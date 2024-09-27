《AI 权利法案》 是美国政府发布的一个框架，旨在帮助保护 美国人 在 人工智能 (AI) 时代的公民权利 。
2022 年 10 月，白宫科学技术政策办公室 (OSTP) 在一份题为“人工智能权利的法案蓝图：让自动化系统为美国人民服务”的文件中提出了《AI 权利法案》。《AI 权利法案》也被称为“蓝图”，是在与各界学者、人权组织、非营利组织和私营部门的公司协商后制定的。
《AI 权利法案》 旨在支持在部署和管理自动化系统时制定保护公民权利和促进民主价值观的政策和做法。为此，《蓝图》提出了五项原则，以降低算法歧视等潜在风险。 它还解决了在医疗保健、金融服务等领域部署 AI 可能带来的获取关键资源或服务的问题。
《AI 权利法案》包含五项核心原则，有助于指导 AI 系统的设计、使用和部署。每项原则都提供了具体的考虑因素，说明了人们的公民权利（例如言论自由、投票权或隐私权）可能受到威胁的各种情况。
虽然蓝图不具有约束力，也不强制要求遵守核心原则，但其目的是在现有法律或政策尚未提供指导的情况下，为 AI 相关政策决定提供参考。
AI 权利法案适用于有可能对美国人民的权利、机会或获得关键资源或服务产生重大影响的自动化系统。可能属于《AI 权利法案》适用范围的自动化系统类型包括但不限于可能对以下方面产生影响的系统：
公民权利、自由和隐私： 这包括与言论有关的系统（如自动内容节制工具）；监控和 刑事司法 系统 算法 （如自动车牌识别器）；与投票有关的系统（如签名比对工具）；以及对隐私有潜在影响的系统（如广告定向系统）。
机会均等： 这包括与教育相关的系统（例如，剽窃检测软件）；与住房相关的系统（例如，租户筛选 算法）；以及与就业相关的系统（例如，招聘或解雇 算法）。
获取关键资源和服务： 这包括健康和医疗保险技术（例如 AI 辅助诊断工具）；金融系统 算法 （例如信用评分系统）；影响社区安全的系统（例如电网控制）；以及与获取福利或服务或处罚分配相关的系统（例如欺诈检测 算法）。
随着机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 等技术变得越来越复杂，AI 的用例也越来越多。Ernst and Young 的一项研究显示，90% 的受访者表示他们在工作中使用 AI。1 然而，AI 的广泛应用也带来了与透明度、偏见和数据隐私相关的新道德挑战。例如：
为了应对这些挑战， AI 开发人员需要围绕 负责任地使用 AI 制定指南和道德框架。负责任的 AI 是一套用于指导 AI 设计、开发、部署和 使用的原则。它考虑了 AI 系统 更广泛的社会影响，以及使 AI 符合 利益相关者 价值观、法律标准和道德原则所需的措施。
该蓝图 旨在将 负责任的 AI 最佳实践纳入一个综合框架，以便社会能够充分利用 AI 工具的潜力，同时又不损害人们的基本 公民自由。
《AI 权利法案》包含五项原则，其制定时充分考虑了美国公众的公民权利。这五项原则包括：
该原则指出，人们"不应受到 算法的歧视，系统的使用和设计应 公平"。根据 《AI 权利法案》，当 自动化系统 基于种族、性取向、 残疾 状况和其他受法律保护的特征对人们产生不利影响时，就会发生 算法 歧视。为纠正这一问题，该原则建议 自动化系统 的创建者使用 公平评估、代表性数据和差异测试等措施，以保护 高风险 个人和社区。该原则还鼓励独立的第三方 审计。
该原则规定，人们"应能在适当的情况下选择退出，并能联系到能迅速考虑和补救所遇到问题的人"。根据 《蓝图》，确定什么是"适当的"应基于具体情况下的"合理期望"，并应侧重于确保广泛的可及性和防止 潜在的伤害。 该报告建议，那些希望符合这一原则的企业应通过后备和升级流程，及时提供人工考虑和补救措施，尤其是在自动化系统出现故障、产生错误或有人希望对其影响提出申诉时。
与《蓝图》同时出版的 还有技术手册《从原则到实践》。它提供了政府、行业和社区在将五项原则纳入政策、实践或 自动化系统技术设计时可以采取的范例和步骤。
《AI 权利法案》及其技术附录共同解释了每项原则的重要性、对自动化系统的期望以及如何将每项原则付诸实践。所提供的示例不是批评或认可，而是旨在激励组织将保障措施纳入自己的 AI 运营和决策中。
《AI 权利法案》 在 华盛顿 特区发布后，可能部分激励了一些联邦机构通过指导方针，以 负责任的方式使用 AI 。截至撰写本文时，包括商务部 (DOC) 和美国国家标准与技术研究院 (NIST) 在内的 12 个 美国政府机构都有 AI 方面的要求，涉及法律、政策和 国家安全。
2023 年 10 月 30 日， 拜登政府 发布 行政命令 ，为安全、可靠和值得信赖的 AI 制定新标准。在 6 个月后发布的新闻稿中，文化部宣布了几项执行 行政命令的计划。4
在州一级，决策者似乎正在使新立法在某些方面与蓝图保持一致。2021 年，纽约通过了一项法律，对雇主提出了要求，包括在招聘过程中使用 AI 技术 时要进行通知。目前有几个州对执法部门使用面部识别技术提出了要求。最近，加利福尼亚州 民权委员会 提出了《公平就业和住房法》(FEHA) 修正案，进一步使 FEHA 与 《AI 权利法案》保持一致。
在撰写本报告时，除美国外，还有 34 个国家制定了国家 AI 战略。5 值得注意的是， 欧盟 人工智能 法案 (EU AI 法案) 对欧盟开发或 使用 AI 进行了规范。该法案采取基于风险的监管方法，根据 AI 带来的风险对其适用不同的规则。
《AI 权利法案》 中提出的一些保护措施已经是美国宪法的要求或美国现行法律的规定。例如，"数据隐私"原则中提到的政府监控已经受到法律要求和司法监督，而 民权法 的存在则是为了保护 美国人民免受歧视。
符合 《蓝图》 的其他 AI 标准包括
可以采取新的政策和做法，帮助确保 AI 权利法案 中的保护措施得到落实。《蓝图》承认，在某些情况下，可能需要对这些原则作出例外规定，以帮助确保遵守现有法律，符合具体用例的实际情况，或平衡相互竞争的公共利益。例如，我们鼓励执法部门和其他政府机构遵循《AI 权利法案》中规定的准则。但是，为了保护人民的权利和隐私，他们可能需要使用其他方法。
展望未来，随着世界各国对 负责任的 AI 采取更全面的方法， AI 权利法案 可能会在影响下一波政策方面发挥关键作用。
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1 组织如何阻止 AI 的使用激增，以免助长焦虑情绪，， 安永会计师事务所，2023 年 12 月。
2 人工智能让无辜者面临入狱风险，清白专案，Sanford，2024 年 2 月 14 日。
3 ChatGPT 中的人造幻觉：对科学写作的影响 ，美国国家医学图书馆，Muacevic，Adler，2023 年 2 月 19 日。
4 商务部宣布采取新行动落实拜登总统关于 AI 的行政命令，美国商务部，2024 年 4 月 29 日。
5 国家 AI 战略聚类分析 ，Brookings、Denford、Dawson、Desouza，2023 年 12 月 13 日。