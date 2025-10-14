“Coherence Times”播客旨在将量子计算的精妙概念拆解为基础课程，探索这一划时代技术面临的挑战与取得的突破。
在本期播客中，我们的主持人 Ryan Mandelbaum 将与技术专家、研究人员和量子领域的领军人物展开对话，揭示量子技术的复杂性。观看视频，深入了解这项技术的运作原理，以及量子计算蕴藏的巨大潜力。
播客节目隔周发布一期，请于周二早上 7 点（美国东部时间）准时收看，与我们一同踏上量子之旅。
🎙️“Coherence Times”（播客）：Ryan。很荣幸能邀请您担任我们的主持人！对于那些想要深入了解您的听众，您能否用一句话来介绍自己？
🐦 Ryan Mandelbaum（主持人）：我的内心住着两头狼——一头狼渴望探索宇宙的基本原理，另一头则期待邂逅众多珍稀鸟类。
🎙️Coherence Times（播客）：棒极了。放眼整个量子领域……哪个量子概念能引发您的共鸣？为什么？
🐦 Ryan Mandelbaum（主持人）：我对叠加的概念深有感触——本质上，宇宙允许粒子同时处于多种状态。我想每个量子比特的内心也住着两头狼——一头狼处于 0 态，另一头则处于 1 态（当然，直到您测量这一量子比特为止）。
🎙️ Coherence Times（播客）：Ryan，关于本季节目，您认为有哪些值得与观众分享的精彩内容？
🐦 Ryan Mandelbaum（主持人）：当然有。如果您想了解更多关于量子的知识，敬请收听本季播客，我会向全球最聪明的物理学家发起挑战，邀请其用通俗易懂的方式解读这些话题。
了解更多关于 IBM 量子计算方法的信息