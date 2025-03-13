发布七天后，全新一体化智能体 Manus AI 依旧备受关注，持续占据新闻头条。该智能体由中国初创公司 Butterfly Effect 开发，其声称已有 200 万人加入这款通用智能体的等待名单。更添热度的是，Manus 目前仍需通过邀请码才能使用，尽管邀请码可在转售市场和社交媒体上以数千美元的价格购得。
而 Manus 的野心或许不止于制造热度、被拿来与今年早些时候震动科技界和金融界的中国模型 DeepSeek 对比。两天前，Manus AI 宣布与阿里巴巴 Qwen 团队达成战略合作伙伴关系，此举有望帮助该初创公司应对流量激增，并扩大用户群体（尤其是在中国市场）。
但 Manus 能否超越“病毒式传播的吸睛模型演示”，真正落地实用价值，仍有待观察。“用例、演示、POC（概念验证）与能整合到企业架构中的方案截然不同，对吧？”IBM AI 技术解决方案架构师 Vyoma Gajjar 在最近一期《Mixture of Experts》节目中表示。
IBM watsonx.ai® 产品管理总监 Maryam Ashoori 在接受 IBM Think 采访时表示：“要实现现实场景应用的规模化落地，我们需要专为企业场景配置的专业化、高性价比智能体。”
Manus 让众多用户眼前一亮：它能快速执行各类复杂任务，从股票分析、行程规划到保险评估，除初始提示外无需任何人工干预。
IBM 杰出工程师 Chris Hay 在接受 Think 采访时解释道：“Manus 带来了非常出色的自动化体验——您可以与模型对话，它可调用 29 种工具，编排您的请求，并就任务执行进度提供清晰的渐进式反馈。”
近几个月来，多款新 AI 工具与功能相继发布，凸显了市场对 “支持用户完成各类任务的智能体” 的需求日益增长（比如 OpenAI 的 Operator，或是近期众多大语言模型新增的各类深度研究功能）。
Hay 表示：“Manus 完美融合了深度搜索、深度研究与浏览功能，还能调用其他工具。”
Hay 认为，Manus 真正的创新在于将众多实用工具（编辑器、浏览器、终端）整合到易用的体验中 —— 这与两年多前 ChatGPT 首次公开发布时的突破有异曲同工之妙。当时，有史以来第一次，任何拥有网络连接的人都能与 AI 互动，无需具备计算机科学学位。
Manus 采用了多款 AI 模型，其中包括 Anthropic 的 Claude、Qwen，以及可帮助 AI 智能体访问网站的 Browser Use 软件。借 Manus 一周内爆火的势头，Browser Use 自身也实现了病毒式传播，获得了成功的光环。
但下个月，还有人会谈论 Manus 吗？Hay 预测：“一周内就会有人仅用开源工具复刻 Manus，这一点我觉得很有意思。之后 OpenAI 会做出回应，最终大家都能获得类似的体验。”
尽管 Manus 吸引了消费者的关注，但企业级自主通用智能体的落地或许还有很长的路要走，即便这种落地具备实际意义。过去 12 个月里，那些引发广泛关注的“智能体背后的大语言模型”，大多是基于公开可用数据训练而成。相比之下，目前仅有 1% 的企业数据被用于大语言模型训练。
对于那些希望借助大语言模型和智能体释放数据价值的企业而言，这 99% 未被利用的数据堪称一座金矿。不过，企业级 AI 智能体的使用场景通常与个人 AI 智能体不同。例如，个人可能会使用 Manus AI 或 OpenAI 等公司开发的智能体来规划航班或修改简历。
而企业往往会寻求基于闭源或开源工具构建的智能体系统，这类系统会根据企业特定业务需求定制，以实现成本效益最大化（比如 Salesforce 的 Agentforce 或 IBM 的 watsonx Orchestrate™）。出于安全考虑，企业还有大量数据不愿转移至外部环境。这类企业级智能体通常由小语言模型（如 IBM 的 Granite® 系列）提供支持，这些模型可将必要数据保留在本地。
关于 Manus 是否有企业级 AI 布局志向，我们尚不清楚，但它新宣布的合作伙伴阿里巴巴无疑具备这一愿景。今年 1 月，阿里巴巴推出了新款助手 Qwen 2.5 Max，它基于混合专家（MoE）架构运行 —— 这是一种效率极高的架构，往往能吸引企业青睐。
在 MoE 架构中，模型仅激活特定任务所需的子网络，而非激活整个神经网络。因此，MoE 架构大幅降低了预训练阶段的计算成本，并在推理阶段实现了更快的运行速度。
真正的 AI 自主性究竟能通过个人 AI 智能体还是企业级 AI 智能体实现，仍有待观察。与此同时，Manus 仍在引发热议。
“Manus 无疑给行业带来了一些震动，但 AI 社区中也存在不少怀疑者。”IIBM 首席研究科学家兼经理 Kaoutar El Maghraoui 在最近一期《Mixture of Experts》节目中表示。“核心问题在于：Manus 真的能重新定义 AI 自主性吗？还是说，这只是东西方持续进行的 AI 竞赛中的又一步？”
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。