开源 AI 智能体终于走向主流了吗？
在本周“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 将与 Kaoutar El Maghraoui、Marina Danilevsky 和 Aaron Baughman 共同探讨相关话题。我们将深入研究 Moltbot（原名“Clawdbot”）——这是一个曾在 Mac mini 中引发热议的开源 AI 智能体框架。这个智能体有何与众不同之处？Anthropic CEO Dario Amodei 又发布了一篇新文章，主题是 AI 的“青春期”。格莱美颁奖典礼即将于本周末举行，我们将共同探讨 IBM 的人工智能驱动型趣味问答体验 GRAMMY IQ。Aaron 将带我们了解该团队如何利用 AI 智能体实现规模化扩展，此外，您还有机会赢取 2027 年格莱美颁奖典礼入场门票。Microsoft 推出其最新自研推理芯片 Maia 200，宣称较 NVIDIA 版本将节省 30% 的成本。垂直整合对 AI 芯片之争意味着什么？更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。
本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
AI 不仅能优化现有商业模式。到 2030 年，它本身将成为商业模式。
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