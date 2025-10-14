“Coherence Times”播客旨在将量子计算的精妙概念拆解为基础课程，探索这一划时代技术面临的挑战与取得的突破。

在本期播客中，我们的主持人 Ryan Mandelbaum 将与技术专家、研究人员和量子领域的领军人物展开对话，揭示量子技术的复杂性。观看视频，深入了解这项技术的运作原理，以及量子计算蕴藏的巨大潜力。

播客节目隔周发布一期，请于周二早上 7 点（美国东部时间）准时收看，与我们一同踏上量子之旅。