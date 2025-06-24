为什么 AI 可能需要更像大脑的另一半那样思考

一个多世纪以来，神经科学对记忆的描述始终直白清晰。神经元放电后相互连接，在这些称为突触的连接中形成记忆。神经元在过去被视为思维的引擎，而记忆就存在于神经元连接的强度中。但 IBM 研究人员开发的一个新模型表明，这种观点可能并不全面。这也提出了一种可能性，即人类记忆背后的生物学原理可以帮助指导下一代人工智能的发展。

该理论将星形胶质细胞（约占大脑一半的非神经元胶质细胞）置于以前未被认识的记忆系统的中心。长期以来被视为被动支持细胞的星形胶质细胞，可能在存储和检索信息中发挥积极作用。该模型描述了一种联想记忆形式，其与包括转换器在内的先进 AI 共享关键特征。

Leo Kozachkov 是 IBM 研究员及最近一篇相关理论论文的合著者，他在接受 IBM Think 采访时说：“有大量证据表明星形胶质细胞参与了认知过程。”“我们想知道它们能否实现强大的记忆系统，而所有迹象都指向肯定的答案。”

该模型建立在神经科学对“三方突触”的长期研究基础之上，在这种突触中，星形胶质细胞包裹着两个神经元之间的连接。在 IBM 团队的理论中，星形胶质细胞并非被动观察者。相反，它们参与了大脑中的信息处理和分发，类似于当今一些最先进的 AI 系统的记忆处理功能。