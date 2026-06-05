AI 驱动的资产管理正在彻底改变资产管理者、运营管理者和维护团队维持运营的方式。
人工智能驱动的资产管理涵盖一系列领域，包括投资组合管理、财富管理、风险管理、投资管理和合规。由 AI 驱动的资产管理解决方案适用于各类资产组合，包括房地产与设施、制造业、可再生能源、IT 资产和数字资产。资产管理既可以指金融服务，也可以指企业的运营方面。本文旨在涵盖针对关键物理设备和基础设施的 AI 资产管理。
统一的资产与设施管理解决方案正将生成式 AI 与传统 AI 相结合用于资产管理，以优化工作流程、实现追踪自动化并缓解劳动力限制。这些基础模型基于大语言模型 (LLM) 构建，并在海量数据上进行训练。
这项技术正使组织从预防性维护或被动维护转向持续、数据驱动的资产监管。通过预测性分析和实时绩效监控，组织可以最大化其资产价值。
针对物理资产的智能 AI 系统正在改变组织的整个业务方程式，并帮助首席执行官 (CEO) 提高运营效率和可靠性。
现代企业正面临更多复杂性、代价高昂的非计划停机以及大数据。动荡的市场环境和不可预测的市场趋势使组织难以提前规划。 AI 驱动的解决方案可以通过增强资产完整性管理 (AIM) 和资产追踪等重要流程，在这些挑战演变为运营问题之前帮助缓解和预防。
近年来，已有更多组织认识到 AI 平台的价值，这一点已变得显而易见。根据 IBM 商业价值研究院的一份报告，71% 的高管表示，生成式 AI 从根本上改变了他们管理资产的方式。同样，72% 的高管表示，它提升了物理资产管理对其企业的战略价值。
在各行各业，设备故障是团队可能面临的最具破坏性且代价最高的运营挑战之一。AI 模型可以通过执行预测性维护和预测潜在停机来帮助缓解设备故障。
现代运营设备产生的传感器数据超出了维护团队的处理能力。AI 资产管理解决方案可以简化数据处理，并利用它推动更具战略性的决策和更明智的投资决策。
其他挑战还包括基础设施老化和有经验人员退休所导致的机构知识断层。AI 工具提供了可扩展的技术选项，能够弥补这些差距并规模化地应用这些知识。
AI 资产管理涉及几个关键步骤和核心 AI 技术来推动这一流程。
机器学习 (ML) 模型从历史数据中学习“正常”状态的模样，并监控传入数据以发现偏差。
企业资产管理 (EAM) 平台原生集成了 AI 和 ML，以标记隐藏问题并在其导致非计划停机之前检测异常。本质上，ML 为每台设备提供了其自身的持续健康监测器，并能与资产的行为方式保持同步。
与机器学习类似，预测性分析利用历史数据和实时数据来预测资产或组件何时衰退或即将发生故障。
预测性分析使用 AI 算法来分析数据，计算组件的剩余使用寿命，并根据需要安排有针对性的维护。这种水平的洞察使维护团队能够不再依赖固定的时间表，而是根据实际资产状况来安排工作。
自然语言处理 (NLP) 读取和解读非结构化数据，如维护日志、技术员笔记、工单和故障记录。该技术可以从数千条文本记录中发现规律，并将其转化为洞察，否则这些洞察将一直被埋没。
采用 AI 和 NLP 可以使用户能够轻松搜索维修历史并推荐解决方案。
生成式 AI 帮助资产管理团队处理日常任务和工作流。生成式 AI 较少侧重于预测，而更多是生成原创内容，如工单或维护报告。
该技术帮助资产管理者更快地依据 AI 生成的洞察采取行动，并减轻了行政负担。生成式 AI 并非要取代人类的判断或技能——它处理的是信息收集和繁琐的沟通任务，这些任务占用了本可用于实际维护工作的时间。
智能体式 AI 即将出现，但尚未成为资产管理领域的主流技术。
资产管理者在整个资产管理流程中使用 AI 来自动化任务和预测故障。然而，智能体式 AI 是一个完整的 AI 系统，能够从头到尾自主执行一系列行动。这类 AI 应用在重大决策上仍需要人类监督和人类审批。
运营和维护团队可以在其整个工作流中受益于 AI 资产管理。一些常见的实际用例包括任务自动化、预算分配和资产投资规划：
AI 资产管理适用于不同的团队和行业。具体用途取决于组织的目标与目的：
AI 驱动的资产管理能够惠及组织内外的众多利益相关者。新技术正为增长和运营成果带来新机遇：
新技术带来的兴奋感显而易见，但将 AI 系统整合到传统资产管理流程中可能颇具挑战性：
希望采用人工智能驱动型资产管理的组织可以采取分步推进的方式。具体实施过程会因组织而异，但可遵循以下一般步骤，以充分利用其优势：
资产可能不会改变，但得益于进入资产管理领域的新技术选项，组织管理资产的方式无疑会改变：
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。