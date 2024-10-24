AI 在预防性网络安全中三大实证用例

日益增长的复杂性与互联性正成为安全团队的重大挑战，攻击面扩张速度已远超纯人工监测能力范围。随着组织升级多云战略，在软件开发部署中引入新型 SaaS 工具与第三方代码，这一挑战持续加剧。

攻击面扩大导致网络交互复杂度提升，为攻击者创造了大量新的潜在入侵路径。攻击面管理 (ASM) 可为数字基础设施提供 AI 驱动的实时保护，而不受底层复杂性的影响。

自动化 ASM 通过提供攻击面全面可见性，极大增强人工审计效能。此外，AI 能从监测数据中持续学习以优化检测效果，其速度与规模远超人类能力极限。

但需注意，尽管 ASM 工具常作为开箱即用方案且部署相对简便，安全团队解读其生成海量数据的能力，才是最大化工具价值的关键。