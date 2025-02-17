科技领导者：世界模型是通往更智能 AI 的纽带

这场辩论凸显出，人们对实现人工通用智能 (AGI) 的追逐正愈演愈烈（AGI 是指在几乎所有领域都能达到或超越人类学习、推理水平的 AI 系统）。如今的专用 AI 系统仅擅长国际象棋、语言处理等特定任务，而 AGI 需从更本质层面理解世界，融合推理能力、物理认知与适应能力。

各大科技公司采用了不同策略应对这一挑战：OpenAI 依托其 GPT 系列，专注于扩大语言模型规模，以实现更复杂的推理能力；Google DeepMind 则借助 AlphaFold、AlphaGo 等系统深耕特定领域，同时朝着更通用的能力方向研发；与此同时，Meta 则强调从真实世界互动中学习的重要性，而非仅依赖文本数据。

“我们连重现猫或老鼠的智力都做不到，更别提人类智能了，”LeCun 在峰会上表示，“任何家猫都能规划出极为复杂的行动。”