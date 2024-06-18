Transformers 一周年：与 Ann Funai 的快速问答
信息无处不在。对于企业而言，信息就是一切。首席信息官 (CIO) 和其他变革性技术领导者的角色如何持续演变，进而影响所有业务领域，包括员工体验、数字劳动力智能体、产品开发和客户体验。
“Transformers”系列节目由 IBM CIO 兼业务平台转型副总裁 Ann Funai 主持，为您解读当今转型业务领导者的幕后故事。深入了解其面临的现实挑战、发人生省的经验教训以及行之有效的最佳实践。从个人转型到外部影响，Ann 及其嘉宾将共同探索成为变革者的意义。本节目隔周发布一期，请于周三早上 7 点（美国东部时间）准时收看，与我们一同踏上转型之旅。
加入我们的行列，共同庆祝一周年纪念日！
第 2 季
在本综合指南中，您将了解一系列与 AI 智能体相关的内容，例如科普详解、实践教程、播客节目等。
随着 Salesforce 推动智能体式 AI 能力普及，我们探索实现 智能体式 AI 经济高效、规模化部署的三大支柱。
作为首席信息官 (CIO)，您对 AI 带来的种种兴奋及其在业务转型方面的潜力并不陌生。生成式 AI 和智能体式 AI 的快速发展意味着，现在是时候仔细研究利用该技术来推动实现真正商业价值的绝佳机会。
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