当 AI 替我们思考时，人类大脑的活跃度会降低

Kosmyna 的团队招募了 54 名来自波士顿地区的大学生，为他们配备了脑电图 (EEG) 帽，这种设备可监测大脑中的电活动。研究目的是实时测量参与者使用三种工具之一撰写短文时的大脑活动波动：ChatGPT、简化版谷歌搜索引擎，或完全不使用任何工具。每位学生参与了多次写作测试，在不同日期返回实验室。

研究人员并非测试学生的知识储备，也不对论文质量进行评分。相反，他们重点测量了神经科学家所说的“神经连接性”，即大脑不同区域在执行某项任务时的信息交流程度。

Kosmyna 表示：“我们并非在研究智力问题。这与一个人聪明与否无关。我们只是想观察，当人们使用大型语言模型完成一项认知任务时，大脑内部会发生怎样的变化。”

他们的发现令人震惊。当学生使用 ChatGPT 时，其大脑中与主动思考和记忆相关的关键区域间，神经连接性显著降低。而当学生不使用任何工具、仅依靠自身知识完成任务时，大脑各区域间的信息交流则更为活跃。

该实验还设计了一个变量反转环节。在最后一轮测试中，部分参与者被重新分组。之前使用 ChatGPT 的学生需在无工具辅助下完成写作，反之亦然。

而正是这一设计让实验结果更具启发性。Kosmyna 说：“我们发现，学生使用工具的顺序实际上会影响大脑活动。若他们一开始就使用 ChatGPT，之后再独立写作时，其神经投入度会低于那些先独立完成、后续才使用 AI 工具的学生。”

尽管这一差异基于小样本研究，却揭示了更为深刻的问题：人生早期过度依赖 AI，可能会中断原本会随时间逐步发展的认知进程。这一现象与早期关于认知卸载的研究结论相呼应，所谓“认知卸载”，指人们倾向于将信息存储在智能手机、全球定位系统等外部工具中的行为。2011 年的一篇论文就曾指出，当人们知道后续可通过搜索引擎检索到某些事实时，他们主动记忆这些信息的可能性会降低。换句话说，当我们信任某一工具能替我们记忆时，就会停止主动尝试。而麻省理工学院的这项研究表明，类似的机制可能也适用于写作与推理等认知活动。

Kosmyna 指出：“从逻辑上讲，使用工具与不使用工具时会存在差异。“这就是我们观察到的情况。它是不一样的。”