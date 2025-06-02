标签
可能教会 AI 思考的微小鱼脑

在海洋中仰望水面，可见成群的各式鱼类

Sascha Brodsky

霍华德·休斯医学研究所珍妮莉亚研究园区的主实验楼耸立在波托马克河林木葱郁的岸边，犹如一艘玻璃与钢铁构成的航船，其锋利的棱角被周围的青山与倒影池柔化。室内，自然光线倾泻进开放的协作空间，蜿蜒的走廊连接着专业的显微成像套间，研究人员聚集在绘有白板草图和高分辨率脑扫描图的墙壁附近。

在位于弗吉尼亚州阿什本的一间这样的套房里，屏幕上闪烁着斑马鱼幼虫大脑的体绘制影像。每个神经元在激发时被高分辨率 3D 技术捕获，化作一个光点脉动——一个微型星系。在外行人看来，这就像水晶穹顶内萤火虫的群舞。但对谷歌研究院的研究科学家 Jan-Matthis Lueckmann 及其合作者而言，这是一幅以闪烁编码的、正在工作的认知地图。它是一个谜题。解开它，可能重塑我们对大脑和人工智能的理解。

Lueckmann 在接受 IBM Think 采访时表示：“除了校正这段体积视频中弹性形变等问题之外，一个重大挑战是如何可靠地精确定位这些神经元的位置。”“为了解决这个问题，我们与霍华德·休斯医学研究所珍妮莉亚的一个专家团队密切合作。他们使用专门设计的标注协议，精心手工标注了大约 2,000 个神经元。”

硅镜中的大脑

随着 AI 系统日益强大，研究人员越来越多地从生物学中寻求灵感，尤其是大脑——这台进化造就的最高效计算机器。ZAPBench 项目作为一个全脑斑马鱼数据集，致力于探究神经元计算与预测的本质，是当前最富雄心的范例之一。

但故事不止于生物学。在 IBM 研究院，类似的灵感催生了 NorthPole 等类脑芯片，这种芯片通过模仿神经元计算方式挑战传统架构。随着 ZAPBench 等项目不断揭示大脑功能的原理，它们将为下一代 AI 硬件提供信息。

ZAPBench 数据集——这个正在展开的故事的核心——并非普通的脑部扫描。这是一段体积视频，以精细的细节记录了活体斑马鱼连续两小时的全脑活动。每一秒都包含三维帧，追踪着约 7 万个神经元的实时荧光信号，每一个神经元短暂亮起，都标志着一次思维迸发。

这一优雅的描述远未道出其工程复杂性。视频呈现的是一个动态变化的图景。组织的微观位移导致的弹性形变，造成了扭曲数据的畸变。算法出错。在缺乏精确图谱的情况下，最简单的任务也变得艰巨：每个神经元的确切位置究竟在哪里？

小球在轨道上滚动的三维设计

构建思维的预测地图

为了回答这个问题，Lueckmann 和他的团队求助于人工。他们与珍妮莉亚的一个专业团队合作，手工标注了大约 2,000 个神经元。这不仅涉及标记细胞，还需要在反复的过程中精修每一个标记，形成一种科学家与机器之间的迭代对话。“这一过程涉及我们团队之间的多轮反馈和精修，最终为我们定制的算法提供了训练数据，”他说。

在此基础上，算法完成了其余工作：标定了其他约 7 万个神经元的位置。这不仅仅是蛮力计算。它是构建能够预测大脑下一步活动的机器学习模型所必需的脚手架。

研究中使用的斑马鱼并非仅仅静置于水箱中。它暴露在一系列虚拟刺激之下，包括模拟水流、闪烁光线和移动阴影，每种设计都旨在模拟自然环境线索。在通过电极记录鱼尾肌肉活动的同时，研究人员使用光片显微镜对其大脑进行实时成像。这条鱼被固定在透明凝胶中，并经过基因改造以表达钙指示剂——当神经元激发时会发出荧光。这一设置使研究人员能够同时获取整个脊椎动物大脑的视觉刺激和神经反应数据。

ZAPBench 不仅包含活动数据，还即将包含同一尾鱼下至突触水平的连接组数据。这使得在脊椎动物物种中进行前所未有的建模成为可能：活动与结构，并置呈现。借助这种结合，模型可以开始不止于预测；它们可以开始进行解释。

另外两项研究也体现了相似的雄心。艾伦研究所的 MICrONS 项目 一直在结合小鼠大脑的结构与功能成像，提供密集的连接组图谱以及神经活动模式，以理解视觉信息是如何被处理的。他们的数据集推动了关于哺乳动物大脑（尤其是视觉皮层）结构与功能关系的研究。

与此同时，加州大学圣地亚哥分校的大脑观测站发布了来自 Neuropixel 探针的大规模数据，这些探针记录了行为小鼠体内数千个神经元的活动。尽管在空间全面性上不如 ZAPBench，这项工作提供了与行为同步的宝贵时间序列数据，为皮层动力学的预测建模进展做出了贡献。

视频数据的意义

ZAPBench 提出的真正问题本身并不在于神经元。而在于我们如何建模它们。

数十年来，大脑建模严重依赖于时间序列数据。这意味着将大脑复杂的 3D 结构简化为随时间变化的数值活动水平。这种方法更简单，计算资源消耗更少，也更容易分析。

但这是有代价的。

“获取时间序列数据需要分割步骤，尽管我们尽了最大努力，但在这个尺度上，这个过程不可避免地会保留一定程度的误差，”Lueckmann 解释道。分割，即隔离和标记神经元的过程，本质上就容易出错。早期的一个小错误可能会在整个模型中引发连锁反应。

体数据提供了一条不同的路径。体模型不是将 3D 图像简化为 1D 信号，而是旨在直接从视频预测活动。它是端到端的。虽然杂乱，但很优雅。

“直接预测体数据绕过了对分割的需求，”Lueckmann 告诉 IBM Think。“它提供了一种更端到端的方法，这一特性在机器学习应用中常常被证明是有利的。”

在测试中，研究团队发现，当仅提供短时历史活动信息时，体视频模型的表现优于时间序列模型。为什么？他们仍在试图找出原因。但一种可能性是归纳偏置：视频模型本质上更能保持神经元之间的空间关系。

Lueckmann 表示：“我们目前正在探究其根本原因。”“我们当前的假设是，视频模型固有的归纳偏置使其更容易处理神经元间的关系。”

但代价是什么？体模型计算负担重。仅加载数据本身就是一项工程壮举。

“虽然数据加载对我们的视频模型构成了巨大的工程挑战，但对于时间序列模型来说这只是个小问题，后者能实现更快的实验迭代，”Lueckmann 补充道。

实际上，这两种建模类型并非对立。它们代表了实现共同目标时的不同权衡：通过预测大脑下一步将做什么来理解它如何思考。

脑启发硬件

这种大脑与机器的融合不仅是理论上的。 在 IBM 研究院，Dharmendra Modha 和他的团队已经构建了 NorthPole，一种专为推理设计的新型 AI 芯片。与受困于冯诺依曼瓶颈、需在内存和处理器间不断搬运数据的传统芯片不同，NorthPole 将两者集成在一起。它是大脑的数字映射，其中内存与计算相互交织。

该芯片通过将内存直接嵌入计算核心旁边来实现这一点。NorthPole 拥有 220 亿个晶体管，采用 12 纳米节点工艺制造，在 ResNet-50 等标准基准测试中，其推理性能的能效是主流 CPU 和 GPU 的 25 倍。这种架构不仅实现了高能效，还大幅降低了延迟并节省了空间。

基于 ZAPBench 数据构建的模型能够告诉您接下来会发生什么——哪些神经元可能被激活、何时激活，甚至这种模式可能如何在大脑区域间扩散。但更深层的问题依然存在：这些预测是否意味着我们理解了产生它们的系统？当您能预测大脑活动时，这意味着什么？这代表您理解它了吗？在 Lueckmann 看来，并非完全如此。

“ZAPBench 目前专注于最大化预测性能，而对所使用的模型类型未施加限制，”Lueckmann 表示。

一个更具雄心的目标正在显现：从预测转向解释。这不仅需要知道神经元如何激活，还需要知道原因。

正是在这个节点，其雄心更进一步。除了活动数据，Lueckmann 的合作者正在汇编同一条鱼大脑的结构数据集。这无关神经元在做什么，而在于它们是如何连接的。

“我们的合作者已经从同一条鱼获取了突触分辨率的结构数据集，”他说。“该结构数据目前正在进行处理，以重建其大脑中每个神经元的形态，这项努力得到了大规模人工校对的支持。”

这意味着一个活体大脑的实际连接图。如果预测模型能够融入这种结构——例如在建模过程中将其用作约束或先验知识，结果可能会更具可解释性。这张流程图不仅能指出接下来发生什么，还能暗示其原因。

“我们希望，通过利用这类结构信息来丰富预测模型——例如将实体连接图作为模型约束——能够催生出不仅更准确、而且更具可解释性的模型，”Lueckmann 说道。

可解释性至关重要。如果 AI 能帮助我们解码大脑，这不仅将是神经科学的胜利。它也可能反过来促进 AI 自身的发展，提供我们从未想象过的、源自生物学的蓝图。

他说：“一个真正重大的飞跃，将是从预测转向真正的机制性理解。”“然而就目前而言，我主要将其视为一项利用 AI 推动科学理解的尝试，而非直接推进 AI 本身的努力。”

尽管如此，反馈循环是可能存在的。新的 AI 方法可能为神经科学打开新的大门。而新的神经科学洞察也可能重塑 AI。

“对于 ZAPBench 基准而言，最理想的结果是它能成为一块垫脚石，帮助我们发现目前未知的脊椎动物大脑功能原理，”Lueckmann 说。“如果这能实现，可以想见，这些洞察将可能启发和激励 AI 的新方向。”

ZAPBench 或许源自一条微小鱼类，但其意义远超其规模。该数据集为大脑结构与活动之间的关系打开了一扇前所未有的窗口，使研究人员能够以以往无法实现的方式探索认知与计算的基础。

2024 年 AI 实际应用

IBM® watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
人工智能 (AI) 咨询服务

IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

 深入了解人工智能服务
