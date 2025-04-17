ChatGPT 现在可以记住你是谁，而这个简单的升级可能会改变我们与人工智能的关系。
OpenAI 推出的记忆功能标志着广泛使用的 AI 助理首次能够在交互中持久调用信息。尽管该功能采用自愿启用模式，但它折射出一种更广泛的行业转变：AI 系统正被设计为能够长期留存其从用户互动中习得的信息。其核心目标是让人机交互更流畅、更贴合需求且更具效率。但为 AI 赋予记忆能力也引发了更为深刻的问题——关乎用户隐私、系统透明度，以及用户对自身数据的掌控权限。
IBM 研究员 Payel Das 在接受 IBM Think 采访时表示：“记忆是让 AI 更具适应性、实用性和类人性的关键一步。AI 记忆可以提供更高的准确性和适应性，尤其是在与持久记忆模块和情景记忆模块等机制结合使用时。”
与人类记忆常带主观性、选择性不同，AI 的记忆本质是一种技术架构——即存储于神经网络或外部数据库中的结构化信息集合。其中，持久记忆用于留存长期固定信息（例如用户的职位头衔），而情景记忆则负责存储近期互动记录或场景上下文信息。
OpenAI 的记忆功能实施方案赋予了用户一定的自主控制权，允许用户查看并删除已存储的信息。包括 Anthropic 和 Google DeepMind 在内的其他公司也在追求类似的功能。尽管执行方式有所不同，但它们的方向一致：记忆正成为下一代 AI 的基础功能。
支持者认为，该功能对于推动 AI 突破静态化、一次性响应的局限至关重要。具备记忆功能的助理可以随着时间的推移继续对话，跟进未完成的任务，并根据个人喜好定制回复。在客户支持、辅导或医疗等实际用例中，这种连续性能够显著提升效率。
IBM 正在从企业视角深入了解这些可能性。“我们正以符合企业安全标准的方式探索长期记忆技术，”Das 表示，“我们在持久记忆与情景记忆领域的研发工作，核心聚焦于让用户清晰了解哪些信息会被留存、如何被使用，并赋予用户充分的监督权。”
尽管如此，并非所有人都认为这条道路没有风险。纽约大学斯特恩商学院教授、数据治理领域的资深专家 Vasant Dhar 认为，这一趋势是更广泛模式的一部分。
“当前行业堪称‘狂野西部’——企业在毫无规则约束的情况下大肆收集数据，而用户几乎没有真正的控制权，”Dhar 在接受 IBM Think 采访时表示。他警告说，记忆功能会加深与监视和同意相关的现有风险。“如果能够更好地预测，该模型就会变得更有价值。总而言之，当前行业的整体情况就是这样。”
Dhar 将之与 Facebook 和 Google 等平台过去的个性化浪潮联系起来，这些平台依赖行为跟踪来完善内容和广告。但在 AI 场景中，用户输入的信息更为细腻复杂。对话所泄露的信息可能远超鼠标点击操作——而且这些数据的留存时间可能更长。
“当然，人们应该感到担忧，”Dhar 说，“但他们能做什么呢？关闭这个功能？即便如此，你怎么知道它真的关闭了？”
其影响远超用户控制范围。Dhar 警告说，记忆也可能塑造模型本身。在某些架构中，系统不仅会记住用户交互，还会将其用于重新训练或调整底层模型。
“在某种程度上，大语言模型本身就相当于一个记忆系统，其权重中编码了积累的知识，包括来自用户互动的潜在模式，”Dhar 表示，“它的长期记忆不仅涉及客观事实，还可能包含关于你个人的信息，以及你曾对它说过的话。”
这就引发一些棘手的问题：什么样的数据才能算作训练数据？个体性记忆数据能否保持隔离存储，还是会对模型的整体行为产生影响？
Das 强调说，IBM 谨慎对待这种区别。“企业需要确信，专有信息或个人信息不会无意中泄露到公共系统中，”她表示，“我们的记忆功能设计正是基于这一核心优先级。”
“部分研究人员正在探索一种交互界面，将记忆信息整理为可读取、可编辑的独立模块，就像数字笔记一样，”Das 表示，另一些研究人员则在开发更偏向隐性的系统，其记忆存储会根据信息的重要性或引用频率进行智能调控。”
透明度与认知负荷之间存在必然的权衡取舍，”Das 表示，“对记忆内容的可见度过高，可能会让用户不堪重负。但可见度不足，则会削弱用户对产品的信任。”
记忆也可能影响 AI 推理的方式。借助持久记忆，系统可以跨更长时间的工作流运行，或者更灵活地适应不断变化的用户需求。这可能为教育、治疗或慢性病护理等领域打开大门。
但专家警告说，不要想当然地认为记忆功能本质上可以提高准确性或公平性。如果系统记错或者留下有偏倚的互动，这些问题就会变得更加复杂。
监管机构开始做出回应。欧盟的《AI 法案》包含有关数据存储和记忆的透明度和用户权利的条款。在美国，FTC 对企业如何在 AI 背景下处理个人数据表示关注。
观察人员表示，许多用户可能还没有意识到发生了什么。“我们正进入这样一个阶段：人们以为 AI 是在为自己服务，可实际上，它一直在向自己收集数据，”Dhar 表示。
尽管存在这些担忧，但该领域的许多同业者看到了机遇。“这是一个令人兴奋的方向。”Das 断言，“关键在于使记忆变得可解释、可量化，并与人类价值观一致。这就是未来的挑战。”
