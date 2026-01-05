AI 如何塑造未来工作形态

鲜少有人比 IBM 首席科学家 Ruchir Puri 更深入思考 AI 将如何重塑工作形态。多年来，IBM 首席科学家 Puri 一直在构建那些如今令部分工作者担忧会被替代的系统。他见证了这项技术跨越了过去看似数十年才能突破的门槛。然而即使是他，也惊叹于 AI 变革的速度之快
他在接受 IBM Think 采访时坦言：“公允而言，所有从事 AI 领域的人都对技术发展之速感到惊讶，甚至震惊。创新与进步的速度堪称令人惊叹。”
数据揭示着大规模转型的趋势。根据 世界经济论坛《2025 年未来就业报告》（该报告调研了代表 55 个经济体、1400 万员工的超 1000 家雇主），到 2030 年，AI 将创造 1.7 亿个新岗位，同时替代 9200 万个工作岗位——净增 7800 万个职位。但这一净增长掩盖了可观的岗位更替：未来五年内，22% 的工作岗位将受到冲击。雇主预计到 2030 年，就业市场所需技能将有 39% 发生变化，41% 的雇主表示计划在 AI 能自动化处理任务的领域缩减人力。与此同时，高盛估计，若当前 AI 应用在全经济领域扩展，美国 2.5% 的就业岗位将面临替代风险。
每次重大技术变革都会引发大规模失业的预测。汽车曾被认为将终结马匹产业及其相关从业者。计算机被断言将使文书职员遭淘汰。互联网被预言将掏空零售业。而每一次，经济创造的新岗位都多于它所摧毁的。如今约 60% 的美国劳动者所从事的工作在 1940 年并不存在，这意味着过去八十年超过 85% 的就业增长源于技术驱动的岗位创造。问题在于：这一次是否会有所不同。
绝大多数职业岗位将持续存在。这是纽约大学斯特恩商学院管理学与组织学教授、未来管理研究中心主任 Robert Seamans 的观点。他在采访中表示：“只有极少数岗位会彻底消失。”但这一论断伴随着警示：“然而大多数工作将发生变化，未能积极适应这些变化的劳动者，将会发现自己掌握的技能组合已然过时，在就业市场上失去价值。”
何种岗位更易受冲击？Seamans 认为，风险最高的职位是那些任务数量有限、且与其他角色互动极少的岗位。以电话推销员为例。该工作包含一系列限定活动——拨打电话、回应咨询、记录结果。既无需复杂的团队协作，也不涉及需灵活应对的模糊人际情境。他指出：“电话推销员不会在复杂的团队任务环境中与他人互动。这类工作可被系统化，因而能被复制。”
在与 Puri 的对话中也出现了类似分析框架。他表示，面临风险的工作是那些在语言和知识领域中涉及“机械性运作”的岗位。他解释道：“比如有人来电咨询，你去查阅手册或记录簿，找到答案，告知答案。这类工作可能被淘汰。”他刻意斟酌了用词。“我特意没有使用‘低技能’这个词，实质是指其机械性。”
软件开发领域为其他行业的未来提供了预演。2011 年，Marc Andreessen 宣称“软件正在吞噬世界”。十年后，Puri 表示这场吞噬已完成。“软件已经吞噬了世界。而在 2020 年已清晰可见的是：AI 正在吞噬软件。”
Puri 表示，软件开发者的工作正以前所未有的速度演变。他明确指出：“我不认同这类岗位将被淘汰的观点。我更倾向于认为，待完成的工作如此之多，他们的职责将随之演进。”
Puri 指出，并非所有看似可自动化的工作实际都能被替代。AI 如今已能解读数百万份医学影像，但放射科医师的职责远不止解读图像。这项工作涉及关联患者病史、进行临床检查、综合复杂信息。他解释道：“这远比单纯阅读影像报告复杂得多。”这一原则普遍适用于各专业领域：工作越是需要融合不同维度的判断与情境，自动化难度就越高。
对于身处易受冲击岗位的从业者，Puri 的建议很明确：“如果你正从事这类工作，最好开始思考自己能带来哪些增值，因为这类岗位是可能被自动化的。”但他同时补充：“然而这些工具也为你提供了重新构想工作的途径，而非仅仅制造焦虑。他指出从业者可通过手机体验相关技术，并为自身规划新角色。
可以主动向管理者提出‘这具有可行性’。这能让你对自己的工作及未来发展方向拥有话语权，而不是让未来被他人掌控。”
岗位存续的关键可能不在于工作内容本身，而更多取决于其在职业层级中的位置。哥伦比亚法学院前院长 Gillian Lester 观察到劳动力市场可能出现“中间层空心化”趋势。“最可能留存的工作处于两个极端：一是判断力无法被复制的高度专业化人士，二是从事不易自动化体力劳动的低薪服务人员。外科医生与保洁人员这样的职业群体相对安全，”她向 IBM Think 分析道。但在这两者之间，庞大的白领中层可能面临风险。Lester 举例说：“保险行业从业者通过核查数据集判定理赔资格——这类工作未来将不再需要人力。”
中层管理与高管职能又将如何？Puri 指出，信息技术已重塑了这些角色，为他们提供了“更强大的工具” ，使其能以 “更精准的洞察、更高效的决策能力”管理更大团队。
但他反驳了管理职能本身将被自动化的观点。“我认为不会出现集体认为‘不再需要中层管理’的局面，”他说。“这几乎等同于说我们不需要决策——只需将所有事务交由能替我们决策的机器处理。”
他表示，这种场景“依据不同视角，可能是理想国也可能是反乌托邦”。但无论如何都还为时尚早。“在我们真正能将生命与一切托付给机器之前，工作岗位将经历漫长的重塑期而非直接被淘汰。”
未来的演变可能更近似于岗位分化而非裁员潮。IBM AI 开放创新首席架构师 Gabe Goodhart 认为，几乎每个知识型岗位都将很快一分为二。他在接受 IBM Think 采访时指出：“掌握 AI 赋能版本的从业者将备受青睐。”他强调，精通工具运用者将获得薪酬溢价，而未掌握者则将在日渐缩水的传统工作市场中面临更激烈竞争。
Goodhart 警告称，这两个群体间的断层将由那些“不具备有效运用 AI 技能却仍试图使用”的劳动者填补。这类工作者可能产出更多却理解更少，他们接受输出结果却未理解过程，且无法辨识机器何时出错。
但威胁部分劳动者的工具，正在赋能另一些群体。以“直觉式编程”的兴起为例：AI 智能体可将设计概念直接转化为可运行软件。传统上，设计师因缺乏编程技能而无法自行构建原型。如今却得以实现。Goodhart 解释道：“这是种跨界技能，关键输入——设计——现在能直接转化为可运行软件的目标输出。”学科间的壁垒正在消融。
这种民主化进程可能是当前最深远的变革之一。Puri 指出：“当前生成式 AI 技术已让编程与数据科学技能，以近乎英语语言的方式向非编码人员开放。”他提及关于单人创造十亿美元估值公司的预测。“过去需要约 20 人完成的工作，如今一两人即可实现。而且这些人并不具备所谓的‘软件技能’。”
结果出乎意料：非技术工作者可能正面临更广阔的机遇。Puri 表示：“他们现在正被引入这个领域。实际上他们之前有些被边缘化，而现在他们被纳入了。”
如果说技术发展速度令其创造者都感到惊讶，那么经济转型的步伐则更为审慎。正如 Puri 所言，2025 年标志着“大规模变革加速期的开端”——企业开始将 AI 整合进实际运营、重组工作流程，并谨慎地赋予系统更多自主权。
他分析道：“企业仍担忧赋予智能体过多自主权。若无法掌控它们，可能造成严重混乱。”
相关挑战还包括如何确认 AI 系统是否按预期运作。IBM 研究院 AI 基础架构副总裁 David Cox 在接受 IBM Think 采访时指出：“基准测试将——或至少应该——成为企业的核心能力。如何探查系统、构建测试与基准来衡量系统是否按设计运行？这是我目前看到的显著短板。”
Cox 认为，评估 AI 的工具需要全新的学科体系，因其系统“比我们熟悉的软件更具不确定性”。
Puri 预计，AI 完全“渗透社会肌理”可能需要长达十年，其中未来三至五年将进入“超速发展期”，随后进入更长的沉淀阶段。
未来的工作将呈现何种样貌？从这些对话中浮现的图景是：人类将管理“智能体军团”并监督 AI 系统，确保其按预期运作并在偏离时予以纠正。Puri 比喻道：“这如同管理者的工作。你的增值作用将上升到更高层级。”
领域专家将与技术专家直接协作创建 AI 智能体，运用其专业知识定义系统行为与防护机制。他们还将负责维护这些智能体，运用人类判断评估后果、识别风险、处理边界情况。Puri 强调：“AI 技术专家通常明白，仅靠 AI 无法独立创造 AI 智能体。必须是 AI 与领域专业知识的交叉融合。”
Goodhart 直言不讳地指出：“人类判断力是在工作场所安全运用 AI 所需的关键技能。”这意味着，那些理解 AI 能力边界、能有效部署工具并清醒认识其局限性的劳动者，将变得不可或缺。“缺乏这种认知却试图使用 AI 的人，将陷入依赖 AI 却不了解风险的鸿沟，最终可能犯下引发重大后果的错误。”
Seamans 认为，未来几年最重要的三项能力是：“主动自我提升技能的意愿、对知识的渴求，以及帮助他人（尤其是团队成员）的意愿。”Seamans 强调，这些都不是技术能力。而是对工作和同事的特定态度倾向。
访谈中反复出现对软技能的强调。Puri 建议：“解决问题能力、沟通能力——务必掌握。这些可能比以往任何时候都更重要，因为机器能承担大量潜在的机械性任务。”他认为情绪智力仍是人类的独特优势。“情商仍然是显著的人类特质。共情能力是人类特质。”
Lester 结合法学教育经验，强调了批判性思维与创造力的重要性——即从非常规角度切入问题、以新颖方式整合信息、在分析中运用直觉的能力。
她指出：“我们教授的内容很大部分是 AI 能提供的（指事实性知识）。AI 能告诉你多少行星围绕太阳运行。但我们工作的核心是教导人们如何解决问题。我们教导创造性思维（或许通过不同寻常的路径），即批判性思维能力。我们也在传授直觉与公式同等重要的情境。”
这些技能历来是教育的基础，但随着学习的知识性功能可移交 AI，它们正变得愈发重要。当前的挑战在于：将不可转移的部分——判断力、创造力与人际沟通能力——置于职业发展的核心位置。Lester 坦言：“如何教会人们这些技能并持续培养，我认为这是高等教育面临的首要挑战之一。”
当人类监督被算法监控取代时，某些事物正在改变。工作场所的 AI 监控能以前所未有的精细度测量击键频率、分析面部表情、追踪语调解构、记录肢体动作。Lester 指出：“我们一直都有管理者。有时是微观管理者，有时是车间里严厉的工头，有时是白领上司。”她认为新变化在于，AI 能“放大并系统化这些弊端”，将普通监督转化为更抽象、更无处不在且更难以抗拒的形式。
更令人不安的是，AI 监控可能消解职场关系中的人文元素——这些关系或许带有压迫性，但也可能包含培育性。Lester 分析道：“它具有匿名化特性。无论好坏，我们过去必须与那些作为督导或导师的人共事，其中一些关系其实非常积极。”
当多数关于 AI 与工作的讨论聚焦效率与控制时，莱斯特更关注其对工作场所人文氛围的影响。她认为：“AI 最终可能对职场人际关系产生深远影响——包括涉及成长、职业发展、学习、通过人际互动获得进步、咨询指导、师徒传承以及上下级管理等关系。这将非常值得关注。我们必须找到平衡点：既要发挥这些工具的价值效用，又要维护人际社会化的重要性。”
当前变革的一个必然结果是：学习不能再被视为一次性事件。Puri 指出：“学习与教育并非获得学位即告终结的过程。世界时刻在变化。”
他倡导普及“AI 素养”——一种使任何领域工作者都能参与行业重塑技术的基本认知能力。他认为工具本身让这变得比以往更容易，因为员工可用自然语言与 AI 沟通。
尽管如此，正如 Lester 所言，当前一代学生正陷入“等待模式”。Lester 承认，那些遵循传统路径、培养了预期技能的年轻人，正发现 AI 系统能在数秒内复现这些技能——甚至新闻行业也不例外。“人们点击按钮即可获取新闻，AI 会为你总结刚发生的事件。人们渴望行动。他们正处在人生关键阶段。他们希望做出决策，掌握需要获取的技能，有时甚至不知正确答案何在。”
对待 AI 的态度已出现代际差异，但这种差异可能与预期不同。年轻人已将其完全融入日常生活。Lester 坦言：“我出生于 1964 年，不会下意识求助 AI；而我正值大学年龄的孩子们——他们视之为日常使用的普通工具。”
Lester 对她在 IBM 工作的儿子建议：技术熟练度需与人际投入相结合。她强调：“不能逃避现实，需要掌握基础工具集。”同时她建议儿子观察导师、学习团队构建之道、培养超越“AI 计算魔法”的判断力。她叮嘱儿子关注“他们为何擅长本职工作，为何善于组建团队及对项目构建进行战术或战略思考”。
Puri 对假设中刚步入职场的 20 岁青年提出类似建议。他说：“永远不要畏惧技术，要拥抱它。我明白这是前所未有的时代，这可能令人不安。但在这个领域深耕多年，我可以确信：拥抱技术的人将定义未来。”
这一切背后潜藏着一个根本问题：某些工作形式是否应当被设计为始终保持人类主导？当 Lester 被问及此时，她沉思良久才回答。
她最终表示：“儿童需要人类照护。他们需要肢体互动、目光接触、肌肤触摸，需要理解人性的温情引导。”同样原则可能适用于教育、特定医疗领域以及需要多方协商预防冲突的工作。这些领域的效率提升可能不足以弥补人际关系成本的损失——正如 Lester 所言：“我们需要有意识地向前迈进，划定并保护人类活动的特定领域。”
Puri 对用全民基本收入替代有意义工作的构想感到忧虑。他说：“人们工作是因为它能赋予人生目标。这不仅关乎金钱。我理解金钱至关重要，但人生目标同样重要。”Lester 描述了失业者领取“年收入两万美元后可自主创业”的场景。
但她对仅靠保障性收入或补贴能否替代生产活动带来的意义持怀疑态度。她说：“我怀疑这能否给予人们无法用金钱衡量的意义、目标与人际互动。”
然而乐观情绪依然存在——至少在这些系统构建者中。Puri 相信新技术创造的机遇将多于其摧毁的。它能解决“我们从未想象过可被解决的问题”。在这位专家眼中，AI 未来充满希望。他说：“我们可能找到从未设想过的疾病治愈方案，发现可持续材料，这将为社会带来真正前所未有的创新。”
但他对无法自动化的事物同样保持着清醒认识。Puri 指出：“我们用手完成的许多工作无法被重新构想。比如我家漏水了，我需要懂得如何修补的人；我的机器坏了，同样需要有人修理。我需要有人重新构想这些事物的设计方式、建造工艺、维护方案与修复技术。”
问题在于，劳动者将畏惧未来，还是选择拥抱它？技术已然到来。它正在重塑软件开发、客户服务、法律研究及无数其他领域，并可能改变今天看似不可撼动的行业。但它终究是一种工具——虽然能力惊人，却仍是工具。
Puri 强调：“无论你是英语写作者、娱乐行业从业者、技术专家还是医疗专业人员，请拥抱这项技术，因为它拥有惊人的力量。”
