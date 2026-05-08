“如果没有 AI 运营模式，您在当下的行业环境中根本无法立足”：Think 2026 大会 DevOps 专题分享

今年在波士顿举办的 IBM Think 大会上，DevOps 领域决策层齐聚一堂，直面 2026 年 IT 行业的现实格局：AI 已不再只是该领域的组成部分，而是成为领域本身。
过去十年间，DevOps 持续发展，融入了更细粒度、更深度的可观测性实践方法。这类工具采集的数据体量庞大、内容丰富，需要强大的自动化方案支撑，既要完成数据解读，也要依托数据带来的洞察分析落实对应举措。
AI 驱动的可观测性工具虽能加快这一流程，同时也会提升整体复杂度、成本与运行风险。
在 Think 大会上，IBM 的 DevOps 负责人推出全新工具，用以破解复杂局面，并在日趋多元的环境中统筹各项工作。
IBM CEO Arvind Krishna 在周二主题演讲中表示：“基础架构若不够稳固，模型本身便失去实际意义。依托 AI 持续迭代的 DevOps 流程，正是为了维系稳固的 IT 基础架构。”其关键要点如下：
IBM 软件高级副总裁 Dinesh Nirmal 在周二主题演讲中提到：“未来五年内，生成式 AI 将为企业带来 10 亿款全新应用程序。他还补充，每一款容器化应用程序，都拥有数百甚至上千个微服务，而这些微服务或将由数十亿智能体统筹管理。”
“你要如何搭建控制平面来管理这些智能体？这些智能体之间会形成怎样的交互机制？哪些主体有权访问这类智能体？这类智能体能够调取哪些类型的数据？”
同日，IBM 自动化业务负责人探讨了面向智能体式 IT 系统的全新观测与管控模型，其核心理念源于一个现实现状。信号的规模与流转速度，已经超出人工响应的能力范围。IBM Concert 平台可跨应用程序、基础设施、网络及安全体系提供共享运行层，将海量数据转化为持续更新的基准信息，清晰呈现应用、基础设施及其关联关系。
Concert 整合了 IBM Instana、Turbonomic、CloudPak for AIOps 等多项 IBM 能力，与现有工具协同配合而非取而代之，为结构繁杂且由 AI 赋能的业务环境提供全方位视角。
本周全新发布的另一款 DevOps 工具 HCP Terraform 由 Infragraph 提供技术支持，可借助实时数据可视化能力，进一步强化 Concert 平台功能。
Infragraph 是一个实时图谱数据库，可为企业提供混合云环境下基础设施、应用程序、数据及安全相关信息。将 Concert 与由 Infragraph 提供支持的 HCP Terraform 搭配使用时，Concert 生成的洞察分析将持续更新的资源图谱作为依据，精准反映基础设施实时状态与各组件关联关系。
“规模化运营能力才是关键，”Nirmal 周二在现场演示两款工具协同运作时表示。“您可通过 Infragraph 完成可视化呈现，再将数据接入 Concert，进而完成研判、决策与处置全流程。”
复杂度的提升自然会带来更高的安全要求，IBM Concert 团队同时发布了一款新产品，可在智能体式 IT 环境中持续识别安全隐患。借助 IBM Concert Protect 与 Secure Coder，IBM 将持续隐患管理能力直接融入开发人员工作流程，形成完整闭环。在全环境中检测安全隐患，通过风险评分完成威胁评估，依托自动化流程完成隐患处置，再基于相关数据迭代优化平台自身能力。
IBM 专家还现场演示了 Instana 应对复杂度与规模化新挑战的方式。这款由智能体式 AI 驱动的全栈可观测性工具，现已集成至 Concert 平台，命名为 Concert Observe。Instana 产品管理总监 Jacob Yackenovich 于周二分享，IBM Instana 可自动发现 AI 组件并实现跨混合技术栈可视，助力组织从被动排查问题，转向受规范约束、由 AI 驱动的运行模式。
可观测性固然十分关键，但智能体体系还需要更完备的监控与运维工具架构，实时把控自身复杂态势。周三下午，Instana 的 Yackenovich 与 Marriott、Honda 企业负责人参与专题研讨，探讨将该平台与 Ansible 配置工具、Concert 网络运维自动化工具搭配使用，开发人员便可搭建统一自动化架构。
搭建可协同联动的 DevOps 工具架构后，IT 团队可通过统一的策略驱动系统，在混合环境中统筹确定性、事件驱动型与智能体工作流，保障 AI 系统在合适时机拥有合规访问权限。
2026 年，企业需要具备协同性、集成性与完备性的 DevOps 实践体系，才能跟上 AI 系统与智能体大规模落地的发展浪潮。这种紧迫共识是本届 Think 大会传递的关键信号之一，大会同时展示了 IBM 为应对这一挑战打造的多款工具。
“企业内每一次人工访问，都会对应 120 次非人工主体的访问行为，”软件高级副总裁 Nirmal 周二表示。
“你要如何为其配置特权访问权限？你的 IAM [身份和访问管理] 策略如何规划？你如何进行策略管理？这正是企业需要 AI 运营模式的原因，这也是未来五年企业将要面临的核心挑战。”
“如果没有 AI 运营模式，您在当下的行业环境中根本无法立足。”
利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。
通过跨云与本地环境统一的策略驱动工作流程，实现基础设施配置与管理自动化。
使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。