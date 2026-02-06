OpenAI Codex 是行业规则的颠覆者，还是亦步亦趋的追赶者？在本周“Mixture of Experts”节目中，我们将分析 OpenAI 的第一方编码智能体应用程序 Codex。主持人 Tim Hwang 将与嘉宾 Abraham Daniels、Ambhi Ganesan 及首次做客的 Sandhya Iyer 展开辩论：Codex 究竟能否支持 OpenAI 在竞争激烈的 AI 编码领域赢得优势，还是仅仅在智能体编排竞赛中获得入场券？接下来，我们将回顾 Moltbot（现已更名为“OpenClaw”）的最新动态，该项目已衍生出面向 AI 智能体的 Reddit 式社交网络 Moltbook。这些智能体模拟是在揭示行业洞察，还是仅在开展趣味实验？我们的专家将对安全风险、幻觉等问题进行分析。欢迎收听本期节目，解锁编码智能体、智能体经济和不断变化的智能体助理态势等精彩内容。
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Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
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