2025 年定义 AI 的技术因素是什么，2026 年又将迎来哪些进展？在本期“Mixture of Experts”年终特别节目中，主持人 Tim Hwang 将与资深嘉宾共同回顾 2025 年的 AI 高光时刻，并对未来一年的技术趋势做出大胆预测。Kaoutar El Maghraoui 将深入解读 AI 硬件供应危机和 NVIDIA 的芯片主导地位。Gabe Goodhart 将以 Kimi K2 Thinking 等模型为例，力证开源领域迎来突破之年。Chris Hay 认为，2025 年 ChatGPT Deep Research 和 Claude Code 将达成“超级智能体”的目标。Aaron Baughman 和 Abraham Daniels 则会针对多模态 AI 的未来进行预测——从视觉模型到自主数字工作者。欢迎聆听专家解读，我们将带您拨开 AI 的炒作迷雾，预测 2026 年的发展趋势。

00:00 - 开场

0:45 – Chris：超级智能体、推理模型及 2025 年反思

12:26 - Gabe：开源领域的突破之年及未来展望

22:17 – Kaoutar：2025 年 AI 硬件及 2026 年预测

29:18 - Aaron 和 Abe: 多模态 AI 与模块化模型编排

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