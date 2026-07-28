Malcolm Gladwell 在 VivaTech 现场与 IBM 的 Ana Paula Assis 及 AXA 首席信息官 Giovanni D’Aniello 对话，探讨组织如何在 AI 时代平衡创新、控制、信任与弹性。
UFC 八角笼内发生的大部分事情都快到 人眼无法追踪。而 Alon Cohen 花了 15 年时间开发出能捕捉这些的 AI。Malcolm Gladwell 与他对话，展示 UFC 和 IBM 如何为这项运动中最快速的行动带来清晰与洞察。
在 Smart Talks with IBM 第 7 季首播中，Malcolm Gladwell 在 SXSW 现场与喜力首席 AI 官 Surajeet Ghosh 对谈，探讨公司如何利用数据和 AI 转型运营，成为世界上连接最紧密的啤酒商。
NASA 与 IBM 已开发出先进的 AI 基础模型，用于分析卫星数据，揭示地球乃至更广范围内的各种规律。这些工具已开始产生实际影响：从帮助肯尼亚规划 150 亿棵树的种植，到帮助英国追踪有害藻华。此项合作为气候行动、环境监测及应急响应提供了战略性洞见。
Malcolm Gladwell 前往旧金山科技周，面向现场观众与 IBM 新任研究总监 Jay Gambetta 进行现场对话。他们讨论了 IBM 扩展量子计算能力的计划、已在进行的突破性实验，以及这些新型计算机可能对化学、医学乃至金融产生的影响。
Malcolm Gladwell 在特别直播节目中与 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 对谈，探讨量子计算的突破性潜力、AI 对业务的变革性影响，以及 Krishna 在 90 年代做出的远见预测如何持续指引着 IBM 的创新。
法拉利车队与 IBM 正在通过 AI 驱动的洞察和尖端数字工具，重新定义粉丝互动体验。一同探索 IBM 如何助力法拉利车队深化与全球近 4 亿粉丝的联结，在数字时代驱动创新发展、构建粉丝社群。
节目前往欧莱雅位于新泽西州的研究与创新中心，Malcolm Gladwell 在那里深入了解了化妆品配方的复杂性，以及欧莱雅与 IBM 在 AI 方面的合作伙伴关系。探索 AI 如何革新美容行业，使产品更加可持续、更具创新性。