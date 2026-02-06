Anthropic 与 OpenAI：Claude Opus 4.6 和 GPT-5.3-Codex

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AI 领域的比赛很早就开始了。在本期“Mixture of Experts”特别节目中，客座主持人 Aili McConnon 携手 Chris HayMihai Criveti，共同剖析昨日的连续爆炸性成果：Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex，两者在一小时内相继发布。我们的专家将对这两种模型进行剖析。哪种模型在编码任务方面实际上表现更好？然后，我们将解读这些版本释放出的信息，了解企业级 AI 之争的白热化程度。最后，Chris 和 Mihai 分享了他们的真实工作流——当可以利用两种模型时，为什么要只使用一种呢？此外，我们还讨论了氛围的转变：多智能体工作流程不是即将到来；它们已经到来。

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