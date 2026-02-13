Perplexity 是否仍然专注于搜索？在本周“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 将与 Gabe Goodhart、Chris Hay 和 Aaron Baughman 共同解读 Perplexity Computer 的真正优势，以及封闭式系统能否与 OpenClaw、LangGraph 和 AutoGPT 等开源替代方案竞争。未来，Anthropic 将为 Claude 引入记忆导入功能。记忆仍然是竞争优势吗？用户能否在不同的 AI 提供商之间无缝切换？接下来，我们将为您介绍 NullClaw——这是一个极简智能体框架，仅占用 678 千字节的空间。我们的专家们将共同探讨基于边缘的智能体集群究竟是未来趋势，还是精妙的营销策略。最后，Particle6 已推出全球首位 AI 演员 Tilly Norwood。您会将奥斯卡奖颁给算法吗？更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

1:07 - Perplexity Computer

11:23 - Claude 记忆导入功能

24:14 - NullClaw

35:14 - Tilly Norwood

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