AI 年度回顾：塑造 2026 年的趋势

观看本集

2025 年定义 AI 的技术因素是什么，2026 年又将迎来哪些进展？在本期“Mixture of Experts”年终特别节目中，主持人 Tim Hwang 将与资深嘉宾共同回顾 2025 年的 AI 高光时刻，并对未来一年的技术趋势做出大胆预测。Kaoutar El Maghraoui 将深入解读 AI 硬件供应危机和 NVIDIA 的芯片主导地位。Gabe Goodhart 将以 Kimi K2 Thinking 等模型为例，力证开源领域迎来突破之年。Chris Hay 认为，2025 年 ChatGPT Deep Research 和 Claude Code 将达成“超级智能体”的目标。Aaron Baughman 和 Abraham Daniels 则会针对多模态 AI 的未来进行预测——从视觉模型到自主数字工作者。欢迎聆听专家解读，我们将带您拨开 AI 的炒作迷雾，预测 2026 年的发展趋势。

  • 00:00 - 开场
  • 0:45 – Chris：超级智能体、推理模型及 2025 年反思
  • 12:26 - Gabe：开源领域的突破之年及未来展望
  • 22:17 – Kaoutar：2025 年 AI 硬件及 2026 年预测
  • 29:18 - Aaron 和 Abe: 多模态 AI 与模块化模型编排

本播客所表达的观点仅为参与者个人观点，不一定代表 IBM 或任何其他组织或实体的看法。
查看所有 Mixture of Experts 视频集
收听 Apple 播客 Spotify 播客 YouTube Casted

了解更多活动视频

查看所有剧集
Mixture of Experts 播客封面图
AI 代码生成：成功、失败与未来

Claude Code、Cursor、开源工具以及 2025 年 AI 编码领域现状。真实开发人员体验、模型之争以及未来趋势。敬请关注“Mixture of Experts”节目。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Disney 的 AI 赌注：10 亿美元的 OpenAI 内容交易详解

Disney 与 OpenAI 签订价值 10 亿美元的角色授权协议。《时代》杂志将 AI 架构师评为年度风云人物。此外，NVIDIA Nemotron 3 和 Claude Soul Document 已相继发布。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
GPT-5.2 紧急发布，AWS Nova 模型正式亮相

OpenAI 紧急发布 GPT-5.2，斯坦福大学 AI 透明度指数为 IBM® Granite 打出 95/100 的高分，以及 AWS Nova 模型。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
大型机现代化详解：COBOL 和 AI

AI 作为构建者与工具的对比、利用 COBOL 实现大型机器现代化、全球 AI 应用障碍以及通过智能体运营保障 AI 智能体的安全。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
造价 2,000 亿美元的印度 AI 中心与 Claude 携手构建 C 编译器

Google 在印度签订价值 2,000 亿美元的 AI 基础设施协议，Claude 在 2 周内成功构建 C 编译器，AI 智能体安全漏洞以及企业投资回报率问题。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Copilot 的使用情况揭示了 AI 的应用趋势

Microsoft Copilot 使用报告揭示了令人惊叹的 AI 应用趋势，Ralph Wiggum 的提示、印度 AI 峰会以及 AI 的超级碗广告宣传攻势。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Anthropic 与 OpenAI：Claude Opus 4.6 和 GPT-5.3-Codex

Anthropic 的 Claude Opus 4.6 和 OpenAI 的 GPT-5.3-Codex 在一小时内相继发布。我们将深入解析这场企业级 AI 竞赛及其对开发人员的意义。

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Codex 发布与 OpenClaw/Moltbook 乱局：本周 AI 智能体热点回顾

OpenAI Codex 应用程序面向编码智能体正式发布，而仅限智能体参与的社交网络 Moltbook 则暴露出安全风险。敬请关注本周的“Mixture of Experts”节目！
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：开源智能体成为主流

Moltbot（前身为 Clawdbot）引发开源智能体革命、Dario Amodei 的“AI 成长期”专题论文、IBM® Grammy IQ 和 Microsoft Maia 200 芯片正式亮相。
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
新一轮 AI 竞赛：2026 年企业创新成果

OpenAI 在 ChatGPT 中引入广告，Claude Code 迎来突破性时刻，IBV 发布的《2030 企业展望》报告揭示了 AI 创新的前景。敬请收听本期“Mixture of Experts”节目！

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Claude Cowork 深度解析，Apple 携手 Gemini

Claude Cowork 将 AI 智能体引入桌面端，Apple 针对 Siri 集成 Google Gemini，Linus Torvalds 大力普及 Vibe 编码技术。更多精彩内容，尽在本周“Mixture of Experts”节目！
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
CES 2026 AI 亮点：NVIDIA Rubin 与新奇装置

NVIDIA 的 Rubin 承诺实现 5 倍的性能提升，Meta 以 20 亿美元收购 Manus AI，Deepseek 的 MHC 架构重新定义模型训练效率。

您可能还喜欢

网站 人工智能 (AI)

了解更多关于 AI 内容的信息

了解更多关于 AI 的信息
指南 《2026 年提示工程指南》

轻松掌握 AI 对话艺术的一站式宝典

阅读指南
电子书 AI 价值创造者电子书

超越生成式 AI 思维。

阅读电子书
希望了解更多信息？ 什么是多模态 LLM (MLLM)？
这些最先进的多模态大语言模型 (MLLM) 能够处理和推理多种类型的数据或模态，如文本、图像和音频。
什么是多模态 AI？
多模态 AI 支持多种输入和输出类型，使生成式 AI 更加强大实用。
什么是 AI 硬件？
虽然通用硬件（例如通用中央处理单元 (CPU)）可以执行大多数计算任务，但 AI 基础设施需要更强大的算力。
与我们的专家一起了解 AI 行业动态

关注我们的 Apple 播客频道和 Spotify 主页。

  1. 订阅我们的 YouTube 播放列表