B2C 营销者能从 Anthropologie 的 CMO 身上学到什么

在高级管理层中，CMO 处于外部与内部转型的最前线——尤其在 B2C 企业里，客户需求、行为与内部数据之间的反馈循环正日益缩短。

在最新一期《Transformers》播客中，知名服装品牌兼零售商 Anthropologie 的全球首席营销官 Barbra Sainsurin 与主持人 Ann Funai（IBM 首席信息官兼业务平台转型副总裁）共同探讨了当今营销领导者面临的一些最大挑战，以及 Anthropologie 如何通过数据驱动的营销转型来应对这些挑战。

“从推出营销活动到获得客户反馈信号之间的时间非常短，”Sainsurin 在播客中表示。“这意味着我们获取认知的速度也必须加快在 Anthropologie，我们不得不厘清这一反馈循环的具体形态——并建立相应的流程与系统，使团队能够收集数据、将其转化为洞察，最重要的是，实时采取行动。”