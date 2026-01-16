您的桌面准备好使用 AI 智能体了吗？在 Mixture of Experts 第 90 集中，主持人 Tim Hwang 与 Volkmar Uhlig、Olivia Buzek 和 Mihai Criveti 一起深入分析 Anthropic 的 Claude Cowork 发布；其可将 Claude Code 的强大能力引入每个人的日常工作任务。您会信任由 AI 智能体来整理您的文件吗？接下来，Apple 宣布与 Google 合作，为下一代 Siri 提供 Gemini 模型支持。这对设备端 AI、隐私和边缘智能的未来意味着什么？然后，出人意料的是，Linux 创始人 Linus Torvalds 承认他曾使用 AI 智能体进行一个涉及 vibe 编码的副项目，尽管他曾经调侃说“vibe”代表“非常低效但很有趣”。现在的编程工具是否已经足够好用，甚至能满足老一辈程序员的需求了？更多精彩内容，尽在本期“Mixture of Experts”节目。
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Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
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