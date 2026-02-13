人们到底用 AI 做什么？本周在 Mixture of Experts 中，我们将解读 Microsoft 的 Copilot 使用报告，揭示 AI 的采用模式。主持人 Tim Hwang 与 IBM 院士 Kush Varshney、Lauren McHugh Olende 和 Volkmar Uhlig 一起讨论了企业 AI 成本、编码智能体的 Ralph Wiggum 提示策略，以及给出简单指令是否胜过微管理。然后，我们概述印度 AI 影响力峰会。最后，AI 公司出现在本周末的超级碗广告中。我们目睹的是主流应用，还是又一个泡沫？更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目。
本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
两家公司在一小时内相继发布旗舰前沿模型 GPT-5.3-Codex 和 Claude Opus 4.6 的重大更新，这充分表明两者都在朝着同一个终点线冲刺：企业级 AI。 继续阅读。
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AI 不仅能优化现有商业模式。到 2030 年，它本身将成为商业模式。
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