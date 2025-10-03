人工智能 银行业

AI 如何“颠覆”银行业务模式的金字塔：Sibos 2025

发布日期 2025年10月3日
更新日期 2025年10月23日
银行外墙

作者

Euny Hong

Staff Writer

IBM Think

BM 全球银行与金融市场管理合伙人 Shanker Ramamurthy 本周在法兰克福会展中心举行的 Sibos 年会上表示：“AI 将影响银行业的方方面面。”

在题为“在银行企业内扩展 AI”的演讲中，Ramamurthy 探讨了具有前瞻性思维的金融机构如何从 AI 试验转向实际执行。他聚焦于”让 CEO 和 CXO 们夜不能寐的三件事“：增长与绩效、成本与效率，以及监管合规状况与风险缓解。他解释说，AI 对这三点都至关重要。

银行业战略重点

Ramamurthy 引用了 IBM 商业价值研究院最近的一项研究《2025 年银行与金融市场全球展望》，该研究强调了当今银行业股本回报率 (RoE) 的现实情况。他说：“全球银行总体上没有达到其资本成本目标。”换句话说，典型银行的 RoE 低于覆盖投资风险所需的回报率。

Ramamurthy 说，这种差距通常通过银行业的并购来解决。因此他解释说，”我们可以有信心地说，未来三年内，你们会看到更多的并购活动。在像美国这样的成熟市场，整合已成常态；我们将看到整合加速。”

他说，银行业另一个主要主题是重新思考成本与效率。成本收入比——运营成本与运营收入之比——”尽管银行做了大量工作来解决，但一直顽固地居高不下。“他引用了新的 IBM CIO 调查《94% 的核心银行问题》中的数据：例如，在美国，成本收入比高达 62%；在欧洲，约为 54%；而在拉丁美洲和亚太地区，则更低。他表示：“成熟市场中蕴藏着大量机遇。”

风险与监管并存

Ramamurthy 表示，风险缓解和合规问题“是银行投资不成比例的领域。”他解释说，原因很明显：全球范围内的监管加强。他说：“一家在多司法管辖区运营的全球银行可能需要遵守全球约 12000 项不同的法规。”

Ramamurthy 表示，此外生成式 AI 将使更多软件得以创建，从而导致更大的网络安全攻击面。

更不用说，大规模的、容错的量子计算即将到来，他指出 IBM 首席执行官 Arvind Krishna 预测它将在 2029 年可用。Ramamurthy 说，这一巨大飞跃的一个潜在缺点是它可能加剧风险。“不法分子试图窃取加密数据——例如社会保险号——然后坐等量子计算可用。另一方面，量子计算能够解决传统计算机无法有效或及时处理的问题，包括价格优化、有效边界模拟、实时风险管理等等——从而在未来几年带来巨大的机遇。“

颠覆金字塔

Ramamurthy 表示，在过去的五十年里，”大约三分之二到四分之三的银行技术、人员和流程投资都集中在后台和中台，其余的投资集中在前台：客户、渠道、生态系统、平台和合作伙伴。“他表示，这种情况已不再可持续，因为它导致了“复杂、僵化、昂贵的技术和流程，以及由庞大的系统支撑的单一体系，使得变革变得非常困难”。

Ramamurthy 说，这是昨天的模式，并补充说明天的银行模式将被”彻底重新构想“，并”将彻底颠覆这个金字塔结构。“生成式 AI、混合云以及最终的量子计算将简化中台和后台流程，使银行能够腾出手来专注于客户。他说：”从昨天的商业模式过渡到明天的商业模式不是可选项。“

银行业已落后，但不会持续太久

Ramamurthy 表示，AI 技术的一个特点是，它标志着”我职业生涯中第一次看到其他行业在企业级规模上比银行业更广泛、更迅速地采用一项技术。”他说，考虑到金融机构必须管理的独特风险和监管敞口，这倒也合情合理。但变革即将到来，而且速度极快。根据《94% 的核心银行问题》，超过 90% 的银行计划在 2028 年前引入 AI。

他说：“对于整个银行业来说，这是一个极其有趣的时期。”“不仅仅是业务驱动技术……技术能力实际上正在为业务战略提供信息。”

软件开发生命周期

Ramamurthy 表示，金融机构从 AI（尤其是生成式 AI）中获得的最大收益在于软件开发生命周期 [SDLC]，其生产力可能提高 20％。他引用了一个惊人的真实案例：拉丁美洲和巴西的大银行 Bradesco 使用生成式 AI 处理其每月 28.3 万次的客户查询，将等待时间从 10 分钟缩短到几秒钟。

IBM 最好的案例研究也许就是 IBM 自己。正如 Ramamurthy 所言：“我们亲身体验自己的产品。”他解释说，IBM 将自身作为“零号客户”，在向客户推出 AI 功能之前先在内部进行测试。结果令人印象深刻：IBM 员工提出的超过 86% 的 IT 问题通过生成式 AI 工具“Ask IT”处理；与此同时，94% 的人力资源查询由“Ask HR”处理。他说，总而言之，“这相当于每年带来约 45 亿美元的效率提升。”

他说，这些效率使得 IBM 员工能够比以前“高出两个职级水平地工作”，“从而提升员工技能，让他们的工作更有趣、更高效、更有价值。”

数据的力量

金融科技公司多年来一直与银行竞争。Ramamurthy 说，一个更可怕的威胁是所谓的"科技金融公司"——即进入金融服务领域的科技公司，而非像 Stripe 那样起源于金融公司的初创企业。

Apple、Google 和阿里巴巴都是科技金融公司的例子。Ramamurthy 表示，展望未来，金融科技公司和科技金融公司今后都将“追逐银行业务中利润最高的部分”。但在 AI 转型的道路上，银行业拥有这些竞争对手无法复制的宝藏。他说：“在这个新世界里，银行自然而然的显著优势就是数据。“

他指出，尽管大多数生成式 AI 模型几乎已经采集了所有公开可用的数据，但银行拥有极具价值的专有数据：围绕客户交易的海量数据。Ramamurthy 表示：“在金融机构内部，我敢说在生成式 AI 的背景下，95% 或更多的数据仍有待掌握。”

Ramamurthy 强调，为了使银行业在快速发展的 AI 生态系统中保持竞争力，抓住时机至关重要。他说：“对金融机构来说，现在正是加速迈向那种商业模式的机会。”

