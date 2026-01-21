在本期 Security Intelligence 中，嘉宾 Jake Paulson、Stephanie Carruthers 和 Matt Cerny 深入探讨了 AI 驱动的威胁——网络钓鱼、深度伪造和虚假信息——如何重塑网络威胁格局。各类组织也在采用 AI 工具来帮助检测这些攻击。

但即便在 AI 时代，人依然是我们的第一道也是最后一道防线。而我们却常常未能为他们提供成功所需的条件。我们如何帮助人类适应 AI 威胁带来的更快速度、更大规模和更深远影响？

我们的嘉宾认为，答案不在于更多的复选框式培训或更精美的幻灯片。而在于真实、沉浸式的培训，这种培训能够培养肌肉记忆、压力下的信心，以及在事情未按计划进行时的决策能力。

我们讨论了：

00:00 —— 开场

开场 01:48 —— AI 网络钓鱼、深度伪造与现代社会工程学手段

AI 网络钓鱼、深度伪造与现代社会工程学手段 09:19 —— 为何人依然是主要的攻击面——也是最强大的防御

为何人依然是主要的攻击面——也是最强大的防御 17:03 —— 桌面演练与网络靶场训练的区别

桌面演练与网络靶场训练的区别 22:00 —— 沉浸式模拟如何让团队为真实的事件响应压力做好准备

沉浸式模拟如何让团队为真实的事件响应压力做好准备 42:00—— 在 AI 攻击时代，为何准备充分比单纯提高意识更为重要

因为在 AI 加速攻击的情况下，培训决定着结果。

所有这些及更多内容，尽在 Security Intelligence。

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