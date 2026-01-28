您认为自己会被聊天机器人骗到吗？
IBM 首席人力黑客 Stephanie Carruthers 也曾这么想——直到她与一个聊天机器人正面交锋。
在本期 Security Intelligence 中，我们将带您走进 DEF CON 2024 大会上的 John Henry 人机竞赛，Carruthers 与一个由 AI 驱动的语音钓鱼机器人同台竞技，看谁更擅长行骗。
结果可能会让您大吃一惊。
在此过程中，我们探讨了生成式 AI 如何改变社会工程学，语音钓鱼和语音克隆攻击为何激增，以及这一切对防御者意味着什么。他们多年来一直培训人们识别钓鱼邮件，却从未教过大家如何应对一通听起来与老板别无二致的电话。
更多精彩内容，尽在 Security Intelligence。
本播客中表达的观点仅代表参与者个人，并不一定反映 IBM 或其他任何组织、实体的立场。
保障 AI 模型和 AI 智能体的安全。自动发现影子 AI。统一团队以实现值得信赖的 AI。
保护企业数据全生命周期并简化合规要求
深入了解《2026 年网络安全指南》，这是您关于网络安全的综合性精选资源库，包含教育解析、实践教程、播客节目及其他相关资料。