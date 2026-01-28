您认为自己会被聊天机器人骗到吗？

IBM 首席人力黑客 Stephanie Carruthers 也曾这么想——直到她与一个聊天机器人正面交锋。

在本期 Security Intelligence 中，我们将带您走进 DEF CON 2024 大会上的 John Henry 人机竞赛，Carruthers 与一个由 AI 驱动的语音钓鱼机器人同台竞技，看谁更擅长行骗。

结果可能会让您大吃一惊。

在此过程中，我们探讨了生成式 AI 如何改变社会工程学，语音钓鱼和语音克隆攻击为何激增，以及这一切对防御者意味着什么。他们多年来一直培训人们识别钓鱼邮件，却从未教过大家如何应对一通听起来与老板别无二致的电话。

更多精彩内容，尽在 Security Intelligence。

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