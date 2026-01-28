婚恋诈骗：运作原理、实施策略以及应对措施

情人节或许已经过去，但空气中依然弥漫着爱的气息。确切地说，是骗子对受害者钱包的“爱意”。

在本期 Security Intelligence 特别节目中，主持人 Matt Kosinski 与 Claire Nunez、Suja Viswesan 和 Dave Bales 一同深入剖析现代浪漫骗局的实际运作方式：从一条开启看似无害聊天的“打错电话”短信，到利用情感、信任和时间来骗取钱财的长期“杀猪盘”骗局——通常借助加密货币投资诱饵。专家小组解释了为何任何人都有可能成为此类骗局的受害者，数据泄露和公开记录如何帮助骗子构建令人信服的受害者画像，以及 AI 如何使这一问题更加恶化。

最后，团队谈及更切实的情况：如何与可能陷入诈骗的亲友交谈，如何消除污名化以便人们更快地举报，以及当“个人”诈骗成为企业风险时组织可以采取哪些措施。

关键要点：

  • 请勿回复陌生号码
  • 将线上“投资机会”视为危险信号
  • 请记住：如果您遭遇了此类骗局，您并非孤身一人。

本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
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