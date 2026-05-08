“如果没有 AI 运营模式，您在当下的行业环境中根本无法立足”：Think 2026 大会 DevOps 专题分享

今年在波士顿举办的 IBM Think 大会上，DevOps 领域决策层齐聚一堂，直面 2026 年 IT 行业的现实格局：AI 已不再只是该领域的组成部分，而是成为领域本身。

过去十年间，DevOps 持续发展，融入了更细粒度、更深度的可观测性实践方法。这类工具采集的数据体量庞大、内容丰富，需要强大的自动化方案支撑，既要完成数据解读，也要依托数据带来的洞察分析落实对应举措。

AI 驱动的可观测性工具虽能加快这一流程，同时也会提升整体复杂度、成本与运行风险。

在 Think 大会上，IBM 的 DevOps 负责人推出全新工具，用以破解复杂局面，并在日趋多元的环境中统筹各项工作。