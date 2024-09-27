2022 年 10 月，白宫科学技术政策办公室 (OSTP) 在一份题为“人工智能权利的法案蓝图：让自动化系统为美国人民服务”的文件中提出了《AI 权利法案》。《AI 权利法案》也被称为“蓝图”，是在与各界学者、人权组织、非营利组织和私营部门的公司协商后制定的。

《AI 权利法案》 旨在支持在部署和管理自动化系统时制定保护公民权利和促进民主价值观的政策和做法。为此，《蓝图》提出了五项原则，以降低算法歧视等潜在风险。 它还解决了在医疗保健、金融服务等领域部署 AI 可能带来的获取关键资源或服务的问题。

《AI 权利法案》包含五项核心原则，有助于指导 AI 系统的设计、使用和部署。每项原则都提供了具体的考虑因素，说明了人们的公民权利（例如言论自由、投票权或隐私权）可能受到威胁的各种情况。

虽然蓝图不具有约束力，也不强制要求遵守核心原则，但其目的是在现有法律或政策尚未提供指导的情况下，为 AI 相关政策决定提供参考。