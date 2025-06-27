标签
人工智能 计算和服务器

当 AI 替我们思考时，人类大脑的活跃度会降低

四名学生使用笔记本电脑和纸张在图书馆学习

AI 能或许正以超乎我们想象的程度，接管着我们的脑力主导权。麻省理工学院媒体实验室的一项新研究显示，与不使用 ChatGPT 的学生相比，借助该工具撰写论文的学生，其大脑活跃度显著降低。

随着 ChatGPT 等 AI 工具在课堂和工作场所中日益普及，一个关键问题正在浮现：它们如何影响我们的思维？麻省理工学院媒体实验室的研究提供了一条发人深省的早期线索。尽管这些研究结果并未证明 AI 会降低人类的智力水平，但它们确实引发了一系列重要疑问：关于使用时机、使用频率以及过度依赖等因素，可能会如何减少我们在认知活动中的主动投入。

该研究的主要作者 Nataliya Kosmyna 在接受 IBM Think 访谈时表示：“我们目前尚未明确最佳平衡点，但这一研究结果发出了强烈信号。我们需要更深入地理解，应在何时、以何种方式引入这些工具。”

大脑如何响应 AI

Kosmyna 的团队招募了 54 名来自波士顿地区的大学生，为他们配备了脑电图 (EEG) 帽，这种设备可监测大脑中的电活动。研究目的是实时测量参与者使用三种工具之一撰写短文时的大脑活动波动：ChatGPT、简化版谷歌搜索引擎，或完全不使用任何工具。每位学生参与了多次写作测试，在不同日期返回实验室。

研究人员并非测试学生的知识储备，也不对论文质量进行评分。相反，他们重点测量了神经科学家所说的“神经连接性”，即大脑不同区域在执行某项任务时的信息交流程度。

Kosmyna 表示：“我们并非在研究智力问题。这与一个人聪明与否无关。我们只是想观察，当人们使用大型语言模型完成一项认知任务时，大脑内部会发生怎样的变化。”

他们的发现令人震惊。当学生使用 ChatGPT 时，其大脑中与主动思考和记忆相关的关键区域间，神经连接性显著降低。而当学生不使用任何工具、仅依靠自身知识完成任务时，大脑各区域间的信息交流则更为活跃。

该实验还设计了一个变量反转环节。在最后一轮测试中，部分参与者被重新分组。之前使用 ChatGPT 的学生需在无工具辅助下完成写作，反之亦然。

而正是这一设计让实验结果更具启发性。Kosmyna 说：“我们发现，学生使用工具的顺序实际上会影响大脑活动。若他们一开始就使用 ChatGPT，之后再独立写作时，其神经投入度会低于那些先独立完成、后续才使用 AI 工具的学生。”

尽管这一差异基于小样本研究，却揭示了更为深刻的问题：人生早期过度依赖 AI，可能会中断原本会随时间逐步发展的认知进程。这一现象与早期关于认知卸载的研究结论相呼应，所谓“认知卸载”，指人们倾向于将信息存储在智能手机、全球定位系统等外部工具中的行为。2011 年的一篇论文就曾指出，当人们知道后续可通过搜索引擎检索到某些事实时，他们主动记忆这些信息的可能性会降低。换句话说，当我们信任某一工具能替我们记忆时，就会停止主动尝试。而麻省理工学院的这项研究表明，类似的机制可能也适用于写作与推理等认知活动。

Kosmyna 指出：“从逻辑上讲，使用工具与不使用工具时会存在差异。“这就是我们观察到的情况。它是不一样的。”

记忆、主体性与时机

为测试记忆留存效果，研究人员让学生重新回顾研究前期分配过的一个论文主题，并尝试重现他们当时撰写的文章。其中部分学生最初是借助 ChatGPT 完成的这篇论文，另一部分则完全依靠自身完成。但这一次，所有学生都必须仅凭记忆进行重现。

结果显示，最初使用 AI 工具的那组学生表现出明显更多的困难。Kosmyna 表示：“我们并未将其设计为一项记忆测试，但确实观察到两组学生在记忆效果上存在显著差异，包括他们对之前论点的记忆清晰度，以及对原始内容的重现程度。”

这不仅仅是使用 AI 的那组表现更差，他们似乎对自己的写作内容也缺乏主体性。

“我们开始思考认知主体性的问题，”她说道，“如果你借助工具生成内容，是否还能真正认同这是自己的成果？又是否会以同样的方式记住这些内容？”

当工具承担了核心认知工作时，学习的本质究竟是什么？这一问题已成为教育界日益关注的焦点。尽管许多教师已接纳 AI 用于头脑风暴或语言辅助，但也有不少教育工作者担忧，AI 的易用性可能会阻碍深度学习的发生

Kosmyna 的研究结果并未断言 AI 的使用存在危害，但确实表明使用时机可能至关重要。当学生在研究初期先独立完成写作，之后再使用 ChatGPT 时，即便在 AI 辅助环节，他们的大脑依然保持着更高的活跃度。“或许先建立自身的认知基础，有助于维持大脑在后续任务中的投入度，”她表示，“目前我们尚无法完全确定这一点，但这一发现印证了一个核心观点，即引入这些工具的时机选择，确实具有决定性意义。”

课堂之外

尽管这项研究以大学生为对象，但其影响要广泛得多。在 AI 迅速将自己嵌入生产力工具、搜索引擎、电子邮件和编码平台的世界中，评估过度依赖的风险已成为现实问题。

Kosmyna 已经将研究扩展到包括软件工程在内的其他领域。尽管在同行评审完成前她不愿分享初步研究结果，但已证实类似的规律正逐步显现。“下一项研究已经完成，”她说，“我们也看到一些相同的趋势。”

其他研究表明，自动化可能会对认知产生影响。伦敦大学学院的研究表明，过度使用 GPS 会导致海马体缩小，海马体是大脑负责空间记忆和学习的部分。

Kosmyna 的担忧并非 AI 会让人变得更愚钝，而是我们目前尚未掌握善用它的方法。“AI 是一种强大的工具，且已成为不可逆的趋势，”她表示，“但我们正以极快的速度将其融入生活与工作，却缺乏足够的数据来指导我们，该以何种方式、在何种时机引入这一工具。”

她认为，儿童可能尤其容易受到影响，这并非因为 ChatGPT 的内容存在问题，而是因为他们的大脑仍处于发育阶段。“给 19 岁的年轻人配备 AI 辅导工具，与给 9 岁的孩子使用，两者存在本质区别，”她表示，“但目前我们并未对这些场景加以区分。”

随着学校纷纷尝试引入 AI 辅导工具与自适应学习系统，Kosmyna 呼吁保持谨慎态度。“我们需要让教师参与到这场讨论中来，”她表示，“但同时也需要用真实数据为他们提供支持，而非仅凭主观假设。”

这种支持可能需要包含明确的操作规范，指导教育工作者应在何时鼓励学生独立攻克难题，何时允许他们借助 AI 辅助。若缺乏此类结构化框架，风险在于培养出的新一代学习者，或许懂得如何向模型下达提示词，却不具备独立深入思考复杂问题的能力。

不过，Kosmyna 强调，这项研究只是一个开始。研究样本规模较小，写作任务的覆盖范围也较为狭窄。她表示，其研究团队的下一步计划将开展更大规模、更长期的纵向研究，涵盖更广泛的人群与多样化的工作类型。

“我们并不想引发恐慌，”她说道，“而是希望提出更具针对性的问题。”

她稍作停顿，补充了最后一点思考：

“如果 AI 终将成为我们思考方式的一部分，那么在它改变我们之前，我们必须先弄清楚它正在改变什么。”
