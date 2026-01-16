您的桌面准备好使用 AI 智能体了吗？在 Mixture of Experts 第 90 集中，主持人 Tim Hwang 与 Volkmar Uhlig、Olivia Buzek 和 Mihai Criveti 一起深入分析 Anthropic 的 Claude Cowork 发布；其可将 Claude Code 的强大能力引入每个人的日常工作任务。您会信任由 AI 智能体来整理您的文件吗？接下来，Apple 宣布与 Google 合作，为下一代 Siri 提供 Gemini 模型支持。这对设备端 AI、隐私和边缘智能的未来意味着什么？然后，出人意料的是，Linux 创始人 Linus Torvalds 承认他曾使用 AI 智能体进行一个涉及 vibe 编码的副项目，尽管他曾经调侃说“vibe”代表“非常低效但很有趣”。现在的编程工具是否已经足够好用，甚至能满足老一辈程序员的需求了？更多精彩内容，尽在本期“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

01:17 – Claude Cowork

13:25 – Apple-Google AI 交易

27:39 – Linus Torvalds 谈 vibe 编程

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