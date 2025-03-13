发布七天后，全新一体化智能体 Manus AI 依旧备受关注，持续占据新闻头条。该智能体由中国初创公司 Butterfly Effect 开发，其声称已有 200 万人加入这款通用智能体的等待名单。更添热度的是，Manus 目前仍需通过邀请码才能使用，尽管邀请码可在转售市场和社交媒体上以数千美元的价格购得。

而 Manus 的野心或许不止于制造热度、被拿来与今年早些时候震动科技界和金融界的中国模型 DeepSeek 对比。两天前，Manus AI 宣布与阿里巴巴 Qwen 团队达成战略合作伙伴关系，此举有望帮助该初创公司应对流量激增，并扩大用户群体（尤其是在中国市场）。

但 Manus 能否超越“病毒式传播的吸睛模型演示”，真正落地实用价值，仍有待观察。“用例、演示、POC（概念验证）与能整合到企业架构中的方案截然不同，对吧？”IBM AI 技术解决方案架构师 Vyoma Gajjar 在最近一期《Mixture of Experts》节目中表示。

IBM watsonx.ai® 产品管理总监 Maryam Ashoori 在接受 IBM Think 采访时表示：“要实现现实场景应用的规模化落地，我们需要专为企业场景配置的专业化、高性价比智能体。”