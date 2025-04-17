ChatGPT 现在可以记住你是谁，而这个简单的升级可能会改变我们与人工智能的关系。

OpenAI 推出的记忆功能标志着广泛使用的 AI 助理首次能够在交互中持久调用信息。尽管该功能采用自愿启用模式，但它折射出一种更广泛的行业转变：AI 系统正被设计为能够长期留存其从用户互动中习得的信息。其核心目标是让人机交互更流畅、更贴合需求且更具效率。但为 AI 赋予记忆能力也引发了更为深刻的问题——关乎用户隐私、系统透明度，以及用户对自身数据的掌控权限。

IBM 研究员 Payel Das 在接受 IBM Think 采访时表示：“记忆是让 AI 更具适应性、实用性和类人性的关键一步。AI 记忆可以提供更高的准确性和适应性，尤其是在与持久记忆模块和情景记忆模块等机制结合使用时。”

与人类记忆常带主观性、选择性不同，AI 的记忆本质是一种技术架构——即存储于神经网络或外部数据库中的结构化信息集合。其中，持久记忆用于留存长期固定信息（例如用户的职位头衔），而情景记忆则负责存储近期互动记录或场景上下文信息。

OpenAI 的记忆功能实施方案赋予了用户一定的自主控制权，允许用户查看并删除已存储的信息。包括 Anthropic 和 Google DeepMind 在内的其他公司也在追求类似的功能。尽管执行方式有所不同，但它们的方向一致：记忆正成为下一代 AI 的基础功能。

支持者认为，该功能对于推动 AI 突破静态化、一次性响应的局限至关重要。具备记忆功能的助理可以随着时间的推移继续对话，跟进未完成的任务，并根据个人喜好定制回复。在客户支持、辅导或医疗等实际用例中，这种连续性能够显著提升效率。

IBM 正在从企业视角深入了解这些可能性。“我们正以符合企业安全标准的方式探索长期记忆技术，”Das 表示，“我们在持久记忆与情景记忆领域的研发工作，核心聚焦于让用户清晰了解哪些信息会被留存、如何被使用，并赋予用户充分的监督权。”