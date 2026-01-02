2025 年定义 AI 的技术因素是什么，2026 年又将迎来哪些进展？在本期“Mixture of Experts”年终特别节目中，主持人 Tim Hwang 将与资深嘉宾共同回顾 2025 年的 AI 高光时刻，并对未来一年的技术趋势做出大胆预测。Kaoutar El Maghraoui 将深入解读 AI 硬件供应危机和 NVIDIA 的芯片主导地位。Gabe Goodhart 将以 Kimi K2 Thinking 等模型为例，力证开源领域迎来突破之年。Chris Hay 认为，2025 年 ChatGPT Deep Research 和 Claude Code 将达成“超级智能体”的目标。Aaron Baughman 和 Abraham Daniels 则会针对多模态 AI 的未来进行预测——从视觉模型到自主数字工作者。欢迎聆听专家解读，我们将带您拨开 AI 的炒作迷雾，预测 2026 年的发展趋势。
本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
Claude Code、Cursor、开源工具以及 2025 年 AI 编码领域现状。真实开发人员体验、模型之争以及未来趋势。敬请关注“Mixture of Experts”节目。
Disney 与 OpenAI 签订价值 10 亿美元的角色授权协议。《时代》杂志将 AI 架构师评为年度风云人物。此外，NVIDIA Nemotron 3 和 Claude Soul Document 已相继发布。
OpenAI 紧急发布 GPT-5.2，斯坦福大学 AI 透明度指数为 IBM® Granite 打出 95/100 的高分，以及 AWS Nova 模型。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目。
Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。
OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！
Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
了解更多关于 AI 内容的信息
轻松掌握 AI 对话艺术的一站式宝典
超越生成式 AI 思维。