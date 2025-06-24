当 AI 智能体加入组织架构时

团队中的 AI 智能体没有偏爱的午餐地点，也无需担心休假。它不会在会议中分心，也不会请病假。但它确实处理任务，而且处理得越来越好，以至于促使人们重新思考工作的形态。
在各行各业中，这些系统正在进入曾经属于初级员工的角色。它们负责总结研究、起草报告、分析财务数据。它们不再只是被动的工具，而已成为需要监督、评估和策略的嵌入式贡献者。
随着 AI 智能体在公司中普及，管理者面临一项新挑战：如何领导一个包含非人工成员的团队。这些系统可能不知疲倦且高效，但它们不会寻求反馈，不会解释其推理过程，也不会在出问题时主动提出。问题已不再是 AI 能否为实际工作做出贡献，而是当它确实做出贡献时，企业将如何管理其责任归属、可靠性和绩效。
“管理者需要制定一个计划来管理绩效，并根据 AI 和人类的行为来做出决策，”中佛罗里达大学心理学教授 Mindy Shoss 在接受 IBM Think 采访时表示。
在 IBM，这一转型已深入进行。借助 watsonx Orchestrate 等工具以及关于多智能体协作的内部研究，AI 智能体正被嵌入核心业务流程中。在人力资源领域，它们将简历与职位描述匹配，并为招聘经理生成候选名单。在采购领域，它们扫描合同以对供应商进行分类并标记合规风险。虽然最终决定仍由人做出，但繁琐的手工操作正越来越多地在后台进行。
IBM 研究院一直在试点采用多个智能体组成的团队来处理复杂项目，例如大规模文档分析。在一次实验中，系统分析了数千份监管政策文件以提取条款并进行跨司法辖区比较。该系统为分析师提供了可供审阅的结果矩阵，这项曾经需要数周的任务，如今在人工监督下被压缩到数小时内完成。
“AI 智能体将帮助我们更快地构建、以更小的团队工作，并将更多想法变为现实，”IBM 杰出工程师 Kunal Sawarkar 在接受 IBM Think 采访时表示。“它们将我们从繁重的工作中解放出来，让我们能够专注于有价值的事务。这是一个强大的转变，让每个人都能成为创造者，而不仅仅是执行者。”
即便取得了这些进展，关于信任、监督和责任归属的棘手问题依然存在。错误仍会发生。当智能体误解提示词或忽略某个变量时，必须有人承担责任。
专注于 AI 可靠性的麻省理工学院研究员 Stephen Casper 将当前阶段视为一个过渡期，而非确定的未来。“如果 AI 系统变得足够可靠以允许这种应用，那将是一个巨大的机遇，同时也意味着非常重大的责任，”他在接受 IBM Think 采访时表示。“"将此类设想变为现实将是一个逐步采用、反复试错的漫长过程。”
与设想一个 AI 与人类并肩工作的未来不同，Casper 预见的是一个更缓慢、有界限的融合过程。系统可能会变得更强大，但它们将继续在人类指导下运行。“自主 AI 的一些最具影响力的应用，例如驾驶或编码，都发生在人类掌控全局但能够将任务委托给 AI 系统的设置中，”他说。
委派范围或可扩大，但决断权仍属人类。“即便 AI 系统在某些工作中能够完成人类 90% 的工作，”他补充道，“而剩下的 10% 将是迄今为止最难实现自动化的部分。”
AI 智能体已经在努力工作。在物流公司的后台，AI 路径规划智能体正在实时分析天气、交通和车队数据。当风暴形成或高速公路封闭时，智能体会在人类调度员续上第二杯咖啡之前就建议改道和重新分配任务。最终决定权仍属于人，但首次警报往往来自代码。
组织结构可能会随之调整。“人类的评估方式，将类似于组织层级中更高级别的领导者监督较低级别领导者的方式，”Shoss 说。AI 智能体虽然不是员工，但其产生的工作仍需管理。“责任归属对 AI 而言，其含义与对人类不同，”她补充道。
Casper 同样认为，即使在智能体密集的工作场所，监督也不会消失。“距离实现真正的 AI 同事，我们比许多演示和炒作所暗示的要远得多，”他说。
管理人本就足够困难。如今，随着智能体的加入，企业领导者正在重新构想整个策略手册。
“领导者应采取一种双重思维模式：在实施关键运营变革时保持谨慎以避免中断，但在试验探索方面要积极进取，以快速发掘 AI 智能体的潜力，”哥伦比亚大学商学教授 Tianyi Peng 在接受 IBM Think 采访时表示。“目标不是大规模替换，”他补充道。“而是渐进式融合。”
审慎的部署有助于避免 Peng 所称的反弹陷阱。“长期的信任与绩效取决于审慎的融合和员工的参与度，”他说。
随着智能体的日益普及，管理实践也在演变。“要成为快速学习者，而非专家，”Peng 说。技术专长并非必需，但需熟练掌握提示、解读与精修。
“管理混合型团队意味着要协调人与代理协作的工作流，”他说。这要求了解各自的能力、战略性分配任务，并知道何时应进行干预或重新训练。
衡量标准也在改变。“绩效包含成本效益，”Peng 指出。这意味着需根据工作匹配模型的复杂度——使用轻量系统进行总结，而将更强大的模型留给高价值决策。
“团队应追踪代理的投资回报率，根据任务匹配模型规模，并优化工作流，不仅为了准确性，也为了可扩展性和价值，”他说。“即使 AI 做出决策，人类也在设计系统并对其输出负责。”
展望未来，Peng 表示，那些期待获得清晰行动指南的公司，需要接受一条更灵活的前进道路。“每个人都在等待一份行动指南，”他说。“但事实上，我们正在边做边写。”
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。