第 7 季第 2 集

八角笼探秘：AI 如何捕捉 UFC 赛事的决胜瞬间

UFC 八角笼内发生的大部分事情都快到 人眼无法追踪。而 Alon Cohen 花了 15 年时间开发出能捕捉这些的 AI。Malcolm Gladwell 与他对话，展示 UFC 和 IBM 如何为这项运动中最快速的行动带来清晰与洞察。