我们培养的“孩子”：De Kai 谈 AI 为何是一个世代，而非单纯工具

过去一年间，人工智能已跨越一道门槛——从我们查询的对象，转变为悄然观察、回应且日益学习的存在。在这一转变过程中，围绕 AI 的争论也发生了转向。讨论不再局限于工程师和伦理学家范畴，如今已触及儿童发展、文化传承和人类心理学领域。

很少有人能比计算机科学家 De Kai 更生动地诠释这一变革。近日，他在香港的家中通过视频通话与人交流，语气中透着细腻而专注的力量。他身着黑色T恤，佩戴方形眼镜，坐在书籍和乐器环绕之中——俨然一位音乐家和科学家的形象。他的语调沉稳而深思熟虑，在编程语言与隐喻之间自如切换，浑然天成。

他在新书《培养 AI》（Raising AI）中提出观点：AI 不应仅被视作工业工具，而更应看作一种发展性的现象。“我们没有对这些系统进行编程，”他在接受 IBM Think 采访时表示，“我们抚养他们，就像抚养自己的孩子一样。”

作为香港科技大学的教授，Kai 曾开创网络首个多语言机器翻译系统，为 Google Translate 等平台奠定了基础。如今，他受到越来越多的认可，不仅因其技术贡献，更因他以生动的人性化隐喻阐释 AI 带来的深远影响。他认为，AI 不仅是一项可供部署的技术，更是一代我们正在培养的“新生代”。

将 AI 系统比作孩子而非工具的隐喻，与当前主流的 AI 叙事形成了鲜明反差。De Kai 呼吁我们，不仅关注技术进步或经济效用，更应思考这些系统对文化与心理的深远影响。他属于一个日益壮大的研究者群体，这些人认为 AI 是社会的映照。

“我们正在外包部分认知，”他表示，“观察我们的系统不仅学习我们说了什么，更学习我们的行为方式。”