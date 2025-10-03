AI 如何“颠覆”银行业务模式的金字塔：Sibos 2025

Ramamurthy 引用了 IBM 商业价值研究院最近的一项研究《2025 年银行与金融市场全球展望》，该研究强调了当今银行业股本回报率 (RoE) 的现实情况。他说：“全球银行总体上没有达到其资本成本目标。”换句话说，典型银行的 RoE 低于覆盖投资风险所需的回报率。

Ramamurthy 说，这种差距通常通过银行业的并购来解决。因此他解释说，”我们可以有信心地说，未来三年内，你们会看到更多的并购活动。在像美国这样的成熟市场，整合已成常态；我们将看到整合加速。”

他说，银行业另一个主要主题是重新思考成本与效率。成本收入比——运营成本与运营收入之比——”尽管银行做了大量工作来解决，但一直顽固地居高不下。“他引用了新的 IBM CIO 调查《94% 的核心银行问题》中的数据：例如，在美国，成本收入比高达 62%；在欧洲，约为 54%；而在拉丁美洲和亚太地区，则更低。他表示：“成熟市场中蕴藏着大量机遇。”