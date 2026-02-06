AI 领域的比赛很早就开始了。在本期“Mixture of Experts”特别节目中，客座主持人 Aili McConnon 携手 Chris Hay 和 Mihai Criveti，共同剖析昨日的连续爆炸性成果：Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex，两者在一小时内相继发布。我们的专家将对这两种模型进行剖析。哪种模型在编码任务方面实际上表现更好？然后，我们将解读这些版本释放出的信息，了解企业级 AI 之争的白热化程度。最后，Chris 和 Mihai 分享了他们的真实工作流——当可以利用两种模型时，为什么要只使用一种呢？此外，我们还讨论了氛围的转变：多智能体工作流程不是即将到来；它们已经到来。
本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。
两家公司在一小时内相继发布旗舰前沿模型 GPT-5.3-Codex 和 Claude Opus 4.6 的重大更新，这充分表明两者都在朝着同一个终点线冲刺：企业级 AI。 继续阅读。
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AI 不仅能优化现有商业模式。到 2030 年，它本身将成为商业模式。
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