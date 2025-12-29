2025 年：开源智能体 AI 步入舞台中央之年

从 实验性 AI 模型中的智能体能力到现实世界的部署，2025 年是 开源 智能体 AI 备受瞩目的一年。对 IBM 而言，这一演进体现在 BeeAI 和 Agent Stack 这两项开源计划中，它们重塑了企业构建和部署智能体的方式。

BeeAI 始于 2024 年初的一个内部项目，当时 IBM 研究院 预见 到向智能体系统的关键转变。IBM 研究院孵化与技术体验总监 Kate Blair 在接受 IBM Think 采访时表示：“我们在 2024 年启动这项工作，如今看来颇具开创意义。但我们当时关注的是终端用户将如何运用智能体。”

最初，团队深入了解对话系统，并推出了名为“BeeAI for Business”的公开测试版。但 市场反响 未达 预期。团队随即调整方向，将 BeeAI 开源并 聚焦 于开发者群体。

Blair 解释说：“我们开始收到开发者的反馈。或许我们 不应只关注终端用户使用智能体的界面，而应着眼于开发者构建智能体的界面。 而 框架正是由此诞生。”

如今， BeeAI 框架 已成为一个专注于开发者体验和互操作性的开源智能体构建工具包。它支持多智能体编排、基于规则的 推理 ，并能与主流 AI 模型集成。在 Linux 基金会的管理下， BeeAI 已获得广泛关注， 目前 在 GitHub 上拥有 超过 3000 颗 星标。