其进行评估和优先排序。
它促进技术团队、业务部门和领导层之间的协作，帮助确保 AI 解决方案利用现有的最佳技术，应对现实世界的挑战和机遇。
CoE 旨在打破业务部门之间的隔阂并建立沟通，从而让组织内任何可能受益于 AI 的人都能在其发展过程中发表意见。
AI CoE 是整个组织内与 AI 相关的专业知识、工具、标准、最佳实践和洞察分析的中央存储库。它能够创建一个团队可以在其中访问资源、分享经验教训并避免重复 AI 工作的协作环境。
通过将 AI 专业知识整合到一个单一实体中，CoE 有助于确保当一个团队发现宝贵的经验时，这些经验会被记录下来并提供给其他团队。
共享资源使团队能够快速使用经过验证的解决方案，而不是为每个项目“重新发明轮子”。此外，CoE 还经常组织培训计划、研讨会和内部会议，以提高员工的技能，从而培养一种持续学习的文化。
这些计划为团队提供了接触最新 AI 技术和进步的机会，同时鼓励技术专家和业务利益相关者之间进行思想交流。
CoE 还促进社区建设活动，例如论坛、维基和定期知识共享会议，让团队可以讨论挑战、分享成功经验和集思广益的解决方案。
除了共享知识外，AI CoE 还提供对共享基础设施的访问，例如对 AI 开发至关重要的云平台、GPU 集群和机器学习框架。通过帮助集中管理或托管数据集、算法、计算、AI功能和工作量，CoE 降低了成本，使各个团队不再需要采购和维护自己的系统。
CoE 还建立并推广标准化工具链，例如数据科学框架、模型开发环境和部署管道，使团队能够在遵守组织标准的同时高效工作。
CoE 通过将新技术引入和整合到组织中，进一步支持技术赋能。这包括评估和迭代新的 AI 工具和方法，以确定其可行性和影响。然后，CoE 作为这些技术的拥护者，培训团队有效使用这些技术，并将其整合到 AI 工作流中。
AI CoE 通过建立指导 AI 计划的治理框架、政策和流程来提供监督。这种监督有助于确保 AI 项目遵守伦理和监管标准，并提供一致、可靠的结果。通过集中问责，CoE 可最大限度地降低与采用 AI 相关的风险，同时提高透明度和信任度。
治理框架规定了管理 AI 计划的角色、责任和流程。这些框架包括数据使用政策、模型开发部署实践和性能监控。
例如，CoE 可以实施数据隐私和安全标准，以促进遵守 GDPR 或 CCPA 等法规。同样，它还可以制定指导方针，以减少偏见并鼓励 AI 模型的公平性，从而促进公平且符合道德规范伦理的结果。
AI CoE 还经常监督 AI 模型从构思到淘汰的端到端生命周期。这包括审查和批准项目提案，以促进与组织优先事项保持一致，并通过指标和关键绩效指标 (KPI) 监控项目进展情况，以保持质量并关注业务问题，同时促进持续改进。
AI CoE 通过提供 AI 技能提升研讨会、认证和指导机会等学习计划，帮助团队成员掌握先进 AI 工具和方法的专业知识，从而营造一个支持 AI 人才持续发展和留住人才的环境。
CoE 还可以管理编程马拉松和研发（R&D）活动，以促进实验和创造。建立明确的职业发展途径并表彰个人成就，可以激励员工不断超越自我，同时培养目标感和成就感。与学术界和开源社区的合作有助于吸引新的人才，并与外部组织开展互利合作。
我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
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