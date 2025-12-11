这种潜藏的电子邮件危机正使企业蒙受数十亿美元损失
他们的电子邮件进入了客户的垃圾邮件文件夹。需数月才能重回收件箱。
Radek Kaczyński 正在等待一封电子邮件。这封邮件本应已送达——他几分钟前刚发给自己。但邮件始终未出现在他的收件箱里。
Kaczyński 是电子邮件送达领域的专家。他是 Bouncer 的首席执行官，这家初创企业为数千家商业客户管理邮件列表。与客户一样，Bouncer 的大部分销售也依赖电子邮件营销活动。但这家公司当时正遭遇一段未曾预料的艰难时期。在全年最繁忙的“网络周”前夕，Bouncer 开展了有史以来规模最大的电子邮件销售活动。但收入却诡异地停滞不前。
这给 Bouncer 的后续活动带来了巨大压力。因此，当 Kaczyński 最终在测试电子邮件最糟糕的归宿——垃圾邮件文件夹——找到它时，心情十分沉重。
通过深入分析数据，Kaczyński 发现了上次活动失败的根源，并证实了营销团队的猜测：数月来，作为其沟通战略核心的数千封 Bouncer 营销电子邮件，都落入了客户的垃圾邮件文件夹。
“波兰有句谚语：鞋匠穿着破鞋走路，”Kaczyński 在接受 IBM Think 采访时表示。如果连帮助客户规避垃圾邮件文件夹的 Bouncer 都会遭遇这种情况，那么任何企业都可能中招。事实的确如此：仅在美国，未送达电子邮件每年可能导致 600 亿美元的潜在损失，而每六封合规营销电子邮件中就有一封无法进入收件箱。即使发送方遵守所有规则，电子邮件仍可能被归入垃圾邮件。而一旦陷入这种境地，摆脱困境便如同梦魇。
这是因为维持高送达率——驾驭那些决定电子邮件归宿的不透明算法、过滤器和技术标准——更像一门艺术而非科学。谷歌与雅虎或微软的规则各不相同，每家服务商的政策都可能在没有预警的情况下变更。由独立活动人士维护的域名黑名单，足以让发送方的送达率在一夜间崩溃。而当走投无路的企业寻求解决方案时，灰市地址列表、付费游戏机制与其他江湖骗术，往往会淹没真正的专业建议。
对于 Bouncer 这类企业，排查此类问题已足够棘手；而对电子邮件行业之外的组织而言，由于通常缺乏应对资源，情况更为严峻。自由职业者支付平台 OutVoice 联合创始人 Issa Diao 将其形容为卡夫卡式的梦魇。去年，OutVoice 收购了新闻通讯机构 Study Hall，该机构为约 5 万名订阅者（包括本文记者）提供新闻行业机会信息。收购数月后，Diao 惊恐地发现通讯的打开率从 80% 骤降至 10%。不仅电子邮件进入垃圾箱，部分甚至被标记为网络钓鱼警报。OutVoice 的四名员工不知该向何处求助。“所有人都在问我：‘我们该怎么办？’”Diao 说。“而我只能说：‘我不知道。’”据他所知，唯一的选项就是“填写谷歌表格，结果却只是石沉大海”。
OutVoice 的困境正变得越来越普遍。数据完整性平台 Validity 的报告显示，2024 年第一季度到第四季度之间被标记为垃圾邮件的数量 几乎翻了一番 。而在 Mailgun 的 2024 年调查中，48% 的邮件发送方表示 难以 避免邮件进入垃圾箱。与此同时，电子邮件服务商持续加大力度：今年四月，微软 Outlook 对大型邮件发送方提出了 新要求 以避免邮件进入“垃圾邮件”文件夹。就在上个月，服务于 四分之三 美国电子邮件用户的 Gmail 宣布 “将加强对非合规流量的执法力度”，可能导致新一轮初衷良好的机构电子邮件被归入收件方的垃圾邮件文件夹。
人人都希望减少垃圾邮件。但 IT 负责人、营销人员和小企业主表示，他们正受困于交叉火力。当企业的电子邮件在垃圾箱中沉寂时，销售团队会丢失销售线索，营销人员无法达成投资回报率目标，新闻通讯的参与度逐渐蒸发。员工甚至可能难以让自己的私人电子邮件进入同事的收件箱。
在此背景下，Kaczyński 明白 Bouncer 必须迅速行动，否则可能再次经历痛苦的销售旺季。随着公司声誉岌岌可危，且 2025 年黑色星期五已迫在眉睫，Kaczyński 和团队开始寻找解决方案。在修复低送达率之前，他们需要先锁定问题根源。
从拨号上网时代到 AI 时代，互联网始终有一个角落保持着惊人的可靠性：平凡的收件箱。每天约有 3760 亿封邮件发送给约 46 亿人。包括即时通讯应用、项目管理平台和聊天机器人在内所谓的“电子邮件终结者”，几乎未能撼动这项技术的主导地位——即使在精通技术的 IT 负责人中，近半数表示在内外沟通时仍最依赖电子邮件。
但这种可靠性来之不易。对抗垃圾邮件发送者的战争已持续数十年。
21 世纪初，电子邮件收件箱曾是个危险之地。2003 年 Pew 调查中，受访者描述了大量令人反感的链接和图片。“那简直是充斥着刺眼骇人图像的嘈杂声浪，”自 2001 年起担任权威博客《垃圾邮件资源》编辑的 Al Iverson 在接受 IBM Think 采访时回忆道。
Iverson 与同时代的反垃圾邮件先锋通过创建首批反垃圾邮件资料库（记录被入侵服务器及其对应 IP 地址的列表）展开反击，用以遏制最恶劣的垃圾邮件发送者。这些由志愿者运营的非正式列表逐渐发展为成熟组织，最著名的是 Spamhaus——该组织宣称目前保护着约 45 亿个收件箱。但随着反垃圾邮件算法日益复杂，善意发送者与恶意垃圾邮件发送者之间的界限开始模糊。
成立于 1998 年的 Spamhaus 利用实时数据和全球志愿者网络识别不良行为者，采用包括“垃圾邮件陷阱”在内的技术——这种特殊邮箱地址一旦被添加到发送者的订阅列表，就意味着发送者可能购买了非法名单或未经许可获取地址。仅过去几年，该组织已协助美国联邦调查局和欧洲刑警组织应对网络威胁，进一步巩固了其声誉。据 Iverson 透露，Spamhaus 的拦截列表如此全面，以至于苹果、微软和雅虎（与 Gmail 共同主导美国市场）都被认为将其纳入了自家的反垃圾邮件过滤器。这意味着被列入 Spamhaus 名单对发送者而言可能意味着厄运，使邮件几乎不可能进入收件箱。
网络犯罪分子自然希望解散 Spamhaus。但即便是 2021 年分析报告背后的研究人员等合理批评者也指出，包括 Spamhaus 在内的开源拦截列表可能成为钝器，在惩罚恶意发送者的同时也会误伤善意发送者。数十条 Trust Pilot 评论证实了这一点，今年 7 月有评论者声称 Spamhaus 凭一己之力“摧毁了我过去八年的工作成果，并使我拥有的 30 个域名信誉扫地”。而 2025 年的一篇论文显示，研究人员仅需向 Spamhaus 监控的三个垃圾邮件陷阱发送邮件，就能诱使其将合法邮件服务器列入黑名单。
Spamhaus 方面为企业提供了申诉渠道，并配备资源帮助机构改善信誉状态。该组织宣称其误判率仅为 0.02%——尽管难以独立验证，但考虑到现代邮件服务器处理的垃圾邮件总量，这个数字可谓极低。Iverson 表示，虽然该组织并非完美，但在确保收件箱可用性及维持相对无垃圾环境方面发挥着关键作用。
但网络上还存在数十个知名度较低的拦截列表，其中至少部分已变得与其声称打击的不良发送者如出一辙。这些资料库可能随意添加 IP 地址，继而索要优先除名费用。例如瑞士的 UCEPROTECT 网络针对每个要求快速除名的 IP 地址收费 89-449 瑞士法郎（约合 110-557 美元）。Suped 和 TitanHQ 等网络安全公司指出，此类手段正在侵蚀善意反垃圾邮件组织的公信力。尽管鲜有主流邮箱服务商采用 UCEPROTECT 辅助电子邮件过滤，但“快速修复”的诱惑仍足以吸引弱势发送者。
除独立拦截列表外，主流邮件服务商已开始运用基于机器学习的自有过滤系统，这些系统常依托海量专有数据构建。例如 2023 年谷歌 推出 的新型文本向量化器，能捕捉隐藏字符与文本篡改行为，使垃圾邮件检测率较先前模型提升 38%。但这类系统并非万无一失。今年早些时候，微软 Exchange Online 将大量 Gmail 电子邮件误 标为 垃圾邮件；而 2024 年 Gmail 也曾意外 拦截 部分 Outlook 地址。
邮件发送者大多受制于垃圾邮件过滤器，且缺乏监测自身域名健康状况的机制。Gmail 和雅虎的算法被刻意设计为不透明状态，增加垃圾邮件发送者的利用难度。但正如 Bouncer 与 OutVoice 所经历的，这也使得合规发送者更难摆脱“垃圾邮件监牢”。
提升透明度的努力成效参差不齐。对发送者而言的重要进展是：雅虎发送者中心平台（帮助机构追踪邮件活动表现）于十月 宣布 将开始显示垃圾邮件率与送达率这两项关键送达指标。但 Gmail 的对应平台谷歌邮局大师近期 停止了 域名与 IP 信誉数据分享（可能是为避免被指责使用带有 政治偏见 的垃圾邮件过滤器），这剥夺了机构用以追踪邮件健康状况的主要工具之一。
谷歌允许批量发送者通过填写 表格 申请二次机会，其他邮件平台也设有类似申诉流程。除此之外，机构只能自行排查送达问题。各类论坛 充斥着 困惑的营销人员与 IT 从业者的帖子，他们试图拼凑出邮件进入垃圾箱的根源，以及如何重获服务商青睐。一些不幸的发送者在 等待 一年多后，至今仍未获得回复。
去年十二月，当大多数公司为假期放缓运营时，Bouncer 团队正忙于制定解决方案。他们首先回溯时间线，分析电子邮件送达危机出现前数月的电子邮件发送行为。逐渐发现若干线索。
首要问题是电子邮件发送量不足。当年早些时候公司启用了新的客户关系管理 (CRM) 平台。至夏季时因忙于系统整合而无暇维持常规电子邮件发送频率。随后在 2024 年 9 月，为推广承载第四季度营收期望的假日促销活动，Bouncer 骤然加大发送力度。“我们开始向所有客户发送邮件，迫切希望他们把握这个细分领域难得的机遇，”Kaczyński 解释道。
反垃圾邮件算法注重持续性，这种突变足以引发邮箱服务商的警觉。与此同时，垃圾邮件举报量出现小幅但明显的增长——部分自夏季沉寂后未接收过电子邮件的订阅者因无法识别 Bouncer 邮件而将其标记为垃圾邮件。
Kaczyński 补充道，由于 Bouncer 使用新 CRM 系统，假日促销电子邮件是从一批邮箱服务商陌生的 IP 地址发出的。这更强化了“Bouncer 正在进行可疑操作”的判定。
这一切都有一个简单的解释：事实证明，整合新的 CRM 平台比 Bouncer 想象的要困难。但反垃圾邮件算法无法考量这种非典型情况。
作为电子邮件验证服务商，Bouncer 在排查工作中具备天然优势。行业外的企业诊断垃圾邮件问题往往困难得多。支付平台 OutVoice 花了三四个月仍未能查明症结所在。联合创始人 Diao 提出若干推测：或许是推广合作伙伴竞赛或尝试联盟营销链接导致了 Study Hall 的困境。“但说实话我们无从确认，”Diao 表示。“只能进行猜测。”
Diao 紧急自学了邮件送达知识。但他发现大多数解决方案（例如临时切换至预配置替代域名）都需要近乎荒谬的提前规划。
他填写了谷歌申诉表格，但未获明确回复。（谷歌未回应置评请求。）他表示只需与人工客服沟通一两分钟——任何理性之人都能看出 Study Hall 是信誉良好的可靠发送方——但无人倾听其公司困境。
部分连续数周未收到 Study Hall 消息的订阅者，很可能以为该通讯遭黑客入侵或已完全停运。Study Hall 在每封电子邮件中都恳请订阅者将其标记为安全电子邮件，希望反垃圾邮件算法能意识到误判。但由于极少有邮件能进入收件箱，多数订阅者根本无从知晓这个请求。
Bouncer 陷入了类似的恶性循环：邮件进入垃圾箱越频繁，摆脱困境就越困难。毕竟当订阅者无法看到邮件时，就不可能进行打开或点击操作。邮箱服务商的算法会将此解读为“订阅者已失去兴趣”的进一步佐证。“在灾难恢复阶段，”Kaczyński 指出，“你无法判断订阅者参与度下降究竟是因为他们不再认同我们的业务、不再需要服务，还是仅仅因为邮件进了垃圾箱导致他们根本看不到电子邮件。”
尽管 Bouncer 现已明确问题根源——技术变更与发送策略的叠加效应导致读者打开率和点击率下降——但必须在下一个销售旺季前彻底改革发送策略。Kaczyński 深知邮件送达率无法一蹴而就地修复，是时候寻求专业支援了。
随着黑箱垃圾邮件算法日益难以捉摸，昔日冷门的邮件送达行业呈现爆发式增长，仅送达工具市场规模预计到 2030 年就将达到 19 亿美元。曾参与创办多个欧美地区主要送达峰会的 Andrew Bonar 回忆，二十年前仅有少数人专攻送达领域。但如今情况已截然不同：“现在人人都自称送达专家，”Bonar 向 IBM Think 坦言。
尽管领英平台上充斥着各类送达领域意见领袖，但甄别噱头与可靠建议的难度依然惊人。例如所谓的“预热服务”承诺模拟邮件发送与打开行为，甚至配备虚假订阅者的逼真回复，试图让邮箱服务商算法相信发送方的电子邮件备受关注。另有平台出售“已验证”邮箱列表（如声称包含《财富》500 强 CEO 邮箱的名单）为发送方快速扩充订阅者。
但据 Kickbox 和 Validity 等行业领军企业指出，此类可疑手段或许能带来短期成功，却极易导致邮件进入读者垃圾邮件文件夹（甚至引发法律风险），尤其在算法日益精密的当下。行业资深人士 Iverson 建议企业聚焦几项基本原则：技术健康度、内容质量与互动参与度。
为提升技术健康度，发送方可采用三种加密技术帮助邮箱服务商验证身份。发件人策略框架 (SPF) 通过核对 IP 地址与预设服务器列表确保来源可信。域名密钥识别邮件 (DKIM) 采用数字签名验证邮件来自特定域名。基于域名的消息认证、报告与一致性协议 (DMARC) 则告知接收服务器当无法验证 SPF 和 DKIM 记录时的处理方式。企业需将这三类记录发布至 DNS 系统，从而防范钓鱼攻击、欺诈与垃圾邮件。
若邮箱服务商无法访问或验证这些记录（例如发送方在重大更新后忘记同步），就可能引发送达问题。不完整的 DNS 记录还会使企业面临基于邮件的黑客攻击与钓鱼陷阱。2025 年 Exclaimer 报告显示，尽管谷歌、雅虎和微软已对批量发送方提出强制要求，但仅三分之一企业完整实施了 SPF、DKIM 和 DMARC 三项技术。不过随着部分机构开始采用自动化 AI 驱动的 DNS 维护工具（可降低配置失准风险），技术普及率正在提升。
域名策略同样关键。Beehiiv、SendGrid 和 Mailchimp 等邮件服务商通常会清理不良发送方，许多平台允许客户定制次级域名甚至创建独立域名，实现信誉隔离。但正如媒体记者 Simon Owens 近期 指出的，通过共享域名（如 Patreon 新闻通讯使用的“patreon.com”地址）发送时事通讯的创作者，可能无意中相互影响送达率——恶意发送者足以损害整个网络的信誉。
曾与 Bouncer 合作的送达专家 Yanna-Torry Aspraki 在接受 IBM Think 采访时表示：内容问题——例如在主题行使用“免费”字样，或添加过多高清图片、链接和表情符号——可能损害邮件送达率，但影响程度已不及电子邮件发展早期。如今通过打开率、退订率和点击率衡量的互动参与度，对决定哪些发送方能获得优先收件箱位置起着最关键作用。某种程度上，我们的收件箱已类似社交媒体信息流，期待看到的邮件置顶显示，从未阅读的电子邮件则被隐藏。
Aspraki 指出，由于以互动为核心的算法占据主导地位，掌握反垃圾邮件过滤规则变得比以往更具挑战性。企业不再仅需微调主题行或删除部分链接，而必须深入思考根本问题：读者是否需要这些电子邮件？目标受众是否精准？某些信息为何未能引发共鸣？Aspraki 认为，这解释了为何赌场和体育博彩平台等历史上与垃圾邮件关联的行业，如今往往拥有坚如磐石的送达率：它们尤其擅长促使订阅者打开邮件，基于互动的算法也因此给予相应回报。
高级送达策略（因发送方而异）包括：定期清理非活跃订阅者、根据兴趣与互动程度细分读者群体、加入互动元素（如调查或投票）提升参与度，以及保持稳定发送频率让收件人与邮箱服务商形成预期。引导新订阅者确认订阅及设置易用的退订按钮也能改善送达表现。
但域名注册机构 Namecheap 的高级邮件营销经理 Clinton Wilmott 表示，对于他所在的大型企业，这些策略只有在管理层支持时才能奏效。Wilmott 透露，2020 年他运用上述部分技巧使 Namecheap 年度邮件营销收入提升70%。最大障碍并非技术限制、预算不足或知识欠缺，而是说服高管团队认可这些改革的必要性。
例如，高层管理者往往相信电子邮件发送越频繁销量越高。但超过某个临界点，过高发送频率反而会因引发退订潮而损害送达率。“许多领导层持强烈怀疑态度，”Wilmott 说。“他们常自认理解电子邮件运营，只因会发电子邮件。这好比说‘我能给妈妈发电子邮件，所以精通此道，这很简单’。”
但即使 Wilmott 也无法破解所有难题。一旦进入垃圾邮件区，并不存在普适解决方案。邮箱平台持续调整优化过滤机制以应对最新垃圾邮件策略，今日有效的方法明日可能失效。“学校从不教授这些，”Wilmott 在 IBM Think 访谈中坦言。“这如同反复试错的探索过程。”
新年伊始，Kaczyński 召集团队会议。他们已厘清邮件远离客户收件箱的缘由，但尚未找到回归路径。面对即将到来的新销售旺季，Kaczyński 团队一致同意向第三方送达机构寻求帮助。该机构完成审计后，提出一系列严峻但必要的改革方案。
Bouncer 需要放弃已停止互动的订阅者。他们为营销邮件、交易邮件和企业电子邮件分别创建独立次级域名，防止单一渠道的垃圾邮件问题蔓延至其他渠道。同时改变群发模式，将非时效性电子邮件分流至多日发送。
两到三周内，公司得以恢复与受众的沟通；数月后发送量回归正常水平。真正的考验将在 2025 年黑色星期五前夕到来，届时他们将有机会挽回上一年错失的销售额。
而 OutVoice 始终未能获得期待的解决方案。如同许多面临送达问题的机构，该公司只是默默承受冲击，等待反垃圾邮件算法转向其他不幸的受害者。
数月后，Study Hall 奇迹般地重新出现在订阅者收件箱中，此前如影随形的网络钓鱼警告也消失了。Diao 欣慰于订阅者在艰难时期的坚守，但对整个处理过程仍感失望。“希望别再重演，”他说。“我们现在的应对准备并不比之前更充分。”
Diao 理解邮箱服务商宁可错拦也要保护用户的立场。但他认为应该建立更多机制，让善意企业在送达危机发生时能与服务商沟通。他表示理想情况下，发送方应有更多申诉渠道（例如热线电话）来陈述情况并促使邮箱服务商听取意见。“既然他们拥有足以摧毁企业的权力，就应该建立快速申诉程序，”他强调。
不过 Iverson 指出，区分善意发送者与恶意行为本身极为复杂。独立反垃圾邮件拦截列表与电子邮件巨头都疲于应对垃圾邮件发送者——这些人正越来越多地使用 AI 等新兴技术规避算法。虽然反垃圾邮件过滤器有时会过度拦截善意发送方，但若不加约束，收件箱可能重回 21 世纪初被垃圾邮件淹没的境况。他说：“维护电子邮件作为良性沟通生态系统的可用性需要大量努力。”“就像水面下的鸭掌在拼命划水以维持生态系统运转，尽管人们看不见这份付出。”
此外，反垃圾邮件过滤器或许正是某些机构重新审视发送策略的警钟。“有时我发现它们拉响警报反而是种帮助，”送达峰会联合创始人 Bonar 指出。“那些因你操作不当产生的垃圾邮件投诉或退订行为，实际上正在侵蚀你的利润底线。”
在今年销售旺季的关键筹备期，Kaczyński 的垃圾邮件文件夹保持着令人欣慰的空荡状态。在精简近半订阅者名单、推出与去年基本相同的促销活动后——销售旺季仅过半程——这家初创公司已经实现了 35% 的同比增长，远高于去年同期的 5%。纵观全局，他们花费了近一年时间通过顽强试验才重回正轨。
“2024 年我们错失了浪潮，”Kaczyński 总结道。这次的情况已完全不同。“我们当前掌握的所有知识、经验、保障措施与工作流程，加上真正优质稳定的基础送达表现，将助力我们在全年最繁忙时期乘势而上。”
