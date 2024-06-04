美国国防部 2024 年 4 月的一份文件详述了联邦政府采取禁令行动的原因。美国国防部太空政策助理部长兼国防部长首席网络顾问 John F. Plumb 将 TikTok 描述为对美国的一个潜在威胁载体。与美国的社交媒体平台不同，中国政府声明他们可随时访问该平台的数据。据 Plumb 称，数十年来，中国一直利用其网络能力从美国公共和私营部门机构（包括国防工业基础）窃取敏感信息、知识产权和研究。

“中国网络入侵活动在世界上最为猖獗。在危机中，中华人民共和国领导人认为，实现信息主导将使他们能够夺取并保持战略主动权，破坏我们动员、投送和维持联合部队的能力，并确保中华人民共和国所期望的最终状态，”Plumb 说。

此外，由于使用该应用程序的人数众多，相关担忧进一步加剧。每天有 1.5 亿用户访问该应用程序，相当于全美三分之一成年人和六分之一儿童。除了娱乐和搞笑视频，许多人还通过 TikTok 获取新闻和产品推介，这意味着该应用程序对用户具有广泛影响力。美国网络司令部司令、国家安全局局长兼中央安全局主任 Paul M. Nakasone 陆军上将表示，这种广泛使用为外国势力提供了实施信息行动和监视的平台，并引发了关于数据控制权的担忧。