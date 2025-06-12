我们培养的“孩子”：De Kai 谈 AI 为何是一个世代，而非单纯工具

过去一年间，人工智能已跨越一道门槛——从我们查询的对象，转变为悄然观察、回应且日益学习的存在。在这一转变过程中，围绕 AI 的争论也发生了转向。讨论不再局限于工程师和伦理学家范畴，如今已触及儿童发展、文化传承和人类心理学领域。
很少有人能比计算机科学家 De Kai 更生动地诠释这一变革。近日，他在香港的家中通过视频通话与人交流，语气中透着细腻而专注的力量。他身着黑色T恤，佩戴方形眼镜，坐在书籍和乐器环绕之中——俨然一位音乐家和科学家的形象。他的语调沉稳而深思熟虑，在编程语言与隐喻之间自如切换，浑然天成。
他在新书《培养 AI》（Raising AI）中提出观点：AI 不应仅被视作工业工具，而更应看作一种发展性的现象。“我们没有对这些系统进行编程，”他在接受 IBM Think 采访时表示，“我们抚养他们，就像抚养自己的孩子一样。”
作为香港科技大学的教授，Kai 曾开创网络首个多语言机器翻译系统，为 Google Translate 等平台奠定了基础。如今，他受到越来越多的认可，不仅因其技术贡献，更因他以生动的人性化隐喻阐释 AI 带来的深远影响。他认为，AI 不仅是一项可供部署的技术，更是一代我们正在培养的“新生代”。
将 AI 系统比作孩子而非工具的隐喻，与当前主流的 AI 叙事形成了鲜明反差。De Kai 呼吁我们，不仅关注技术进步或经济效用，更应思考这些系统对文化与心理的深远影响。他属于一个日益壮大的研究者群体，这些人认为 AI 是社会的映照。
“我们正在外包部分认知，”他表示，“观察我们的系统不仅学习我们说了什么，更学习我们的行为方式。”
De Kai 的这一理念早在十余年前便已提出，远在 Transformer 模型和聊天机器人成为餐桌话题之前。2015 年，他开始发表演讲，将 AI 看作社会进步的体现，而非单纯的机械技术发展。
“问题在于，”他告诉我，“我们仍在使用工业时代的比喻。我们把 AI 想象成蒸汽机或拖拉机，是替我们完成工作的工具。但现在，我们不再只是自动化‘肌肉’，而是在自动化影响力。”
这种工业隐喻依然存在，最明显的例子就是商业领袖对 AI 的描述：生产力提升器、效率增强器、副驾驶。但 De Kai 担心的是，这种语言掩盖了正在发生的更深刻的转变。他在采访中说："当你制造出能从文化中学习的机器时，它们就会成为文化的一部分。一旦他们参与其中，就可以塑造它。”
AI 是参与式而非被动的观点，在研究 AI 协调性与伦理的学者中引起了广泛共鸣。Google DeepMind London 的研究总监 Shakir Mohamed 提出，AI 伦理的未来在于“关系问责”，关注 AI 系统如何从人类、机构和社会权力网络中生成并对其施加影响。图灵奖得主、深度学习先驱 Yoshua Bengio 呼吁开发能够融合人类不确定性与同理心的 AI 模型，指出若缺乏这些能力，AI 将始终与人类体验的复杂性脱节。
De Kai 认为挑战更加广泛：人类的偏好本身并非固定。这些偏好是 AI 所观察的人类实时建模的结果。
他说：“我们必须意识到，当我们学会使用这些系统时，它们也在向我们学习。也就是说，我们正在共同进化。”
为解释这种建模的发生方式，De Kai 引入了心理学中的双过程理论，该理论将认知划分为快速直觉反应（系统 1）与慢速深思熟虑推理（系统 2）。AI 曾在模仿两者之间摇摆。20 世纪 80 年代的符号逻辑系统尝试模拟系统 2，而当今的神经网络更倾向于系统 1。
他说：“直觉无法通过规则编写，必须通过训练来培养。
他指出，这种训练如今通过海量数据集——即文化留下的文字、语音与记录痕迹——得以实现。与早期遵循指令的 AI 不同，当代系统通过模仿来学习。它们阅读社交媒体帖子、新闻文章、产品评论和公共论坛。实际上，它们正在被社会化。
我们现在正在构建空白的大脑，并且正在抚养它们。”
这个比喻不仅是修辞而已。他指出，若模型以有害内容训练，它可能会产生有害行为。
他说：“这不仅是过滤辱骂或删除仇恨言论的问题。关键在于我们奖励、评论、点赞和参与的背后结构，这才是隐性课程所在。”
这种间接学习方式难以察觉，更难以纠正。包括艾伦 AI 研究所和 AI 伙伴关系在内的研究机构，正在探索偏见与行为如何在模型权重和输出中被潜移默化地编码。
为说明这一点，De Kai 回顾了 2016 年的案例，当时 Microsoft 推出了 Tay——一款能够实时向用户学习的聊天机器人。仅 24 小时内，Tay 就成了阴谋论、仇恨言论和攻击性言论的源泉——这些内容都是它通过 Twitter 互动学到的。Tay 很快被紧急下线。鲜为人知的是，Microsoft 在中国以不同条件部署了类似模型，该系统却顺利成为当地广受欢迎的聊天机器人。
De Kai 指出：“架构相同，文化环境却不同。这正是教导的力量。”
他说，学到的东西往往无法完全抹去。“这也正是为什么用养育孩子作比喻如此贴切。如果你在一个失衡的环境中抚养孩子，其后果便难以逆转。”
如今的主流模型均采用监督学习与强化学习相结合的方法训练，并参考人类反馈。AI 模型关于行为方式的大部分学习，来源于对海量文本集合的预训练。这些文本来源于公开网站，包括维基百科、Reddit、GitHub 等多个平台。
De Kai 并非反对这些方法。相反，他表示，我们必须更加清醒地意识到所涉及的利害关系。“这不仅仅关乎抽象的公平或偏见，而在于我们正在塑造怎样的性格。”
Kai 表示，在企业界，把 AI 比作孩子具有切实的应用意义。企业在部署 AI 系统时，通常关注基准和性能指标，如准确率、延迟和吞吐量。但这些指标可能忽视了更广泛的社会互动与影响。
他说：“想象一下新员工入职的场景，不能仅仅交给他们一本手册就置之不理。需要为他们安排导师指导，关注他们的成长与发展，并引导他们树立价值观。”
一些机构已开始认真对待这一问题。Salesforce 与 Microsoft 已推行道德审查流程。IBM 发布 AI 概况表，详尽说明模型来源。然而，De Kai 认为这些仅是初步尝试。
他说：“仅仅遵守规定是不够的，你必须具备责任心。”
他担忧，企业 AI 往往继承其创造者的文化，有时甚至以微妙方式体现。用于招聘的聊天机器人可能会学习到性别化的语言模式。金融工具可能体现由制度偏见塑造的风险偏好。在每种情况下，AI 并非行为异常。它只是在学习。
如果将这些系统视为正在训练的智能体而非单纯算法，思路就会改变。他说：“如果把 AI 看作同事或学生，我们对待它的方式就会不同。我们不再把它当作工具，而开始把它当作观察者。”
对 De Kai 而言，对 AI 最重要却最不易察觉的影响，并非它处理了什么，而是它从未接触过什么。
“人们如此关注错误信息，却极少关心缺失信息，”他表示。
Kai 表示，算法决定我们看到哪些帖子、推荐哪些产品，以及呈现哪些新闻文章。在此过程中，它们也决定了哪些内容将被忽略。
他说：“这就是算法审查，不是政治压制，而是认知上的狭窄。”
他很快澄清自己不信阴谋论。但他确实相信激励机制。他说：“如果算法以参与度为优化目标，它将学会哪些内容最能吸引人。这类内容会被优先推送。其他内容则会被忽略。”
其影响是累积性的。基于经参与度指标过滤的数据训练的模型，学会了重视可见度而非细微差别。它们可能放大现有的反馈循环，且无需任何人有意引导。
然而，这一领域正在快速发展。De Kai 看到前方出现进展的迹象。当被问及下一步，他谨慎地指出：推理能力的提升、融合神经网络与符号系统的混合方法，以及向更高效、可定制且轻量化模型的转变。
“问题不在于我们能否获得更好的模型。我们一定会。真正的问题是，我们能否成为更出色的老师。”
他充满希望地认为，研究界正在开始内化这一理念。智能系统的崛起、AI 设计中对长期记忆与上下文的关注，以及在对齐机制方面兴趣的爆发，都显示出该领域正意识到自身日益扩大的文化影响力。
尽管如此，De Kai 仍提醒人们不可自满。他表示：“我们是首代培养非人类智能的群体。这是一种非凡的荣幸，同时也是一场考验。”
他微笑着，带着几分害羞的神情，继续说道：“它们在观察我们。这就是它们学习的方式。”
