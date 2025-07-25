标签
B2C 营销者能从 Anthropologie 的 CMO 身上学到什么

在高级管理层中，CMO 处于外部与内部转型的最前线——尤其在 B2C 企业里，客户需求、行为与内部数据之间的反馈循环正日益缩短。

最新一期《Transformers》播客中，知名服装品牌兼零售商 Anthropologie 的全球首席营销官 Barbra Sainsurin 与主持人 Ann Funai（IBM 首席信息官兼业务平台转型副总裁）共同探讨了当今营销领导者面临的一些最大挑战，以及 Anthropologie 如何通过数据驱动的营销转型来应对这些挑战。

“从推出营销活动到获得客户反馈信号之间的时间非常短，”Sainsurin 在播客中表示。“这意味着我们获取认知的速度也必须加快在 Anthropologie，我们不得不厘清这一反馈循环的具体形态——并建立相应的流程与系统，使团队能够收集数据、将其转化为洞察，最重要的是，实时采取行动。”

真诚的召唤

作为一家拥有 200 多家门店、并在 2025 年初实现强劲增长的全球零售品牌，Anthropologie 深度融入了文化对话之中。但这场对话的范围广阔且持续演变。

“Anthropologie 正努力维系与现有客户的连接，同时也在吸引更年轻的新消费群体，”Sainsurin 说。"我们不得不投入更多精力去理解或深入探究……我们的客户在时尚、音乐、体育、旅行、艺术等各个领域参与的所有对话。”

Sainsurin 表示，关键在于选择在何时、以何种方式参与对话。

“哪些对话让我们感觉符合品牌本色？而后，在一年中的哪些时机，我们希望主动融入这些对话？”Sainsurin 问道。“一来是为了展现关联性，二来也是要彰显品牌的本真。”

对 B2C 品牌而言，真实性至关重要。在 Anthropologie，这意味着有意识地参与对话并为对话增添价值。“我们绝不能仅仅为了跟风而行动，这一点极为重要。必须有意识地投入那些——第一，顾客认为我们应当参与的对话；第二，我们自己确信能真正为其增添价值与深度的对话。”

跨部门协作致胜

无论消费者型企业还是企业级公司，适应变化都意味着团队间需要更深入的协作。“转型无法孤立完成，”她强调。“真正有效的转型必须依靠跨职能部门的协同一致。”

Sainsurin 指出，这种协同需要贯穿整个组织架构。让各团队达成共识是确保所有人同步前进的基础。

“营销转型之所以能取得成功，正是因为我将‘携手合作伙伴共同推进’作为首要任务——涵盖财务、采购与商品策划、创意、产品及运营等各个部门，”她解释道。“因为营销部门正是最先捕捉消费者行为变化的前沿阵地。”

Sainsurin 强调，团队间的清晰沟通对于在投资方向、优先事项以及目标客群与互动策略上达成广泛共识至关重要。

“从产品角度而言，我们也需要确保，无论顾客在线上还是店内到访，我们都能以最合适的产品呈现，从而有效吸引、互动并最终促成转化，”她解释道。

她承认，这一过程漫长而艰难。“随着你执行、迭代、演进、捕捉、解读、应对，总会不断发现新的‘矿坑金丝雀’——它们将成为指引你设定下一阶段目标的前兆。”

如今，营销转型的第一阶段已接近完成，焦点正转向下一步规划。然而，随着客户行为变化与人工智能兴起不断挑战着营销最佳实践，前进之路可能令人倍感压力。

“在 AI、AEOGEO 之间，几乎每天都有新术语出现，”她说。“这足以让我感到晕头转向。”

AI 学院

让 AI 服务于市场营销

了解随着客户期望的不断变化，企业如何利用生成式 AI 推进营销工作。 
转到视频集

为何数据依然重要

Sainsurin 指出，一切的核心始终是顾客。对 Sainsurin 而言，这意味着要与消费者进行有意义的互动，并运用数据更好地服务他们。“当我与首席财务官沟通或讨论时，若使用营销指标，我会从顾客的视角来解读这些指标，”她说。

例如，她可能看到社交媒体上的互动指标表现强劲，但随后注意到：当顾客访问网站时，并未对推广商品进行转化，反而购买了完全不同的产品。这暗示着，尽管营销在引流方面发挥了作用，但网站体验或产品组合可能仍需调整。

“我们或许需要探索其他方法，以确保当顾客访问我们的网站时，她会购买那些对我们的增长目标最具影响力的产品。”

尝试通过顾客的视角审视完整旅程，也帮助 Sainsurin 避免了陷入营销术语的窠臼。她表示，保持好奇心对于挑战自身假设至关重要。

“营销指标仅能反映旅程的一个片段，”她说。“在推动和调整某些营销指标、理解这些决策对漏斗下游指标的影响时，自我学习（及团队相互学习）对我而言一直极为重要。”

她对成功的定义现已演进：“这已超越单纯的媒体效果，”她指出。“它更关乎：我们的营销策略是否实现了业务目标——是否赢得了新客户、是否以更高比例留住了现有客户、是否对品牌健康度产生了积极影响？依托现有系统，我们得以开展更扎实的讨论，更清晰地建立这些关联。”
