为什么 AI 可能需要更像大脑的另一半那样思考

一个多世纪以来，神经科学对记忆的描述始终直白清晰。神经元放电后相互连接，在这些称为突触的连接中形成记忆。神经元在过去被视为思维的引擎，而记忆就存在于神经元连接的强度中。但 IBM 研究人员开发的一个新模型表明，这种观点可能并不全面。这也提出了一种可能性，即人类记忆背后的生物学原理可以帮助指导下一代人工智能的发展。
该理论将星形胶质细胞（约占大脑一半的非神经元胶质细胞）置于以前未被认识的记忆系统的中心。长期以来被视为被动支持细胞的星形胶质细胞，可能在存储和检索信息中发挥积极作用。该模型描述了一种联想记忆形式，其与包括转换器在内的先进 AI 共享关键特征。
Leo Kozachkov 是 IBM 研究员及最近一篇相关理论论文的合著者，他在接受 IBM Think 采访时说：“有大量证据表明星形胶质细胞参与了认知过程。”“我们想知道它们能否实现强大的记忆系统，而所有迹象都指向肯定的答案。”
该模型建立在神经科学对“三方突触”的长期研究基础之上，在这种突触中，星形胶质细胞包裹着两个神经元之间的连接。在 IBM 团队的理论中，星形胶质细胞并非被动观察者。相反，它们参与了大脑中的信息处理和分发，类似于当今一些最先进的 AI 系统的记忆处理功能。
几十年来，寻找记忆在大脑中的位置一直是神经科学的核心议题。主流模型将突触可塑性（神经元连接的加强或减弱）视为记忆的基础。这一观点既是生物学理论的基础，也是人工智能许多核心假设的基础。
但现实情况要复杂得多。实验研究发现，星形胶质细胞可调节突触强度，对神经递质和神经调节质做出反应，并似乎在长期记忆的形成和检索中发挥作用。这些发现并不总能与标准计算模型完全吻合，其影响也一直难以纳入一个连贯的理论框架。
IBM 团队的模型正是在这种背景下发挥作用。它提出了一个神经元、突触和星形胶质细胞过程通过共享动态网络相互作用的系统。每个元素都由基于能量的数学原理推导出的方程所支配。由此产生的系统演变为与存储的记忆相对应的稳定吸引子状态。
核心见解在于星形胶质细胞可以扩展系统的记忆容量。它们内部的钙信号网络能够实现信息在大空间区域的整合和传播。与纯神经元网络相比，这种架构支持更分散、更灵活的记忆存储类型。
Kozachkov 解释了这一想法的发展过程。“首先，我们听取了研究星形胶质细胞的实验神经科学家的意见，”他说，“他们有越来越多的证据表明，星形胶质细胞与认知、记忆和行为有关。但关于神经元和星形胶质细胞如何共同计算，只有一小部分具体的、形式化的理论。”
此外，还涉及到计算方面的问题。此前团队一直在研究密集联想记忆，这是一种先进的网络，建立在最初的 Hopfield 模型基础上，并对其进行了扩展。这些系统以其强大的记忆容量和卓越的模式检索功能而闻名。
Kozachkov 说：“不幸的是，这些密集联想记忆网络在获得记忆容量的同时，丧失了生物合理性。”“因此，我们自然想知道这些网络是否可以在生物硬件上实现。”
一旦团队开始考虑生物应用，星形胶质细胞迅速成为最有可能的候选对象。它们的解剖结构、空间组织和生化动力学特征都表明，它们在记忆中具有潜在的作用。
根据系统的调整方式，该模型可以表现得像密集联想记忆网络，或具备转换器的特征。这种灵活性使其超越了与 AI 的宽泛比较。它提供了一种实用的方法，来思考大脑和现代机器学习系统如何解决类似的问题。
Kozachkov 说：“如果我们的理论是正确的，即使是概念正确，而非具体细节，它对我们如何理解大脑中的记忆都具有深远影响。”“我们的理论表明，记忆可以被编码在单个星形胶质细胞的细胞内信号通路中。突触权重源自这些通路内的相互作用，以及星形胶质细胞与突触之间的相互作用。”
该理论对 AI 的启示同样引人深思。目前的机器学习系统在记忆方面存在问题。神经网络保留长期信息的能力有限，通常使用注意力层或外部存储单元等架构来克服这个问题。这些组件会增加计算成本和复杂性。
该模型做出的预测包括，干扰星形胶质细胞的细胞内信号传导会影响记忆提取，而对星形胶质细胞网络的选择性干扰可能会损害某些类型的学习。这些想法虽然在技术上具有挑战性，但都是可以检验的，可以指导基础神经科学和类脑计算的未来工作。
当然，这个模型仍处于理论阶段。研究人员很清楚，他们的提议是一个框架，而不是结论。
“首先，如果实验家们能够认真努力地反驳我们的模型，那就太好了，”Kozachkov 说，“也就是努力证明它是错误的。我非常乐意在这方面进行合作。”
目前来看，该理论引发了对智能构造方式更广泛的重新思考。
“我们正处于智能寒武纪大爆发的开端，”Kozachkov 说，“我们第一次知道如何构建具有智能的非动物实体。这对神经科学有着巨大的影响，怎么强调都不为过。”
他补充说，他相信神经科学仍然可以为机器学习提供更多。“我认为，我们远未穷尽可以从大脑中汲取的、用以构建更智能系统的想法。现在还差得远。”
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。