信任需有依据：谁真正掌控着您的 AI？

Malcolm Gladwell 在 VivaTech 现场与 IBM 的 Ana Paula Assis 及 AXA 首席信息官 Giovanni D’Aniello 对话，探讨组织如何在 AI 时代平衡创新、控制、信任与弹性。

 

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Smart Talks VivaTech 节目

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与过去企业采用创新的方式相比，最大的不同或许就在于“意图性”。过去在很大程度上是由便利性和速度驱动，而如今，您必须在兼顾便利和速度的同时，带有明确的意图。您必须清晰了解决策，并保持选择的开放性。
Ana Paula Assis IBM 欧洲、中东、非洲及亚太区高级副总裁兼主席 IBM

活动亮点

本播客于 2026 年 VivaTech 期间在巴黎面向现场观众录制。

IBM 的 Ana Paula Assis 在对话中
IBM 的 Ana Paula Assis 在对话中
AXA 的 Giovanni D'Aniello（左）与 IBM 的 Ana Paula Assis（右）在 VivaTech 舞台上
AXA 的 Giovanni D'Aniello（左）与 IBM 的 Ana Paula Assis（右）在 VivaTech 舞台上
Malcolm Gladwell，Smart Talks with IBM 主持人
Malcolm Gladwell，Smart Talks with IBM 主持人
深入了解 数字主权的权衡 深入了解数字主权解决方案 主权的幻觉：为什么大多数企业并未控制他们认为自己控制的东西

专家团队

Giovanni D'Aniello 头像
Giovanni D'Aniello

AXA 集团首席信息官
Ana Paula Assis 肖像矩形
Ana Paula Assis

IBM 欧洲、中东、非洲及亚太区高级副总裁兼主席
微笑的 Malcolm Gladwell
Malcolm Gladwell

畅销书作家、播客主持人， Pushkin Industries

收听第 6 季更多内容

生物医学发现中的量子转变播客缩略图
生物医学发现中的量子转变

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Mixture of Experts——欧莱雅与 IBM：人工智能驱动的美丽播客专辑封面
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节目前往欧莱雅位于新泽西州的研究与创新中心，Malcolm Gladwell 在那里深入了解了化妆品配方的复杂性，以及欧莱雅与 IBM 在 AI 方面的合作伙伴关系。探索 AI 如何革新美容行业，使产品更加可持续、更具创新性。
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AI 助手如何变革教育

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