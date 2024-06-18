信息无处不在。对于企业而言，信息就是一切。首席信息官 (CIO) 和其他变革性技术领导者的角色如何持续演变，进而影响所有业务领域，包括员工体验、数字劳动力智能体、产品开发和客户体验。​

“Transformers”系列节目由 IBM CIO 兼业务平台转型副总裁 Ann Funai 主持，为您解读当今转型业务领导者的幕后故事。深入了解其面临的现实挑战、发人生省的经验教训以及行之有效的最佳实践。从个人转型到外部影响，Ann 及其嘉宾将共同探索成为变革者的意义。本节目隔周发布一期，请于周三早上 7 点（美国东部时间）准时收看，与我们一同踏上转型之旅。

加入我们的行列，共同庆祝一周年纪念日！