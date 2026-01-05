AI 如何塑造未来工作形态

Seamans 认为，未来几年最重要的三项能力是：“主动自我提升技能的意愿、对知识的渴求，以及帮助他人（尤其是团队成员）的意愿。”Seamans 强调，这些都不是技术能力。而是对工作和同事的特定态度倾向。

访谈中反复出现对软技能的强调。Puri 建议：“解决问题能力、沟通能力——务必掌握。这些可能比以往任何时候都更重要，因为机器能承担大量潜在的机械性任务。”他认为情绪智力仍是人类的独特优势。“情商仍然是显著的人类特质。共情能力是人类特质。”

Lester 结合法学教育经验，强调了批判性思维与创造力的重要性——即从非常规角度切入问题、以新颖方式整合信息、在分析中运用直觉的能力。

她指出：“我们教授的内容很大部分是 AI 能提供的（指事实性知识）。AI 能告诉你多少行星围绕太阳运行。但我们工作的核心是教导人们如何解决问题。我们教导创造性思维（或许通过不同寻常的路径），即批判性思维能力。我们也在传授直觉与公式同等重要的情境。”

这些技能历来是教育的基础，但随着学习的知识性功能可移交 AI，它们正变得愈发重要。当前的挑战在于：将不可转移的部分——判断力、创造力与人际沟通能力——置于职业发展的核心位置。Lester 坦言：“如何教会人们这些技能并持续培养，我认为这是高等教育面临的首要挑战之一。”

当人类监督被算法监控取代时，某些事物正在改变。工作场所的 AI 监控能以前所未有的精细度测量击键频率、分析面部表情、追踪语调解构、记录肢体动作。Lester 指出：“我们一直都有管理者。有时是微观管理者，有时是车间里严厉的工头，有时是白领上司。”她认为新变化在于，AI 能“放大并系统化这些弊端”，将普通监督转化为更抽象、更无处不在且更难以抗拒的形式。

更令人不安的是，AI 监控可能消解职场关系中的人文元素——这些关系或许带有压迫性，但也可能包含培育性。Lester 分析道：“它具有匿名化特性。无论好坏，我们过去必须与那些作为督导或导师的人共事，其中一些关系其实非常积极。”

当多数关于 AI 与工作的讨论聚焦效率与控制时，莱斯特更关注其对工作场所人文氛围的影响。她认为：“AI 最终可能对职场人际关系产生深远影响——包括涉及成长、职业发展、学习、通过人际互动获得进步、咨询指导、师徒传承以及上下级管理等关系。这将非常值得关注。我们必须找到平衡点：既要发挥这些工具的价值效用，又要维护人际社会化的重要性。”

当前变革的一个必然结果是：学习不能再被视为一次性事件。Puri 指出：“学习与教育并非获得学位即告终结的过程。世界时刻在变化。”

他倡导普及“AI 素养”——一种使任何领域工作者都能参与行业重塑技术的基本认知能力。他认为工具本身让这变得比以往更容易，因为员工可用自然语言与 AI 沟通。

尽管如此，正如 Lester 所言，当前一代学生正陷入“等待模式”。Lester 承认，那些遵循传统路径、培养了预期技能的年轻人，正发现 AI 系统能在数秒内复现这些技能——甚至新闻行业也不例外。“人们点击按钮即可获取新闻，AI 会为你总结刚发生的事件。人们渴望行动。他们正处在人生关键阶段。他们希望做出决策，掌握需要获取的技能，有时甚至不知正确答案何在。”

对待 AI 的态度已出现代际差异，但这种差异可能与预期不同。年轻人已将其完全融入日常生活。Lester 坦言：“我出生于 1964 年，不会下意识求助 AI；而我正值大学年龄的孩子们——他们视之为日常使用的普通工具。”

Lester 对她在 IBM 工作的儿子建议：技术熟练度需与人际投入相结合。她强调：“不能逃避现实，需要掌握基础工具集。”同时她建议儿子观察导师、学习团队构建之道、培养超越“AI 计算魔法”的判断力。她叮嘱儿子关注“他们为何擅长本职工作，为何善于组建团队及对项目构建进行战术或战略思考”。

Puri 对假设中刚步入职场的 20 岁青年提出类似建议。他说：“永远不要畏惧技术，要拥抱它。我明白这是前所未有的时代，这可能令人不安。但在这个领域深耕多年，我可以确信：拥抱技术的人将定义未来。”

这一切背后潜藏着一个根本问题：某些工作形式是否应当被设计为始终保持人类主导？当 Lester 被问及此时，她沉思良久才回答。

她最终表示：“儿童需要人类照护。他们需要肢体互动、目光接触、肌肤触摸，需要理解人性的温情引导。”同样原则可能适用于教育、特定医疗领域以及需要多方协商预防冲突的工作。这些领域的效率提升可能不足以弥补人际关系成本的损失——正如 Lester 所言：“我们需要有意识地向前迈进，划定并保护人类活动的特定领域。”

Puri 对用全民基本收入替代有意义工作的构想感到忧虑。他说：“人们工作是因为它能赋予人生目标。这不仅关乎金钱。我理解金钱至关重要，但人生目标同样重要。”Lester 描述了失业者领取“年收入两万美元后可自主创业”的场景。

但她对仅靠保障性收入或补贴能否替代生产活动带来的意义持怀疑态度。她说：“我怀疑这能否给予人们无法用金钱衡量的意义、目标与人际互动。”

然而乐观情绪依然存在——至少在这些系统构建者中。Puri 相信新技术创造的机遇将多于其摧毁的。它能解决“我们从未想象过可被解决的问题”。在这位专家眼中，AI 未来充满希望。他说：“我们可能找到从未设想过的疾病治愈方案，发现可持续材料，这将为社会带来真正前所未有的创新。”

但他对无法自动化的事物同样保持着清醒认识。Puri 指出：“我们用手完成的许多工作无法被重新构想。比如我家漏水了，我需要懂得如何修补的人；我的机器坏了，同样需要有人修理。我需要有人重新构想这些事物的设计方式、建造工艺、维护方案与修复技术。”

问题在于，劳动者将畏惧未来，还是选择拥抱它？技术已然到来。它正在重塑软件开发、客户服务、法律研究及无数其他领域，并可能改变今天看似不可撼动的行业。但它终究是一种工具——虽然能力惊人，却仍是工具。

Puri 强调：“无论你是英语写作者、娱乐行业从业者、技术专家还是医疗专业人员，请拥抱这项技术，因为它拥有惊人的力量。”