Joe Biden 总统于 2024 年 4 月 24 日签署了一项法案，给予 TikTok 的中国母公司字节跳动两个选择：在九个月内出售 TikTok，否则该应用程序将在美国面临禁令。
该法案源于多年来对该应用程序会增加网络安全风险的担忧。2024 年 3 月，众议院通过了一项禁止 TikTok 的法案，但未获参议院通过。然而在四月，众议院议长 Mike Johnson 将众议院的 TikTok 法案纳入了一项 950 亿美元的外援补充计划中。
美国国防部 2024 年 4 月的一份文件详述了联邦政府采取禁令行动的原因。美国国防部太空政策助理部长兼国防部长首席网络顾问 John F. Plumb 将 TikTok 描述为对美国的一个潜在威胁载体。与美国的社交媒体平台不同，中国政府声明他们可随时访问该平台的数据。据 Plumb 称，数十年来，中国一直利用其网络能力从美国公共和私营部门机构（包括国防工业基础）窃取敏感信息、知识产权和研究。
“中国网络入侵活动在世界上最为猖獗。在危机中，中华人民共和国领导人认为，实现信息主导将使他们能够夺取并保持战略主动权，破坏我们动员、投送和维持联合部队的能力，并确保中华人民共和国所期望的最终状态，”Plumb 说。
此外，由于使用该应用程序的人数众多，相关担忧进一步加剧。每天有 1.5 亿用户访问该应用程序，相当于全美三分之一成年人和六分之一儿童。除了娱乐和搞笑视频，许多人还通过 TikTok 获取新闻和产品推介，这意味着该应用程序对用户具有广泛影响力。美国网络司令部司令、国家安全局局长兼中央安全局主任 Paul M. Nakasone 陆军上将表示，这种广泛使用为外国势力提供了实施信息行动和监视的平台，并引发了关于数据控制权的担忧。
该法案面临重大挑战，包括法律诉讼、反垄断障碍以及公众的强烈反对。据专家分析，即使禁令最终实施，也可能需要数年时间才能生效。此外，美国联邦贸易委员会 (FTC) 是否有权参与审批公司出售事宜仍存疑问。
TikTok CEO Shou Zi Chew 表示，公司将对此法案提起法律挑战。他在 TikTok 发布视频称：“毋庸置疑，这是一项禁令，一项针对 TikTok、针对你们和你们声音的禁令……我们充满信心，并将继续在法庭上为你们的权利而战。事实与宪法站在我们这边，我们预计将取得胜利。”他接着呼吁用户分享 TikTok 如何影响他们生活的故事，以清晰展示他们正在捍卫的价值。
根据法案条文，美国公民在手机上安装 TikTok 应用程序或在国内使用该社交媒体平台并不违法。然而，人们将无法再从美国境内下载该应用程序。据《时代》周刊报道，用户仍可继续使用该应用，但无法更新新版本、安全补丁和漏洞修复，这意味着该应用最终将变得不可用或不安全。虽然通过虚拟专用网络或许能实现这些功能，但此种变通方法仍存在诸多疑问。
尽管法案已签署，但其生效时间至少是九个月后。目前美国用户在国内仍可无碍下载该应用程序。然而，TikTok 用户应持续关注该法案的进展及相关新闻。
