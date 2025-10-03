AI 如何“颠覆”银行业务模式的金字塔：Sibos 2025

BM 全球银行与金融市场管理合伙人 Shanker Ramamurthy 本周在法兰克福会展中心举行的 Sibos 年会上表示：“AI 将影响银行业的方方面面。”
在题为“在银行企业内扩展 AI”的演讲中，Ramamurthy 探讨了具有前瞻性思维的金融机构如何从 AI 试验转向实际执行。他聚焦于”让 CEO 和 CXO 们夜不能寐的三件事“：增长与绩效、成本与效率，以及监管合规状况与风险缓解。他解释说，AI 对这三点都至关重要。
Ramamurthy 引用了 IBM 商业价值研究院最近的一项研究《2025 年银行与金融市场全球展望》，该研究强调了当今银行业股本回报率 (RoE) 的现实情况。他说：“全球银行总体上没有达到其资本成本目标。”换句话说，典型银行的 RoE 低于覆盖投资风险所需的回报率。
Ramamurthy 说，这种差距通常通过银行业的并购来解决。因此他解释说，”我们可以有信心地说，未来三年内，你们会看到更多的并购活动。在像美国这样的成熟市场，整合已成常态；我们将看到整合加速。”
他说，银行业另一个主要主题是重新思考成本与效率。成本收入比——运营成本与运营收入之比——”尽管银行做了大量工作来解决，但一直顽固地居高不下。“他引用了新的 IBM CIO 调查《94% 的核心银行问题》中的数据：例如，在美国，成本收入比高达 62%；在欧洲，约为 54%；而在拉丁美洲和亚太地区，则更低。他表示：“成熟市场中蕴藏着大量机遇。”
Ramamurthy 表示，风险缓解和合规问题“是银行投资不成比例的领域。”他解释说，原因很明显：全球范围内的监管加强。他说：“一家在多司法管辖区运营的全球银行可能需要遵守全球约 12000 项不同的法规。”
Ramamurthy 表示，此外生成式 AI 将使更多软件得以创建，从而导致更大的网络安全攻击面。
更不用说，大规模的、容错的量子计算即将到来，他指出 IBM 首席执行官 Arvind Krishna 预测它将在 2029 年可用。Ramamurthy 说，这一巨大飞跃的一个潜在缺点是它可能加剧风险。“不法分子试图窃取加密数据——例如社会保险号——然后坐等量子计算可用。另一方面，量子计算能够解决传统计算机无法有效或及时处理的问题，包括价格优化、有效边界模拟、实时风险管理等等——从而在未来几年带来巨大的机遇。“
Ramamurthy 表示，在过去的五十年里，”大约三分之二到四分之三的银行技术、人员和流程投资都集中在后台和中台，其余的投资集中在前台：客户、渠道、生态系统、平台和合作伙伴。“他表示，这种情况已不再可持续，因为它导致了“复杂、僵化、昂贵的技术和流程，以及由庞大的系统支撑的单一体系，使得变革变得非常困难”。
Ramamurthy 说，这是昨天的模式，并补充说明天的银行模式将被”彻底重新构想“，并”将彻底颠覆这个金字塔结构。“生成式 AI、混合云以及最终的量子计算将简化中台和后台流程，使银行能够腾出手来专注于客户。他说：”从昨天的商业模式过渡到明天的商业模式不是可选项。“
Ramamurthy 表示，AI 技术的一个特点是，它标志着”我职业生涯中第一次看到其他行业在企业级规模上比银行业更广泛、更迅速地采用一项技术。”他说，考虑到金融机构必须管理的独特风险和监管敞口，这倒也合情合理。但变革即将到来，而且速度极快。根据《94% 的核心银行问题》，超过 90% 的银行计划在 2028 年前引入 AI。
他说：“对于整个银行业来说，这是一个极其有趣的时期。”“不仅仅是业务驱动技术……技术能力实际上正在为业务战略提供信息。”
Ramamurthy 表示，金融机构从 AI（尤其是生成式 AI）中获得的最大收益在于软件开发生命周期 [SDLC]，其生产力可能提高 20％。他引用了一个惊人的真实案例：拉丁美洲和巴西的大银行 Bradesco 使用生成式 AI 处理其每月 28.3 万次的客户查询，将等待时间从 10 分钟缩短到几秒钟。
IBM 最好的案例研究也许就是 IBM 自己。正如 Ramamurthy 所言：“我们亲身体验自己的产品。”他解释说，IBM 将自身作为“零号客户”，在向客户推出 AI 功能之前先在内部进行测试。结果令人印象深刻：IBM 员工提出的超过 86% 的 IT 问题通过生成式 AI 工具“Ask IT”处理；与此同时，94% 的人力资源查询由“Ask HR”处理。他说，总而言之，“这相当于每年带来约 45 亿美元的效率提升。”
他说，这些效率使得 IBM 员工能够比以前“高出两个职级水平地工作”，“从而提升员工技能，让他们的工作更有趣、更高效、更有价值。”
金融科技公司多年来一直与银行竞争。Ramamurthy 说，一个更可怕的威胁是所谓的"科技金融公司"——即进入金融服务领域的科技公司，而非像 Stripe 那样起源于金融公司的初创企业。
Apple、Google 和阿里巴巴都是科技金融公司的例子。Ramamurthy 表示，展望未来，金融科技公司和科技金融公司今后都将“追逐银行业务中利润最高的部分”。但在 AI 转型的道路上，银行业拥有这些竞争对手无法复制的宝藏。他说：“在这个新世界里，银行自然而然的显著优势就是数据。“
他指出，尽管大多数生成式 AI 模型几乎已经采集了所有公开可用的数据，但银行拥有极具价值的专有数据：围绕客户交易的海量数据。Ramamurthy 表示：“在金融机构内部，我敢说在生成式 AI 的背景下，95% 或更多的数据仍有待掌握。”
Ramamurthy 强调，为了使银行业在快速发展的 AI 生态系统中保持竞争力，抓住时机至关重要。他说：“对金融机构来说，现在正是加速迈向那种商业模式的机会。”
