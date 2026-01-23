开源 AI 智能体终于走向主流了吗？

在本周“Mixture of Experts”节目中，主持人 Tim Hwang 将与 Kaoutar El Maghraoui、Marina Danilevsky 和 Aaron Baughman 共同探讨相关话题。我们将深入研究 Moltbot（原名“Clawdbot”）——这是一个曾在 Mac mini 中引发热议的开源 AI 智能体框架。这个智能体有何与众不同之处？Anthropic CEO Dario Amodei 又发布了一篇新文章，主题是 AI 的“青春期”。格莱美颁奖典礼即将于本周末举行，我们将共同探讨 IBM 的人工智能驱动型趣味问答体验 GRAMMY IQ。Aaron 将带我们了解该团队如何利用 AI 智能体实现规模化扩展，此外，您还有机会赢取 2027 年格莱美颁奖典礼入场门票。Microsoft 推出其最新自研推理芯片 Maia 200，宣称较 NVIDIA 版本将节省 30% 的成本。垂直整合对 AI 芯片之争意味着什么？更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

01:11 – OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：开源智能体革命

12:59 – Dario Amodei 的文章“Adolence of Technology”

25:51 - IBM® Grammy IQ：格莱美颁奖典礼中的人工智能驱动型趣味问答

35:05 – Microsoft Maia 200：推理芯片之战升温

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