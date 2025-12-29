2025 年：开源智能体 AI 步入舞台中央之年

从 实验性 AI 模型中的智能体能力到现实世界的部署，2025 年是 开源 智能体 AI 备受瞩目的一年。对 IBM 而言，这一演进体现在 BeeAI 和 Agent Stack 这两项开源计划中，它们重塑了企业构建和部署智能体的方式。
BeeAI 始于 2024 年初的一个内部项目，当时 IBM 研究院 预见 到向智能体系统的关键转变。IBM 研究院孵化与技术体验总监 Kate Blair 在接受 IBM Think 采访时表示：“我们在 2024 年启动这项工作，如今看来颇具开创意义。但我们当时关注的是终端用户将如何运用智能体。”
最初，团队深入了解对话系统，并推出了名为“BeeAI for Business”的公开测试版。但 市场反响 未达 预期。团队随即调整方向，将 BeeAI 开源并 聚焦 于开发者群体。
Blair 解释说：“我们开始收到开发者的反馈。或许我们 不应只关注终端用户使用智能体的界面，而应着眼于开发者构建智能体的界面。 而 框架正是由此诞生。”
如今， BeeAI 框架 已成为一个专注于开发者体验和互操作性的开源智能体构建工具包。它支持多智能体编排、基于规则的 推理 ，并能与主流 AI 模型集成。在 Linux 基金会的管理下， BeeAI 已获得广泛关注， 目前 在 GitHub 上拥有 超过 3000 颗 星标。
随着 BeeAI 的发展，IBM 发现最大挑战并非构建智能体，而在于部署环节。该平台最初包含图形用户界面 (GUI)，但反馈显示 GUI 功能已趋于同质化。
Blair 指出：“我们获得的核心反馈是：GUI 已基本成为标准化配置。将界面作为技术栈组成部分并非核心要素。因此我们专注于服务器模块。用户希望聚焦于智能体逻辑。关键功能在于‘快速部署我的智能体’。仅此而已。”
这一洞察推动了重大转向。该平台演化为 Agent Stack——一个支持快速、框架无关部署的开源基础设施。基于 Agent2Agent (A2A) 协议构建的 Agent Stack，允许开发者将在任何框架（BeeAI、LangGraph、CrewAI 或自定义代码）中构建的智能体在数分钟内完成部署。
Blair 解释道：“Agent Stack 服务于需要在防火墙内跨框架实验的用户。他们需要支持多团队使用多框架并满足合规要求，且必须实现自主托管。”
她进一步说明，Agent Stack 在保持开源的同时，解决了企业的实际需求——合规性、安全性和可扩展性。它提供自主托管服务器、命令行界面 (CLI) 工具，以及可观测性、授权和自动扩缩容的集成功能。其目标是帮助团队从原型到生产环境无需受供应商锁定。
Agent Stack 不仅关乎部署，更是推动互操作性广泛趋势的一部分。通过利用 A2A，它使不同框架构建的智能体能够无缝通信。
Linux 基金会近期宣布成立智能体 AI 基金会，Anthropic 为此贡献了其模型上下文协议。Blair 表示：“我们欣喜地看到 MCP 纳入开放治理体系。由社区共同管理的开放标准，将释放更多创造力、创新力与解决方案。”
A2A 项目即将发布首个重大版本。她补充道：“我们已经看到 A2A 与 MCP 正在协作，致力于通过统一卡片描述实体——无论是 MCP 中的工具资源还是 A2A 中的智能体。”Blair 视这种统一卡片为互操作性的催化剂，将为跨智能体与智能体系统的注册、发现及利用共享创造机遇。
