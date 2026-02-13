人们到底用 AI 做什么？本周在 Mixture of Experts 中，我们将解读 Microsoft 的 Copilot 使用报告，揭示 AI 的采用模式。主持人 Tim Hwang 与 IBM 院士 Kush Varshney、Lauren McHugh Olende 和 Volkmar Uhlig 一起讨论了企业 AI 成本、编码智能体的 Ralph Wiggum 提示策略，以及给出简单指令是否胜过微管理。然后，我们概述印度 AI 影响力峰会。最后，AI 公司出现在本周末的超级碗广告中。我们目睹的是主流应用，还是又一个泡沫？更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

1:07 - Copilot 使用情况报告

10:00 – Ralph Wiggum 提示策略

20:00 - 印度 AI 影响力峰会

28:05 – 超级碗上的 AI 广告

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