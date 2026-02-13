Perplexity 是否仍然专注于搜索？在本周“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 将与 Gabe Goodhart、Chris Hay 和 Aaron Baughman 共同解读 Perplexity Computer 的真正优势，以及封闭式系统能否与 OpenClaw、LangGraph 和 AutoGPT 等开源替代方案竞争。未来，Anthropic 将为 Claude 引入记忆导入功能。记忆仍然是竞争优势吗？用户能否在不同的 AI 提供商之间无缝切换？接下来，我们将为您介绍 NullClaw——这是一个极简智能体框架，仅占用 678 千字节的空间。我们的专家们将共同探讨基于边缘的智能体集群究竟是未来趋势，还是精妙的营销策略。最后，Particle6 已推出全球首位 AI 演员 Tilly Norwood。您会将奥斯卡奖颁给算法吗？更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。
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Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。