OpenAI Codex 是行业规则的颠覆者，还是亦步亦趋的追赶者？在本周“Mixture of Experts”节目中，我们将分析 OpenAI 的第一方编码智能体应用程序 Codex。主持人 Tim Hwang 将与嘉宾 Abraham Daniels、Ambhi Ganesan 及首次做客的 Sandhya Iyer 展开辩论：Codex 究竟能否支持 OpenAI 在竞争激烈的 AI 编码领域赢得优势，还是仅仅在智能体编排竞赛中获得入场券？接下来，我们将回顾 Moltbot（现已更名为“OpenClaw”）的最新动态，该项目已衍生出面向 AI 智能体的 Reddit 式社交网络 Moltbook。这些智能体模拟是在揭示行业洞察，还是仅在开展趣味实验？我们的专家将对安全风险、幻觉等问题进行分析。欢迎收听本期节目，解锁编码智能体、智能体经济和不断变化的智能体助理态势等精彩内容。

00:00 - 开场

待定 – OpenAI Codex 应用程序发布

待定 – MoltBot/OpenClaw：AI 智能体社交网络

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