教会 AI 学习的人认为，人类水平的智能比你想象的更接近现实

Richard Sutton 是现代人工智能的先驱之一，他不相信仅仅向 AI 投入更多计算能力就能制造出像人类一样思考的机器。事实上，他认为当今对深度学习扩展的过度关注可能阻碍了 AI 充分发挥其潜力。

Sutton 与他的长期合作者 Andrew Barto 因其在强化学习方面的工作而获得了今年的图灵奖（通常被称为“计算机界的诺贝尔奖”）。他认为，当 AI 停止依赖精心策划的数据集，并开始像孩子一样从体验中学习时，才会实现真正的突破。

Sutton 在接受采访时表示：“如果我们想要实现真正的智能，AI 就需要在实践和试错中学习。计算不是万能的。更多计算能力会有所帮助，但它不是智能的核心要素。”

在 OpenAI、Google DeepMind 和 Anthropic 等 AI 巨头竞相扩展其模型，不断向其输入越来越多的数据和计算资源，以追求达到人类水平的推理能力之际，这是一个大胆的说法。然而，Sutton 认为这种方法是存在缺陷的，并认为真正的进步将来自于完善管理机器学习方式的算法，而不仅仅是让机器变得越来越大。