NVIDIA 是否势不可挡？在本期 Mixture of Experts 节目中，主持人 Tim Hwang 与 Chris Hay、Kaoutar El Maghraoui 和 Martin Keen 一起深入探讨 CES 2026 的重大发布。首先，NVIDIA 的黄仁勋展示了 Rubin 平台，这款芯片架构的承诺性能是 Blackwell 的 5 倍，并将推理词元成本削减至十分之一。这是否会巩固 NVIDIA 的主导地位？我们还将探索 CES 小工具的新奇世界。接着，我们关注 Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI 是否标志着向企业智能体平台的重大转变。随后，我们将剖析 DeepSeek 关于流形约束超连接 (MHC) 的新论文——这是一种更智能的模型训练方式，优先考虑效率而非蛮力扩展。最后，我们分析揭示了美国人与 AI 之间的复杂关系的最新调查数据：对 AI 优点持乐观态度，但又对 AI 的控制权深感担忧。

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00:00 - 开场

1:27 – CES 2026

12:41 - Meta 豪掷 20 亿美元押注 Manus



20:08 – DeepSeek 解决扩展问题

33:35 – AI 乐观与恐惧

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