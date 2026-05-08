Dinesh Nirmal 出席 2026 年 5 月 5 日周二 Think 2026 主题演讲：赋能智能体式企业。
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“如果没有 AI 运营模式，您在当下的行业环境中根本无法立足”：Think 2026 大会 DevOps 专题分享

By Derek Robertson
发布日期 2026年5月8日
更新日期 2026年5月11日

今年在波士顿举办的 IBM Think 大会上，DevOps 领域决策层齐聚一堂，直面 2026 年 IT 行业的现实格局：AI 已不再只是该领域的组成部分，而是成为领域本身。

过去十年间，DevOps 持续发展，融入了更细粒度、更深度的可观测性实践方法。这类工具采集的数据体量庞大、内容丰富，需要强大的自动化方案支撑，既要完成数据解读，也要依托数据带来的洞察分析落实对应举措。

AI 驱动的可观测性工具虽能加快这一流程，同时也会提升整体复杂度、成本与运行风险。

在 Think 大会上，IBM 的 DevOps 负责人推出全新工具，用以破解复杂局面，并在日趋多元的环境中统筹各项工作。

关键要点

IBM CEO Arvind Krishna 在周二主题演讲中表示：“基础架构若不够稳固，模型本身便失去实际意义。依托 AI 持续迭代的 DevOps 流程，正是为了维系稳固的 IT 基础架构。”其关键要点如下：

  • 混合架构的复杂性已成常态，而 AI 正在加速推进这种态势。如今组织的运行环境横跨云、本地及 Z systems 的应用程序、基础设施与网络，AI 工作负载会进一步放大规模压力、成本开销与运行风险。

    当这种复杂性成为组织常态，统一规范与策略驱动型自动化，就成为保障系统稳定可靠的关键。如需深入了解团队如何搭建这类基础架构，请参阅我们关于标准化与策略驱动自动化的白皮书。

  • AI 正逐步成为运维工作的统一支撑层。AI 驱动的运维模式不会催生更多数据孤岛，反而能够作为纽带，打通各类混合架构环境。

  • 可观测性的重心正从状态可视转向权责可溯。团队需要实时且由 AI 辅助生成的洞察分析，不仅能够发现问题，还可说明影响范围、成因以及处置方向。

  • 应用程序遥测数据与基础设施拓扑结构必须实现统一联动。整合应用程序与基础设施数据并持续同步的环境，可为相关人员提供更清晰的端到端可视能力，加快根本原因分析效率。

  • 当下的业务运行规模依赖协同一致且由 AI 驱动的自动化能力。随着复杂度不断提升，AI 驱动的运维模式愈发不可或缺，能够减少冗余工作、优化性能与成本，助力团队稳妥扩充业务体量。

IBM 软件高级副总裁 Dinesh Nirmal 在周二主题演讲中提到：“未来五年内，生成式 AI 将为企业带来 10 亿款全新应用程序。他还补充，每一款容器化应用程序，都拥有数百甚至上千个微服务，而这些微服务或将由数十亿智能体统筹管理。”

“你要如何搭建控制平面来管理这些智能体？这些智能体之间会形成怎样的交互机制？哪些主体有权访问这类智能体？这类智能体能够调取哪些类型的数据？”


 

控制智能体式系统的新平台

IBM Concert 平台

同日，IBM 自动化业务负责人探讨了面向智能体式 IT 系统的全新观测与管控模型，其核心理念源于一个现实现状。信号的规模与流转速度，已经超出人工响应的能力范围。IBM Concert 平台可跨应用程序、基础设施、网络及安全体系提供共享运行层，将海量数据转化为持续更新的基准信息，清晰呈现应用、基础设施及其关联关系。

Concert 整合了 IBM Instana、Turbonomic、CloudPak for AIOps 等多项 IBM 能力，与现有工具协同配合而非取而代之，为结构繁杂且由 AI 赋能的业务环境提供全方位视角。

Concert Secure Coder 用户界面。 IBM Concert Secure Coder。

HCP Terraform

本周全新发布的另一款 DevOps 工具 HCP Terraform 由 Infragraph 提供技术支持，可借助实时数据可视化能力，进一步强化 Concert 平台功能。

Infragraph 是一个实时图谱数据库，可为企业提供混合云环境下基础设施、应用程序、数据及安全相关信息。将 Concert 与由 Infragraph 提供支持的 HCP Terraform 搭配使用时，Concert 生成的洞察分析将持续更新的资源图谱作为依据，精准反映基础设施实时状态与各组件关联关系。

“规模化运营能力才是关键，”Nirmal 周二在现场演示两款工具协同运作时表示。“您可通过 Infragraph 完成可视化呈现，再将数据接入 Concert，进而完成研判、决策与处置全流程。”

IBM Concert Protect 和 Secure Coder

复杂度的提升自然会带来更高的安全要求，IBM Concert 团队同时发布了一款新产品，可在智能体式 IT 环境中持续识别安全隐患。借助 IBM Concert Protect 与 Secure Coder，IBM 将持续隐患管理能力直接融入开发人员工作流程，形成完整闭环。在全环境中检测安全隐患，通过风险评分完成威胁评估，依托自动化流程完成隐患处置，再基于相关数据迭代优化平台自身能力。

IBM 专家还现场演示了 Instana 应对复杂度与规模化新挑战的方式。这款由智能体式 AI 驱动的全栈可观测性工具，现已集成至 Concert 平台，命名为 Concert Observe。Instana 产品管理总监 Jacob Yackenovich 于周二分享，IBM Instana 可自动发现 AI 组件并实现跨混合技术栈可视，助力组织从被动排查问题，转向受规范约束、由 AI 驱动的运行模式。

Instana AI 智能体 LLM 可观测性 智能体推理 IBM Instana 生成式 AI 可观测性解决方案。

可观测性固然十分关键，但智能体体系还需要更完备的监控与运维工具架构，实时把控自身复杂态势。周三下午，Instana 的 Yackenovich 与 Marriott、Honda 企业负责人参与专题研讨，探讨将该平台与 Ansible 配置工具、Concert 网络运维自动化工具搭配使用，开发人员便可搭建统一自动化架构。

搭建可协同联动的 DevOps 工具架构后，IT 团队可通过统一的策略驱动系统，在混合环境中统筹确定性、事件驱动型与智能体工作流，保障 AI 系统在合适时机拥有合规访问权限。

2026 年，企业需要具备协同性、集成性与完备性的 DevOps 实践体系，才能跟上 AI 系统与智能体大规模落地的发展浪潮。这种紧迫共识是本届 Think 大会传递的关键信号之一，大会同时展示了 IBM 为应对这一挑战打造的多款工具。

“企业内每一次人工访问，都会对应 120 次非人工主体的访问行为，”软件高级副总裁 Nirmal 周二表示。

“你要如何为其配置特权访问权限？你的 IAM [身份和访问管理] 策略如何规划？你如何进行策略管理？这正是企业需要 AI 运营模式的原因，这也是未来五年企业将要面临的核心挑战。”

“如果没有 AI 运营模式，您在当下的行业环境中根本无法立足。”

作者

Derek Robertson

Staff Writer

IBM Think

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