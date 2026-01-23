Claude Code 是否已迎来属于它的 ChatGPT 高光时刻？在本周的“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 将与 Chris Hay、Gabe Goodhart 和 Francesco Brenna 一起解密 2026 年初 AI 领域的行业动态。OpenAI 证实 ChatGPT 即将引入广告，这会引发人们对 AI 产品模型信任度、经济价值和未来前景的疑问。Claude Code 的人气指数暴涨！开发人员正发掘智能体编码的真正价值，及其如何改变软件的构建方式。我们将分析 IBM 商业价值研究院发布的一份新报告《2030 年的企业》，该报告揭示了高管如何规划从 AI 驱动的效率转向人工智能驱动的创新。Hugging Face 推出 Open Responses，这是一项针对智能体 API 制定的新标准，它可能会重塑 AI 开发模式，并引发有关透明度和控制权的问题。
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Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
AI 不仅能优化现有商业模式。到 2030 年，它本身将成为商业模式。
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