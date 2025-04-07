敏捷业务规划：年度规划周期的敏捷基础

企业正变得越来越数字化，新技术正在重塑职能、流程和活动。许多组织正在开发自己的定制软件，这为数字化带来了更多机会。这些因素正在促使组织转向敏捷实践和敏捷规划。

敏捷规划是一种迭代式项目管理方法，强调频繁价值交付、持续用户反馈、跨职能协作和持续改进。敏捷规划并非在预先定义的规模和范围内开展工作，而应采用敏捷原则。这些原则使团队成员能够实时调整，以提高组织的业务敏捷性。

敏捷方法代表了一种截然不同的工作和规划策略。当敏捷工作必须与传统的瀑布式项目一同规划时，就会引发挑战。随着敏捷项目开始反映更大的工作和投资领域，所有业务规划人员都必须主动了解敏捷实践之间的关键差异，并预测将其纳入业务计划的最佳方案。

所有敏捷工作和规划都具备共同的要素。了解这些要素有助于组织在传统的年度规划周期内成功实施敏捷项目，甚至采用敏捷方法的要素，提高传统规划流程的响应力。