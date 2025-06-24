当 AI 智能体加入组织架构时

团队中的 AI 智能体没有偏爱的午餐地点，也无需担心休假。它不会在会议中分心，也不会请病假。但它确实处理任务，而且处理得越来越好，以至于促使人们重新思考工作的形态。

在各行各业中，这些系统正在进入曾经属于初级员工的角色。它们负责总结研究、起草报告、分析财务数据。它们不再只是被动的工具，而已成为需要监督、评估和策略的嵌入式贡献者。

随着 AI 智能体在公司中普及，管理者面临一项新挑战：如何领导一个包含非人工成员的团队。这些系统可能不知疲倦且高效，但它们不会寻求反馈，不会解释其推理过程，也不会在出问题时主动提出。问题已不再是 AI 能否为实际工作做出贡献，而是当它确实做出贡献时，企业将如何管理其责任归属、可靠性和绩效。

“管理者需要制定一个计划来管理绩效，并根据 AI 和人类的行为来做出决策，”中佛罗里达大学心理学教授 Mindy Shoss 在接受 IBM Think 采访时表示。

在 IBM，这一转型已深入进行。借助 watsonx Orchestrate 等工具以及关于多智能体协作的内部研究，AI 智能体正被嵌入核心业务流程中。在人力资源领域，它们将简历与职位描述匹配，并为招聘经理生成候选名单。在采购领域，它们扫描合同以对供应商进行分类并标记合规风险。虽然最终决定仍由人做出，但繁琐的手工操作正越来越多地在后台进行。

IBM 研究院一直在试点采用多个智能体组成的团队来处理复杂项目，例如大规模文档分析。在一次实验中，系统分析了数千份监管政策文件以提取条款并进行跨司法辖区比较。该系统为分析师提供了可供审阅的结果矩阵，这项曾经需要数周的任务，如今在人工监督下被压缩到数小时内完成。

“AI 智能体将帮助我们更快地构建、以更小的团队工作，并将更多想法变为现实，”IBM 杰出工程师 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时表示。“它们将我们从繁重的工作中解放出来，让我们能够专注于有价值的事务。这是一个强大的转变，让每个人都能成为创造者，而不仅仅是执行者。”