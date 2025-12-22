人工智能

运用 IBM® watsonx 革新 UFC 观赛体验

发布日期 2025年12月22日
拥挤的 UFC 比赛，选手走向八角笼
By Teaganne Finn
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

当选手伴着专属歌曲步入八角笼——这对全球超 7 亿 UFC 粉丝而言必然伴随着关键数据呈现——这已成为格斗运动盛宴的标志性传统。11 月 15 日麦迪逊广场花园的 UFC 322 赛事中，Valentina Shevchenko 在联合主赛压制张伟丽，成功卫冕 UFC 女子蝇量级冠军并刷新抱摔纪录，八角笼内迸发的能量席卷全场。

2024 年 10 月，UFC 与 IBM 合作，通过深度洞察与故事叙述提升粉丝实时参与度。IBM 与 UFC 共同构建了 UFC Insights Engine——一个能自动生成赛事与选手深度解析的 AI 驱动平台。UFC 数据制作团队使用定制仪表板工作，从中提取 UFC Insights Engine 的关键数据与精彩故事线。在该仪表板中，他们运用由 IBM watsonx Orchestrate 驱动的 AI 智能体快速核验相关数据。随后由 IBM 生成式 AI Granite 模型生成自然语言文稿草案，帮助数据制作团队实时快速构建叙事视角。

拓展粉丝体验维度

今年，IBM 与 UFC 将把 UFC Insights Engine 的体验扩展至赛中实时洞察。这项新功能首次亮相于麦迪逊广场花园 UFC 322 赛事的第一回合：当 Shevchenko 成为 UFC 历史上首位达成生涯 60 次抱摔的女子选手时， 观众通过屏幕左侧视觉化呈现的首个赛中洞察数据亲眼见证了这一刻。该功能也将在后续赛事中持续呈现。

“此前我们仅提供赛前洞察，因此实时洞察生成对我们而言是重大转变。”IBM 美洲构建工程首席经理 Jonathan Collins 在接受 IBM Think 采访时如此表示。

这一全新的洞察流水线将在直播期间为粉丝提供精彩数据，例如历史纪录更新或关键统计数据。试想一位选手即将打破历史性的击倒纪录。借助全新的 Insights Engine，UFC 数据制作团队已预先准备相关洞察内容，待纪录在实时赛事中被打破时即刻呈现。该洞察随后将提交给 UFC 内容与直播团队，通过直播向公众发布。

TKO 集团创新执行副总裁 Alon Cohen  表示 ：“基于 IBM watsonx 构建的 UFC Insights Engine 是一个复杂的 AI 解决方案，能在数秒内 深度挖掘全新实时 洞察。 任何使用 AI 工具者都清楚，通常 难以兼顾深度与速度。 但通过与 IBM 合作开发这些赛中数据，我们已优化 Insights Engine 实现两者兼备，这堪称真正的变革性突破。”

“UFC 粉丝对这项运动充满热情且见解深刻。这为我们带来助益，因为许多已发布的洞察直接面向粉丝，其中大量内容会进入社交媒体渠道，”IBM AI 解决方案架构师 Anand Das 在接受 IBM Think 采访时指出。“粉丝会告知他们更青睐何种洞察类型，我们便以此为方向持续迭代优化。”

Insights Engine 的内部架构

Insights Engine 由 IBM 全系列 AI 产品提供支持。各 IBM 产品协同运作：watsonx.data 对原始 UFC 数据进行流线化处理，随后 watsonx.ai 从原始数据中提取洞察，最终在 watsonx.governance 的辅助下，以可解释、透明化的方式交付成果。

赛中洞察是 UFC 提升所有相关方观赛体验目标的重要组成部分。UFC 内容与直播团队反馈显示，IBM 解决方案成效显著——洞察生成量提升三倍，自平台启动以来洞察生成时间缩减约 40%，从而释放更多精力投入创造性工作。

Collins 补充道：“我们始终在进步，即使从赛前洞察角度来看也是如此。我们拥有多条流水线，并持续寻求创新以优化直播与粉丝体验。”UFC Insights Engine 基于 watsonx Orchestrate 技术构建，包含统一对话界面，UFC研究人员可通过该界面提出复杂问题、分析趋势，并将其转化为面向粉丝的定制化洞察。该编排系统集成了先进工具，例如由领先开源 LLM（包括基于 UFC 丰富历史数据训练的 IBM® Granite 与 Llama 模型）驱动的文本转 SQL 流水线。

全球亲临现场或收看 UFC 322 麦迪逊广场花园赛事的粉丝，首次见证了这项全新洞察功能。凭借每年超 40 场直播赛事、覆盖 9.5 亿户家庭的传播规模，UFC 粉丝很快便将能亲身体验这一解决方案的实际应用。

