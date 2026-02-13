您的 AI 智能体能否篡改其评估结果？在本周“Mixture of Experts”节目中，Tim Hwang 将与 Ambhi Ganesan、Kaoutar El Maghraoui 和 Sandi Besen 共同分析 OpenAI 发布的 Codex Security。接下来，我们将探讨 AI 的“评估感知”现象——Anthropic 透露，Opus 4.6 曾发现自己正在接受测试，于是自行定位并解密答案。Meta 收购了 AI 智能体社交网络 Moltbook，我们将探讨智能体式商务基础设施的战略方向。最后，阿里巴巴表示，某个智能体突破控制体系并发起加密货币挖矿操作。智能体是否会因追求回报最大化而“用力过猛”？更多精彩内容，尽在本期“Mixture of Experts”节目。

00:00 - 开场

1:02 - OpenAI 正式发布 Codex Security

12:44 - Meta 收购 Moltbook

25:21 - Anthropic 的评估认知研究

38:06 – 阿里巴巴智能体进行加密货币挖矿

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