Claude Code 是否已迎来属于它的 ChatGPT 高光时刻？在本周的“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 将与 Chris Hay、Gabe Goodhart 和 Francesco Brenna 一起解密 2026 年初 AI 领域的行业动态。OpenAI 证实 ChatGPT 即将引入广告，这会引发人们对 AI 产品模型信任度、经济价值和未来前景的疑问。Claude Code 的人气指数暴涨！开发人员正发掘智能体编码的真正价值，及其如何改变软件的构建方式。我们将分析 IBM 商业价值研究院发布的一份新报告《2030 年的企业》，该报告揭示了高管如何规划从 AI 驱动的效率转向人工智能驱动的创新。Hugging Face 推出 Open Responses，这是一项针对智能体 API 制定的新标准，它可能会重塑 AI 开发模式，并引发有关透明度和控制权的问题。

欲知更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

01:30 – OpenAI 将广告引入 ChatGPT

12:25 - Claude Code 的突破性时刻

22:57 - IBV 企业 2030 研究报告

36:09 – Open Responses：智能体 API 的未来

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