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人工智能 资产管理

什么是 AI 资产管理？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年6月5日

AI 资产管理的定义

AI 资产管理是将人工智能 (AI)机器学习 (ML)自动化集成到传统资产管理流程中。

AI 驱动的资产管理正在彻底改变资产管理者、运营管理者和维护团队维持运营的方式。

人工智能驱动的资产管理涵盖一系列领域，包括投资组合管理、财富管理、风险管理、投资管理和合规。由 AI 驱动的资产管理解决方案适用于各类资产组合，包括房地产与设施、制造业、可再生能源、IT 资产和数字资产。资产管理既可以指金融服务，也可以指企业的运营方面。本文旨在涵盖针对关键物理设备和基础设施的 AI 资产管理。

统一的资产与设施管理解决方案正将生成式 AI 与传统 AI 相结合用于资产管理，以优化工作流程、实现追踪自动化并缓解劳动力限制。这些基础模型基于大语言模型 (LLM) 构建，并在海量数据上进行训练。

这项技术正使组织从预防性维护或被动维护转向持续、数据驱动的资产监管。通过预测性分析和实时绩效监控，组织可以最大化其资产价值。

针对物理资产的智能 AI 系统正在改变组织的整个业务方程式，并帮助首席执行官 (CEO) 提高运营效率和可靠性。

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AI 为何正在塑造资产管理

现代企业正面临更多复杂性、代价高昂的非计划停机以及大数据。动荡的市场环境和不可预测的市场趋势使组织难以提前规划。 AI 驱动的解决方案可以通过增强资产完整性管理 (AIM)资产追踪等重要流程，在这些挑战演变为运营问题之前帮助缓解和预防。

近年来，已有更多组织认识到 AI 平台的价值，这一点已变得显而易见。根据 IBM 商业价值研究院的一份报告，71% 的高管表示，生成式 AI 从根本上改变了他们管理资产的方式。同样，72% 的高管表示，它提升了物理资产管理对其企业的战略价值。

在各行各业，设备故障是团队可能面临的最具破坏性且代价最高的运营挑战之一。AI 模型可以通过执行预测性维护预测潜在停机来帮助缓解设备故障。

现代运营设备产生的传感器数据超出了维护团队的处理能力。AI 资产管理解决方案可以简化数据处理，并利用它推动更具战略性的决策和更明智的投资决策。

其他挑战还包括基础设施老化和有经验人员退休所导致的机构知识断层。AI 工具提供了可扩展的技术选项，能够弥补这些差距并规模化地应用这些知识。

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AI 在资产管理中的关键组成部分

AI 资产管理涉及几个关键步骤和核心 AI 技术来推动这一流程。

IoT 传感器与实时数据采集

物联网 (IoT) 设备、传感器和无人机持续产生大量数据。这些数据对于资产绩效管理流程至关重要，因为它是其他一切所依赖的基础数据的来源。

不同类型的传感器采集不同类型的数据，例如振动、温度、压力、声学和液位。必须认识到，传感器数据充当资产管理流程的输入层。AI 的输出与干净、连续的数据直接相关。

机器学习与异常检测

机器学习 (ML) 模型从历史数据中学习“正常”状态的模样，并监控传入数据以发现偏差。

企业资产管理 (EAM) 平台原生集成了 AI 和 ML，以标记隐藏问题并在其导致非计划停机之前检测异常。本质上，ML 为每台设备提供了其自身的持续健康监测器，并能与资产的行为方式保持同步。

预测性分析

与机器学习类似，预测性分析利用历史数据和实时数据来预测资产或组件何时衰退或即将发生故障。

预测性分析使用 AI 算法来分析数据，计算组件的剩余使用寿命，并根据需要安排有针对性的维护。这种水平的洞察使维护团队能够不再依赖固定的时间表，而是根据实际资产状况来安排工作。

自然语言处理

自然语言处理 (NLP) 读取和解读非结构化数据，如维护日志、技术员笔记、工单和故障记录。该技术可以从数千条文本记录中发现规律，并将其转化为洞察，否则这些洞察将一直被埋没。

采用 AI 和 NLP 可以使用户能够轻松搜索维修历史并推荐解决方案。

生成式 AI 与维护工作流

生成式 AI 帮助资产管理团队处理日常任务和工作流。生成式 AI 较少侧重于预测，而更多是生成原创内容，如工单或维护报告。

该技术帮助资产管理者更快地依据 AI 生成的洞察采取行动，并减轻了行政负担。生成式 AI 并非要取代人类的判断或技能——它处理的是信息收集和繁琐的沟通任务，这些任务占用了本可用于实际维护工作的时间。

智能体式 AI

智能体式 AI 即将出现，但尚未成为资产管理领域的主流技术。

资产管理者在整个资产管理流程中使用 AI 来自动化任务和预测故障。然而，智能体式 AI 是一个完整的 AI 系统，能够从头到尾自主执行一系列行动。这类 AI 应用在重大决策上仍需要人类监督和人类审批。

AI 在资产管理中的关键用例

运营和维护团队可以在其整个工作流中受益于 AI 资产管理。一些常见的实际用例包括任务自动化、预算分配和资产投资规划：

  • 资产生命周期管理： 资产管理者可以利用 AI 分析资产从定价到紧急维修和处置的总拥有成本 (TCO)。AI 驱动的解决方案有助于确定维修、翻新或更换资产的最佳时机。
  • 能源与可持续性优化： AI 资产管理解决方案应对发电和可持续性方面的挑战，并识别设施和资产中的能源浪费。此外，统一平台可监控发电资产，无论其数据来源如何。
  • 设备健康监测： AI 驱动的资产管理解决方案提供对硬件、机械和基础设施的持续实时监控。当为大语言模型 (LLM) 提供干净的数据集时，AI 工具可以分析数据，在故障发生前检测出早期预警信号。
  • 设施管理： AI 资产管理适用于建筑系统，如暖通空调系统、照明、电梯和能源消耗。设施团队利用 AI 分析资产选项并做出基于数据的决策，从而优化性能并降低成本。
  • 预测性维护排程： 人工智能驱动的工单生成有助于确保维护计划基于实际资产状况。预测模型可减少不必要的中断、保养和紧急维修。
  • 安全与合规： AI 聊天机器人和虚拟助手实时监控安全状况并提供快速指导。供应商构建的 AI 工具需遵守地方、州和联邦法规。
  • 软件资产： 软件和 IT 资产管理利用 AI 实现智能许可、合规和持续监控。人工智能驱动的系统利用 AI 跟踪使用模式并识别未充分利用的应用程序。
  • 出行与运输： 人工智能驱动的资产解决方案能使车队可靠且受控地运行。互联的资产数据和维护工作流有助于减少停机时间并延长资产寿命。

谁在资产管理中使用 AI？

AI 资产管理适用于不同的团队和行业。具体用途取决于组织的目标与目的：

  • 能源与公用事业：监控发电和配电基础设施的工程师。
  • 设施与房地产：监管商业建筑和园区的设施经理。
  • 政府与公共部门：管理水处理设施或交通网络等公共基础设施的机构。    
  • 医疗保健：管理医疗设备和医院基础设施的生物医学及设施团队。
  • 制造业：维护生产设备的工厂和运营经理。
  • 运输业：车队经理以及铁路或航空维护团队。

AI 在资产管理中应用的优势

AI 驱动的资产管理能够惠及组织内外的众多利益相关者。新技术正为增长和运营成果带来新机遇：

  • 增强资本规划：评估资产生命周期数据，有助于领导者就维修还是更换做出更精准的决策。
  • 延长资产使用寿命：密切监控和及时干预可延长昂贵设备的使用寿命。
  • 提高劳动力效率：日常维护自动化让技术人员腾出时间从事更高技能的工作。
  • 降低维护成本：根据实际需要而非固定计划来维护资产，可降低维护成本。
  • 减少非计划停机：在故障发生前预先拦截，可保持生产线和设施持续运行。

AI 在资产管理中应用面临的挑战

新技术带来的兴奋感显而易见，但将 AI 系统整合到传统资产管理流程中可能颇具挑战性：

  • 数据质量与标注：AI 模型的好坏取决于训练它们的数据。资产团队必须确维护和传感器数据干净、完整，否则将面临结果不准确的风险。
  • 与现有 CMMS 和 EAM 系统的集成：现有的计算机化维护管理系统 (CMMS) 和企业资产管理 (EAM) 平台需要与 AI 工具连接。这一过程并非总是即插即用，成功集成需要更多时间和资源。
  • 老旧设备与数据缺口：较旧的物理资产可能缺乏为 AI 系统提供数据所需的传感器或连接能力。这些资产需要改造，这是一个既昂贵又耗时的过程。团队在决定采用 AI 驱动的解决方案前，需要考量时间和资源。

如何在资产管理中实施 AI

希望采用人工智能驱动型资产管理的组织可以采取分步推进的方式。具体实施过程会因组织而异，但可遵循以下一般步骤，以充分利用其优势：

  1. 审计资产数据： 评估现有维护数据、传感器数据和设备文档的质量。审查其质量和完整性，并找出准确性和可见性方面的差距，以便有针对性地部署 AI 解决方案。
  2. 从损失最大的故障点入手： 优先处理成本最高、破坏性最强的领域。试图同时监控所有资产可能令人不堪重负。找出最具改进空间的资产，并从那里开始。
  3. 连接资产：确定现有的传感器基础设施，以及需要在哪些老旧设备上增设传感器。深入了解物联网 (IoT) 改造方案，了解能为老旧设备做些什么。
  4. 选择合适的平台： 从信誉良好的供应商中寻找与组织需求、目标及现有系统相匹配的人工智能驱动型资产管理平台。找到一个能与现有 CMMS 和 EAM 系统集成，并支持特定环境下特定资产类型的系统。
  5. 纳入人类监督： 界定 AI 的职责范围，以及哪些地方需要人类监督。AI 智能体不应做出后果严重的行动或决策，但可以协助引导和指引人类朝特定方向前进。
  6. 衡量与迭代： 在部署 AI 解决方案之前设定基线指标。如果没有可供比较的数据，如单台资产维护成本和非计划停机小时数，组织就无法了解其工具的运行成效。

AI 在资产管理中应用的未来

资产可能不会改变，但得益于进入资产管理领域的新技术选项，组织管理资产的方式无疑会改变：

  • 智能体式 AI：由于具备在整个资产组合中以最少人工干预进行监控、分类、调度和报告的全方位能力，自主智能体在组织中日益受到欢迎。据 IBM 商业价值研究院称，55% 的组织正在积极开发或部署智能体式 AI 运营模型。
  • 数字孪生：物理资产的人工智能驱动虚拟副本可能是资产管理的下一个重大转变。数字孪生能在实际行动发生之前，模拟性能、测试维护场景并建模生命周期结果。
  • 边缘 AI：这项新技术将 AI 推理直接带到资产端，无需依赖云端。搭载边缘 AI 的资产（如智能手机和传感器）可避开互联网传输时间，由本地硬件在毫秒内处理数据。
  • 规范性维护：预测性维护的下一步是能够给出行动指令。如今，AI 驱动的解决方案正被用于确切地给出具体行动、时间安排和技术人员技能组合要求。
  • 可持续性整合：可持续性一直是讨论议题，但现在看来 AI 已成为实现净零排放及环境、社会和治理 (ESG) 承诺的核心工具。人工智能驱动的工具可以优化能源使用，并减少整个资产组合中的材料浪费。

作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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