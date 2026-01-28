OpenClaw 和 Claude Opus 4.6：AI 智能体安全的发展方向？

企业在 AI 部署上是否发展太快，并在此过程中破坏了安全性？

在本期 Security Intelligence 中，主持人 Matt Kosinski 与 Sridhar Muppidi、Nick Bradley 和 Jeff Crume 共同探讨网络安全领域的一个关键节点。

他们深入探讨了 AI 智能体的快速崛起以及企业中日益加剧的影子 AI 风险，并将 OpenClaw 等开源智能体平台与 Claude Opus 4.6 等专有模型及其新型智能体团队进行了比较。我们探讨了速度优先的 AI 采用、不安全的智能体实现和薄弱的职责分离机制如何产生新的攻击面，以及为什么高管可能在无意中加剧了这一问题。

对话还讨论了最近的 Notepad++ 供应链泄露事件，将其视为软件库存和供应商风险管理失败的预警信号，并分析了 DragonForce 将勒索软件重塑为可扩展的联盟业务的企图。

讨论中我们始终围绕一个关键主题：我们是否为追求速度而牺牲了安全性？

  • 00:00——开场
  • 01:18 - OpenClaw 与 Claude Opus 4.6
  • 15:05 - 快速推进。破坏安全性？
  • 27:29 - Notepad++ 泄漏
  • 38:55 - DragonForce 勒索软件联盟

本播客中表达的观点仅代表参与者个人，并不一定反映 IBM 或其他任何组织、实体的立场。
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