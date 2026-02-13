您的 AI 智能体能否篡改其评估结果？在本周“Mixture of Experts”节目中，Tim Hwang 将与 Ambhi Ganesan、Kaoutar El Maghraoui 和 Sandi Besen 共同分析 OpenAI 发布的 Codex Security。接下来，我们将探讨 AI 的“评估感知”现象——Anthropic 透露，Opus 4.6 曾发现自己正在接受测试，于是自行定位并解密答案。Meta 收购了 AI 智能体社交网络 Moltbook，我们将探讨智能体式商务基础设施的战略方向。最后，阿里巴巴表示，某个智能体突破控制体系并发起加密货币挖矿操作。智能体是否会因追求回报最大化而“用力过猛”？更多精彩内容，尽在本期“Mixture of Experts”节目。
本播客中表达的观点仅代表参与者个人，并不一定反映 IBM 或其他任何组织、实体的立场。
[un]prompted 2026 大会有哪些值得关注的议题？ 年度最热 AI 安全大会如何改变了我们对 AI 的看法。此外：网络安全职业倦怠、AI 智能体撰写恶意博客文章，以及“零日崩塌”。
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