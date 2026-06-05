AI 驱动的资产管理正在彻底改变资产管理者、运营管理者和维护团队维持运营的方式。

人工智能驱动的资产管理涵盖一系列领域，包括投资组合管理、财富管理、风险管理、投资管理和合规。由 AI 驱动的资产管理解决方案适用于各类资产组合，包括房地产与设施、制造业、可再生能源、IT 资产和数字资产。资产管理既可以指金融服务，也可以指企业的运营方面。本文旨在涵盖针对关键物理设备和基础设施的 AI 资产管理。

统一的资产与设施管理解决方案正将生成式 AI 与传统 AI 相结合用于资产管理，以优化工作流程、实现追踪自动化并缓解劳动力限制。这些基础模型基于大语言模型 (LLM) 构建，并在海量数据上进行训练。

这项技术正使组织从预防性维护或被动维护转向持续、数据驱动的资产监管。通过预测性分析和实时绩效监控，组织可以最大化其资产价值。

针对物理资产的智能 AI 系统正在改变组织的整个业务方程式，并帮助首席执行官 (CEO) 提高运营效率和可靠性。