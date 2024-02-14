联邦机构向美国水务部门发布紧急指南

水务和废水处理部门 (WWS) 面临着使其极易遭受攻击的网络安全挑战。为此，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA)、EPA 和联邦调查局 (FBI) 近期联合向该部门发布了指南，列举了不同的网络安全成熟度水平以及潜在的网络安全解决方案。

新发布的《事件响应指南》(IRG) 为水务部门提供了关于网络事件响应生命周期各阶段联邦机构角色、资源和职责的信息。该部门的业主和运营商可利用此信息完善其事件响应计划，建立基线标准并加强信息共享。