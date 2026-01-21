大多数网络安全培训都难以取得成效。我们能否改变这一现状？

在本期 Security Intelligence 中，嘉宾 Jake Paulson、Stephanie Carruthers 和 Matt Cerny 深入探讨了 AI 驱动的威胁——网络钓鱼、深度伪造和虚假信息——如何重塑网络威胁格局。各类组织也在采用 AI 工具来帮助检测这些攻击。

但即便在 AI 时代，人依然是我们的第一道也是最后一道防线。而我们却常常未能为他们提供成功所需的条件。我们如何帮助人类适应 AI 威胁带来的更快速度、更大规模和更深远影响？

我们的嘉宾认为，答案不在于更多的复选框式培训或更精美的幻灯片。而在于真实、沉浸式的培训，这种培训能够培养肌肉记忆、压力下的信心，以及在事情未按计划进行时的决策能力。

我们讨论了：

  • 00:00 —— 开场
  • 01:48—— AI 网络钓鱼、深度伪造与现代社会工程学手段
  • 09:19 ——为何人依然是主要的攻击面——也是最强大的防御
  • 17:03——桌面演练与网络靶场训练的区别
  • 22:00—— 沉浸式模拟如何让团队为真实的事件响应压力做好准备
  • 42:00—— 在 AI 攻击时代，为何准备充分比单纯提高意识更为重要

因为在 AI 加速攻击的情况下，培训决定着结果。

所有这些及更多内容，尽在 Security Intelligence。

本播客中表达的观点仅代表参与者个人，并不一定反映 IBM 或其他任何组织、实体的立场。
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真实的网络危机培训：您准备好了吗？

网络靶场训练与传统桌面演练有何不同？聆听 IBM 专家  Jake Paulson、Stephanie CarruthersMatt Cerny 讲解沉浸式危机模拟如何建立信心、弥合认知差距并转变安全准备工作。收听  Security Intelligence  播客，了解为何情感因素在网络安全培训中至关重要。

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