一位 IT 分析师对此做出了最好的总结：“就在几年前，企业还在实施一些敏捷方法，他们在敏捷项目上花费 500 万到 1000 万美元。从相对投资和治理的角度来看，如何花钱或钱花在哪里并不重要。这是一个有趣的实验，他们很喜欢结果。但现在，他们正在研究需要 5000 万至 1 亿美元或更多投资的项目，而且这些项目将以敏捷方式完成。这改变了一切。”

首席信息官和首席财务官等高管尤其意识到，他们不能再忽视敏捷，因为它即将取代公司的大多数流程。如果他们现在不实施新的财务和治理模型，他们就会被压垮。

如今，成功扩展敏捷开发的公司业务表现为更频繁的发布、更快的上市时间、更高的质量和更好的员工敬业度。生产效率可以显著提高，比如 30%-50%，上市时间通常缩短为二分之一或三分之一甚至更短。随着人们看到他们的代码更快地进入市场并从用户那里获得更快的反馈，员工敬业度会提高。

事实上，敏捷并不是一时的热潮。这是一个大趋势，正在使业务和 IT 业务变得更好。