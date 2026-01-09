NVIDIA 是否势不可挡？在本期 Mixture of Experts 节目中，主持人 Tim Hwang 与 Chris Hay、Kaoutar El Maghraoui 和 Martin Keen 一起深入探讨 CES 2026 的重大发布。首先，NVIDIA 的黄仁勋展示了 Rubin 平台，这款芯片架构的承诺性能是 Blackwell 的 5 倍，并将推理词元成本削减至十分之一。这是否会巩固 NVIDIA 的主导地位？我们还将探索 CES 小工具的新奇世界。接着，我们关注 Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI 是否标志着向企业智能体平台的重大转变。随后，我们将剖析 DeepSeek 关于流形约束超连接 (MHC) 的新论文——这是一种更智能的模型训练方式，优先考虑效率而非蛮力扩展。最后，我们分析揭示了美国人与 AI 之间的复杂关系的最新调查数据：对 AI 优点持乐观态度，但又对 AI 的控制权深感担忧。
更多精彩内容，尽在“Mixture of Experts”节目！
本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
了解更多关于 AI 内容的信息
轻松掌握 AI 对话艺术的一站式宝典
超越生成式 AI 思维。