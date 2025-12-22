运用 IBM® watsonx 革新 UFC 观赛体验

今年，IBM 与 UFC 将把 UFC Insights Engine 的体验扩展至赛中实时洞察。这项新功能首次亮相于麦迪逊广场花园 UFC 322 赛事的第一回合：当 Shevchenko 成为 UFC 历史上首位达成生涯 60 次抱摔的女子选手时， 观众通过屏幕左侧视觉化呈现的首个赛中洞察数据亲眼见证了这一刻。该功能也将在后续赛事中持续呈现。

“此前我们仅提供赛前洞察，因此实时洞察生成对我们而言是重大转变。”IBM 美洲构建工程首席经理 Jonathan Collins 在接受 IBM Think 采访时如此表示。

这一全新的洞察流水线将在直播期间为粉丝提供精彩数据，例如历史纪录更新或关键统计数据。试想一位选手即将打破历史性的击倒纪录。借助全新的 Insights Engine，UFC 数据制作团队已预先准备相关洞察内容，待纪录在实时赛事中被打破时即刻呈现。该洞察随后将提交给 UFC 内容与直播团队，通过直播向公众发布。

TKO 集团创新执行副总裁 Alon Cohen 表示 ：“基于 IBM watsonx 构建的 UFC Insights Engine 是一个复杂的 AI 解决方案，能在数秒内 深度挖掘全新实时 洞察。 任何使用 AI 工具者都清楚，通常 难以兼顾深度与速度。 但通过与 IBM 合作开发这些赛中数据，我们已优化 Insights Engine 实现两者兼备，这堪称真正的变革性突破。”

“UFC 粉丝对这项运动充满热情且见解深刻。这为我们带来助益，因为许多已发布的洞察直接面向粉丝，其中大量内容会进入社交媒体渠道，”IBM AI 解决方案架构师 Anand Das 在接受 IBM Think 采访时指出。“粉丝会告知他们更青睐何种洞察类型，我们便以此为方向持续迭代优化。”