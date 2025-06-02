可能教会 AI 思考的微小鱼脑

这种大脑与机器的融合不仅是理论上的。 在 IBM 研究院，Dharmendra Modha 和他的团队已经构建了 NorthPole，一种专为推理设计的新型 AI 芯片。与受困于冯诺依曼瓶颈、需在内存和处理器间不断搬运数据的传统芯片不同，NorthPole 将两者集成在一起。它是大脑的数字映射，其中内存与计算相互交织。

该芯片通过将内存直接嵌入计算核心旁边来实现这一点。NorthPole 拥有 220 亿个晶体管，采用 12 纳米节点工艺制造，在 ResNet-50 等标准基准测试中，其推理性能的能效是主流 CPU 和 GPU 的 25 倍。这种架构不仅实现了高能效，还大幅降低了延迟并节省了空间。

基于 ZAPBench 数据构建的模型能够告诉您接下来会发生什么——哪些神经元可能被激活、何时激活，甚至这种模式可能如何在大脑区域间扩散。但更深层的问题依然存在：这些预测是否意味着我们理解了产生它们的系统？当您能预测大脑活动时，这意味着什么？这代表您理解它了吗？在 Lueckmann 看来，并非完全如此。

“ZAPBench 目前专注于最大化预测性能，而对所使用的模型类型未施加限制，”Lueckmann 表示。

一个更具雄心的目标正在显现：从预测转向解释。这不仅需要知道神经元如何激活，还需要知道原因。

正是在这个节点，其雄心更进一步。除了活动数据，Lueckmann 的合作者正在汇编同一条鱼大脑的结构数据集。这无关神经元在做什么，而在于它们是如何连接的。

“我们的合作者已经从同一条鱼获取了突触分辨率的结构数据集，”他说。“该结构数据目前正在进行处理，以重建其大脑中每个神经元的形态，这项努力得到了大规模人工校对的支持。”

这意味着一个活体大脑的实际连接图。如果预测模型能够融入这种结构——例如在建模过程中将其用作约束或先验知识，结果可能会更具可解释性。这张流程图不仅能指出接下来发生什么，还能暗示其原因。

“我们希望，通过利用这类结构信息来丰富预测模型——例如将实体连接图作为模型约束——能够催生出不仅更准确、而且更具可解释性的模型，”Lueckmann 说道。

可解释性至关重要。如果 AI 能帮助我们解码大脑，这不仅将是神经科学的胜利。它也可能反过来促进 AI 自身的发展，提供我们从未想象过的、源自生物学的蓝图。

他说：“一个真正重大的飞跃，将是从预测转向真正的机制性理解。”“然而就目前而言，我主要将其视为一项利用 AI 推动科学理解的尝试，而非直接推进 AI 本身的努力。”

尽管如此，反馈循环是可能存在的。新的 AI 方法可能为神经科学打开新的大门。而新的神经科学洞察也可能重塑 AI。

“对于 ZAPBench 基准而言，最理想的结果是它能成为一块垫脚石，帮助我们发现目前未知的脊椎动物大脑功能原理，”Lueckmann 说。“如果这能实现，可以想见，这些洞察将可能启发和激励 AI 的新方向。”

ZAPBench 或许源自一条微小鱼类，但其意义远超其规模。该数据集为大脑结构与活动之间的关系打开了一扇前所未有的窗口，使研究人员能够以以往无法实现的方式探索认知与计算的基础。